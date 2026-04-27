Από την Άννα Βίσση και τον Γιάννη Πάριο μέχρι τον... Axl Rose: Οι μιμήσεις που ξεχώρισαν στο YFSF
Όλα όσα έγιναν στο Your Face Sounds Familiar
Με νέες μιμήσεις καλλιτεχνών επέστρεψαν οι διαγωνιζόμενοι του «Your Face Sounds Familiar», με τις πιο ξεχωριστές να είναι αυτή του Biased Beast ως Άννα Βίσση, του Παναγιώτη Ραφαηλίδη ως Γιάννη Πάριου και του Κωνσταντίνου Μαγκλάρα ως Axl Rose.
Στο νέο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ της Κυριακής 26 Απριλίου, μεγάλο νικητής ήταν ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, ο οποίος ξεσήκωσε το κοινό και την κριτική επιτροπή ερμηνεύοντας το «Sweet Child O Mine».
Τις εντυπώσεις έκλεψε και ο Biased Beast, που είχε αναδειχτεί νικητής στην πρεμιέρα του σόου. Αυτή τη φορά μεταμφιέστηκε σε Άννα Βίσση και ξεχώρισε μέσα από το «Είσαι». Ο καλλιτέχνης φόρεσε ξανθιά περούκα, μαύρα ρούχα, γάντια και παντελόνι καμπάνα, με την εικόνα του να θυμίζει κατά πολύ σε αυτή της σταρ.
Η ερμηνεία του Παναγιώτη Ραφαηλίδη ως Γιάννης Πάριος ήταν και εκείνη στα highlights της βραδιάς. Ο καλλιτέχνης καθισμένος σε ένα σκαμπό με λευκά ρούχα τραγούδησε το «Το πουλάω το σπίτι».
Ο Μέμος Μπεγνής εμφανίστηκε στη σκηνή του «YFSF» ως Apon, τραγουδώντας τον «Βοριά» με τον χαρακτηριστικό μαύρο σκούφο που φοράει ο καλλιτέχνης στα live του.
Με ένα κόκκινο φόρεμα και ξανθιά περούκα, η Μαριάντα Πιερίδη έγινε για λίγες ώρες Κατερίνα Στανίση, τραγουδώντας την επιτυχία της «Αναστατώνομαι».
