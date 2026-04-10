Νίκος Γκέλια για την καταγωγή του: Η πρώτη μου δουλειά ήρθε ακριβώς επειδή ήμουν Αλβανός μετανάστης
Νίκος Γκέλια για την καταγωγή του: Η πρώτη μου δουλειά ήρθε ακριβώς επειδή ήμουν Αλβανός μετανάστης
Aυτό μου έδωσε μια ευκαιρία που ίσως αλλιώς να μην είχα, συμπλήρωσε ο ηθοποιός
Στον τρόπο με τον οποίο επηρέασε την πορεία του στην υποκριτική η αλβανική καταγωγή του στάθηκε ο Νίκος Γκέλια. Όπως είπε ο ηθοποιός, λειτούργησε βοηθητικά, αφού την πρώτη του δουλειά, την εξασφάλισε χάρη σε αυτή. Διαφορετικά, σημείωσε, ίσως να μην του είχε δοθεί η ευκαιρία να ασχοληθεί με τον συγκεκριμένο κλάδο.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Secret, ο Νίκος Γκέλια κλήθηκε να σχολιάσει πώς επέδρασε στην καριέρα του το γεγονός ότι γεννήθηκε στην Αλβανία, αλλά μεγάλωσε στην Ελλάδα ως παιδί οικονομικών μεταναστών, με εκείνον να επισημαίνει: «Στην καριέρα μου λειτούργησε θετικά. Η πρώτη μου δουλειά ήρθε ακριβώς επειδή ήμουν Αλβανός μετανάστης, οπότε αυτό μου έδωσε μια ευκαιρία που ίσως αλλιώς να μην είχα. Γενικά, τα βιώματα μας διαμορφώνουν. Μπορεί να μας δημιουργούν δυσκολίες αλλά, ταυτόχρονα, μας δίνουν και δύναμη».
Ωστόσο, στην ίδια συνέντευξη αναγνώρισε πως οι δυσκολίες που αντιμετώπιζε εξαιτίας της ρατσιστικής διάθεσης των άλλων, τον επηρέαζαν αρνητικά, όταν ήταν νεότερος. Πλέον όμως, προτιμά να στέκεται με χιούμορ απέναντι σε τέτοιου είδους συμπεριφορές.
«Όταν ήμουν μικρός, με επηρέαζε περισσότερο. Μεγαλώνοντας, όμως, έμαθα να το αντιμετωπίζω με χιούμορ. Πιστεύω ότι τα πράγματα έχουν την αξία που τους δίνεις. Αν δεν τους δώσεις σημασία, δεν έχουν δύναμη πάνω σου», ανέφερε μεταξύ άλλων.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Secret, ο Νίκος Γκέλια κλήθηκε να σχολιάσει πώς επέδρασε στην καριέρα του το γεγονός ότι γεννήθηκε στην Αλβανία, αλλά μεγάλωσε στην Ελλάδα ως παιδί οικονομικών μεταναστών, με εκείνον να επισημαίνει: «Στην καριέρα μου λειτούργησε θετικά. Η πρώτη μου δουλειά ήρθε ακριβώς επειδή ήμουν Αλβανός μετανάστης, οπότε αυτό μου έδωσε μια ευκαιρία που ίσως αλλιώς να μην είχα. Γενικά, τα βιώματα μας διαμορφώνουν. Μπορεί να μας δημιουργούν δυσκολίες αλλά, ταυτόχρονα, μας δίνουν και δύναμη».
Ωστόσο, στην ίδια συνέντευξη αναγνώρισε πως οι δυσκολίες που αντιμετώπιζε εξαιτίας της ρατσιστικής διάθεσης των άλλων, τον επηρέαζαν αρνητικά, όταν ήταν νεότερος. Πλέον όμως, προτιμά να στέκεται με χιούμορ απέναντι σε τέτοιου είδους συμπεριφορές.
«Όταν ήμουν μικρός, με επηρέαζε περισσότερο. Μεγαλώνοντας, όμως, έμαθα να το αντιμετωπίζω με χιούμορ. Πιστεύω ότι τα πράγματα έχουν την αξία που τους δίνεις. Αν δεν τους δώσεις σημασία, δεν έχουν δύναμη πάνω σου», ανέφερε μεταξύ άλλων.
