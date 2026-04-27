Νίκος Γκέλια: Το σημείο μηδέν που άλλαξε τη ζωή μου, ήταν όταν ήρθα στην Ελλάδα από την Αλβανία
Νίκος Γκέλια Αλβανία Ελλάδα

Νίκος Γκέλια: Το σημείο μηδέν που άλλαξε τη ζωή μου, ήταν όταν ήρθα στην Ελλάδα από την Αλβανία

Έρχεσαι στην Ελλάδα να αποκτήσεις ως παιδί άλλα εφόδια, πρόσθεσε ο ηθοποιός

Νίκος Γκέλια: Το σημείο μηδέν που άλλαξε τη ζωή μου, ήταν όταν ήρθα στην Ελλάδα από την Αλβανία
Ο ερχομός του από την Αλβανία στην Ελλάδα ήταν για τον Νίκο Γκέλια το σημείο μηδέν που άλλαξε τη ζωή του. Εγκαταλείποντας τον τόπο καταγωγής του ως παιδί με την οικογένειά του, ο ηθοποιός βρέθηκε σε μία χώρα που του χάρισε καινούργιους φίλους και διαφορετική παιδεία. Εξίσου καθοριστική όμως υπήρξε και η απόφασή του να ακολουθήσει τον δρόμο της υποκριτικής.

«Το σημείο μηδέν, που άλλαξε τη ζωή μου, είναι η στιγμή που ήρθα στην Ελλάδα από την Αλβανία. Ήταν πολύ κομβικό κομμάτι γιατί φεύγεις από μία άλλη ζωή στην Αλβανία και έρχεσαι στην Ελλάδα να αποκτήσεις ως παιδί άλλα εφόδια, άλλους φίλους, άλλες γειτονιές και άλλη παιδεία. Νομίζω το δεύτερο ήταν η επιλογή να ασχοληθώ με την υποκριτική», εξομολογήθηκε ο Νίκος Γκέλια στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star», τη Δευτέρα 27 Απριλίου.

Κάνοντας στη συνέχεα μία αναφορά στην κόρη του, εξομολογήθηκε πως είναι η κινητήριος δύναμή του. «Η κόρη μου είναι η κινητήριος δύναμη στη ζωή μου. Είχα παντελή έλλειψη φόβου στη ζωή μου γενικότερα. Τώρα έχω φόβο και αγωνία, άμα λείψω από τη ζωή, τι θα απογίνει», τόνισε.

Τέλος, ο ηθοποιός μίλησε για τον πρόσφατο χωρισμό του από την πρώην σύζυγό του, διευκρινίζοντας πως δεν θα έπρεπε να απασχολεί τον κόσμο τι ακριβώς συνέβη. «Κάθε χωρισμός είναι προσωπικός και πρέπει να τον σεβαστούμε. Δεν απασχολεί τον κόσμο το πώς τον βίωσα. Ο κάθε άνθρωπος οφείλει, με σεβασμό στο παιδί του ή τον εαυτό του, να σεβαστεί τα όρια του χωρισμού. Κάναμε συζήτηση με την κόρη μας για το χωρισμό».
3 ΣΧΟΛΙΑ

