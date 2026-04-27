Κωνσταντίνος Μαγκλάρας: Δεν νομίζω να έχω κάνει κάτι πιο δύσκολο απο το YFSF
Την εμπειρία του από τη συμμετοχή του στο Your Face Sounds Familiar μετέφερε ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας.

Ο ηθοποιός που αναδείχθηκε νικητής του χθεσινού επεισοδίου του τηλεοπτικού προγράμματος ως Axl Ros εξομολογήθηκε πως πρόκειται για ό,τι πιο απαιτητικό έχει κληθεί να κάνει στη μέχρι τώρα καλλιτεχνική του διαδρομή. Η δυσκολία, σύμφωνα με όσα είπε σε συνέντευξή του, έχει να κάνει με τον περιορισμό χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους οι διαγωνιζόμενοι για να προετοιμαστούν.

Ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό», τη Δευτέρα 27 Απριλίου, και μιλώντας για το σόου, είπε χαρακτηριστικά: «Στο “Your Face Sounds Familiar” μου έκανε το κλικ το ότι είναι πολύ δύσκολο. Και τώρα που το ζω, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν νομίζω να έχω κάνει κάτι πιο δύσκολο. Και δεν το κάνει δύσκολο και απαιτητικό αυτό που φαίνεται. Το κάνει ο χρόνος. Γιατί άλλο να προετοιμάσεις κάτι σε δυο μήνες και άλλο να το κάνεις σε πέντε μέρες. Είναι δύσκολο. Αλλά, ξέρεις τι, μου αρέσει. Νομίζω η υποκριτική πάει παντού. Και είναι ένα παιχνίδι. Μου άρεσε από μικρός να κάνω ρόλους, να μιμούμαι. Ήθελα να δοκιμάσω».

Μιλώντας για την υποκριτική, υπογράμμισε την ανάγκη για επιβεβαίωση που, όπως ανέφερε, νιώθουν οι ηθοποιοί: «Δεν υπάρχουν ρόλοι στους ηθοποιούς. Πιστεύω ότι είναι η επιβεβαίωση, το ότι νιώθεις την ανάγκη κάποιος να σε επιβεβαιώσει. Είτε λέγεται συνάδελφός σου, είτε λέγεται σκηνοθέτης, είτε λέγεται ο Γιώργος Λιάγκας που θα πει “μπράβο”, είτε λέγεται το κοινό. Έτσι δεν είμαστε όλοι; Απλώς σε εμάς είναι πιο εκθετική μορφή, είναι παραστατική τέχνη. Είναι το ότι βγαίνεις εκείνη τη στιγμή μαζί με έναν άλλον και λες “κοιτάξτε, υπάρχω κι εγώ”. Επιβεβαιώνεις πράγματα, τα οποία έρχονται από την παιδική σου ηλικία…», σχολίασε.
Thema Insights

Κάποια πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα. Ένα προϊόν προσωπικής υγιεινής, μια μικρή πράξη φροντίδας, μια συνήθεια που επαναλαμβάνεται. Πίσω από αυτές τις στιγμές, υπάρχουν επιλογές που καθορίζουν το πώς μια εταιρεία βλέπει τον ρόλο της. Και για τη ΜΕΓΑ, η φροντίδα δεν σταματά στο προϊόν, συνεχίζεται όπου υπάρχει ανάγκη.

