Κωνσταντίνος Μαγκλάρας: Δεν νομίζω να έχω κάνει κάτι πιο δύσκολο απο το YFSF
Μου άρεσε από μικρός να κάνω ρόλους, να μιμούμαι, ήθελα να δοκιμάσω, ανέφερε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός
Την εμπειρία του από τη συμμετοχή του στο Your Face Sounds Familiar μετέφερε ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας.
Ο ηθοποιός που αναδείχθηκε νικητής του χθεσινού επεισοδίου του τηλεοπτικού προγράμματος ως Axl Ros εξομολογήθηκε πως πρόκειται για ό,τι πιο απαιτητικό έχει κληθεί να κάνει στη μέχρι τώρα καλλιτεχνική του διαδρομή. Η δυσκολία, σύμφωνα με όσα είπε σε συνέντευξή του, έχει να κάνει με τον περιορισμό χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους οι διαγωνιζόμενοι για να προετοιμαστούν.
Ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό», τη Δευτέρα 27 Απριλίου, και μιλώντας για το σόου, είπε χαρακτηριστικά: «Στο “Your Face Sounds Familiar” μου έκανε το κλικ το ότι είναι πολύ δύσκολο. Και τώρα που το ζω, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν νομίζω να έχω κάνει κάτι πιο δύσκολο. Και δεν το κάνει δύσκολο και απαιτητικό αυτό που φαίνεται. Το κάνει ο χρόνος. Γιατί άλλο να προετοιμάσεις κάτι σε δυο μήνες και άλλο να το κάνεις σε πέντε μέρες. Είναι δύσκολο. Αλλά, ξέρεις τι, μου αρέσει. Νομίζω η υποκριτική πάει παντού. Και είναι ένα παιχνίδι. Μου άρεσε από μικρός να κάνω ρόλους, να μιμούμαι. Ήθελα να δοκιμάσω».
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή του
Μιλώντας για την υποκριτική, υπογράμμισε την ανάγκη για επιβεβαίωση που, όπως ανέφερε, νιώθουν οι ηθοποιοί: «Δεν υπάρχουν ρόλοι στους ηθοποιούς. Πιστεύω ότι είναι η επιβεβαίωση, το ότι νιώθεις την ανάγκη κάποιος να σε επιβεβαιώσει. Είτε λέγεται συνάδελφός σου, είτε λέγεται σκηνοθέτης, είτε λέγεται ο Γιώργος Λιάγκας που θα πει “μπράβο”, είτε λέγεται το κοινό. Έτσι δεν είμαστε όλοι; Απλώς σε εμάς είναι πιο εκθετική μορφή, είναι παραστατική τέχνη. Είναι το ότι βγαίνεις εκείνη τη στιγμή μαζί με έναν άλλον και λες “κοιτάξτε, υπάρχω κι εγώ”. Επιβεβαιώνεις πράγματα, τα οποία έρχονται από την παιδική σου ηλικία…», σχολίασε.
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα