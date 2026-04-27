Αντζελίνα Τζολί: Είναι η πιο ανιδιοτελής γυναίκα που έχω την τύχη να αποκαλώ μητέρα, είπε η κόρη της
Η Ζαχάρα περιέγραψε τη σχέση που έχει χτίσει με τη διάσημη ηθοποιό
Η μεγαλύτερη κόρη της Αντζελίνα Τζολί, Ζαχάρα, μίλησε για τη μητέρα της και δήλωσε τυχερή που τη μεγάλωσε μία «ανιδιοτελής» γυναίκα, όπως τη χαρακτήρισε, η οποία τη δίδαξε τι σημαίνει αξιοπρέπεια.
Η 21χρονη κόρη της Τζολί μίλησε σε εκδήλωση που πραγματοποίησε στην Ατλάντα το ίδρυμα Pearls of Purpose Foundation. Η Ζαχάρα, η οποία βρίσκεται στο τελευταίο έτος των σπουδών της στο Spelman College, με κατεύθυνση την ψυχολογία και τα παιδαγωγικά, αναφέρθηκε στη «μοναδική» σχέση που έχει χτίσει με τη διάσημη ηθοποιό.
«Όταν μου ζητήθηκε να σας μιλήσω σήμερα για την αξία των σχέσεων μητέρας-κόρης, ένιωσα ότι ήταν δύσκολο να βρω τις λέξεις», ξεκίνησε η Ζαχάρα. «Όχι επειδή δεν την εκτιμώ, αλλά επειδή η μητέρα μου κι εγώ έχουμε μια μοναδική, σχεδόν συγγενική σχέση, που μπορεί να είναι δύσκολο να αποτυπωθεί με λόγια», πρόσθεσε.
Στη συνέχεια, η Ζαχάρα στάθηκε στις αξίες που της μεταλαμπάδευσε η Αντζελίνα Τζολί. «Η αγάπη μας η μία για την άλλη είναι μια αγάπη που βρέθηκε. Υιοθετήθηκα όταν ήμουν 6 μηνών και μου δόθηκαν μερικοί από τους πιο ξεχωριστούς και στοργικούς ανθρώπους ως αδέλφια, με μια μητέρα που μας μεγάλωσε με την αξία του να βοηθάμε τους άλλους, να είμαστε ευγενικοί και να προσπαθούμε πάντα να εξελισσόμαστε ως άνθρωποι. Αυτές οι αξίες μπορεί να ακούγονται απλές, αλλά σε έναν κόσμο όπου η καλοσύνη παραβλέπεται και η βοήθεια προς τους άλλους έχει κόστος, είμαι ευγνώμων που είχα ένα πρότυπο να μου δείξει πώς είναι να είσαι αξιοπρεπής άνθρωπος».
Η κόρη της Αντζελίνα Τζολί συνέχισε λέγοντας ότι και άλλες κοπέλες στην αίθουσα μπορεί να καταλαβαίνουν την ιδέα του να βλέπεις τη μητέρα σου ως υπερήρωα. Όπως είπε, προσπαθεί όλη της τη ζωή να καταλάβει πώς η Τζολί «τα καταφέρνει». «Είναι η πιο ανιδιοτελής, στοργική και γεμάτη κατανόηση γυναίκα που έχω την τύχη να αποκαλώ μητέρα μου», είπε η Ζαχάρα για την Τζολί, εξηγώντας ότι γνώριζε πως το να πάει στο κολέγιο και να γίνει δεκτή σε μια αδελφότητα, σε παράρτημα της οποίας ήταν αντιπρόεδρος, ήταν μεγάλη αλλαγή για εκείνη.
Όσον αφορά στην προβολή της ζωής της λόγω της μητέρας της, εξήγησε ότι από πολύ νωρίς συνειδητοποίησε ότι θα συναντούσε δυσκολίες: «Από νωρίς, συνειδητοποίησα ότι θα ήταν δύσκολο να συμπεριλάβω τη μητέρα μου και την οικογένειά μου σε αυτούς τους κόσμους, χωρίς να μπορώ να μοιραστώ άμεσα τις επιπτώσεις. Με την προσθήκη της δημόσιας ζωής που ζούμε, μπορεί να είναι δύσκολο να βρούμε εκείνες τις ξεχωριστές και προσωπικές στιγμές χωρίς να μας κατακλύζουν τα πολλά βλέμματα που είναι στραμμένα πάνω μας».
«Αυτό δεν σταμάτησε ποτέ τη μητέρα μου από το να είναι περίεργη για όλα όσα μαθαίνω μέσα και έξω από τις αίθουσες διδασκαλίας στο Spelman και από το να έχει πολλές εύλογες ερωτήσεις για τη ζωή στην αδελφότητα και τις εμπειρίες μου. Η οικογένειά μου αγκαλιάζει το καινούργιο και προσπαθεί να κατανοήσει αυτές τις ουσιαστικές οργανώσεις στη ζωή μου, καθώς μοιράζομαι τις εμπειρίες μου», ανέφερε στη συνέχεια.
Η Ζαχάρα ανέφερε ότι βλέποντας το ανθρωπιστικό έργο της Τζολί σε όλο τον κόσμο, αυτό «την επηρέασε» και την ίδια, ενώ ως μεγαλύτερη αδελφή συχνά αναλάμβανε τον ρόλο της «δεύτερης μητέρας». «Μου άρεσε να φροντίζω τα μικρότερα αδέλφια μου και να μιμούμαι τη φροντίδα και τη συμπόνια που μας έδειχνε η μητέρα μου», πρόσθεσε και έκλεισε την ομιλία της, ευχαριστώντας τη μητέρα της.
Φωτογραφία: Shutterstock
Angelina Jolie's Daughter Zahara, 21, Speaks About Her 'Kindred' Relationship with Her Mom, Addresses Growing Up in the Public Eye https://t.co/kWyrJodtf0— People (@people) April 27, 2026
