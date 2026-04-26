Φαίη Θεοχάρη: Ήμουν 110 κιλά και έκανα επέμβαση για να τα χάσω, δεν είναι πολύ εύκολο, έφαγα πολύ bullying
Φαίη Θεοχάρη: Ήμουν 110 κιλά και έκανα επέμβαση για να τα χάσω, δεν είναι πολύ εύκολο, έφαγα πολύ bullying
Έκανα γαστρικό μανίκι, δεν ήταν ένα ραβδάκι μαγικό που είπε “χάσε” και την άλλη μέρα ξύπνησα και είχα χάσει τα κιλά, εξήγησε η τραγουδίστρια
Επέμβαση για να χάσει βάρος έκανε η Φαίη Θεοχάρη, η οποία δήλωσε πως ήταν 110 κιλά και δεν ήταν εύκολο για εκείνη, καθώς αντιμετώπισε πολύ bullying.
Μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» την Κυριακή 26 Απριλίου, η τραγουδίστρια εξήγησε πως έχει αντιμετωπίσει πολύ άσχημες καταστάσεις, με τον κόσμο να την κοιτάει περίεργα στον δρόμο και στην παραλία.
Όπως ανέφερε η Φαίη Θεοχάρη, της έχουν πει σε κατάσταση πως δεν μπορούσε να δοκιμάσει ρούχα για να μην τα σκίσει: «Έχω βιώσει αρκετό μπούλινγκ γι’ αυτό στην εφηβική μου ηλικία περισσότερο. Έκανα μία επέμβαση, το γαστρικό μανίκι, γιατί είναι καλό να το λέμε κι αυτό, δεν το κρύβω. Με βοήθησε πάρα πολύ να χάσω κιλά. Δεν ήταν ένα ραβδάκι μαγικό που είπε “χάσε” και την άλλη μέρα ξύπνησα και είχα χάσει τα κιλά. Ένας άνθρωπος 110 κιλά, μια κοπέλα 115, δεν είναι πολύ εύκολο... Έχω ζήσει μπούλινγκ, να με κοιτάνε στον δρόμο περίεργα, έχω ζήσει περίεργες ματιές στην παραλία με το μαγιό, ντρεπόμουνα να κάνω μπάνιο πάρα πολλές φορές. Είχα μπει σε ένα κατάστημα και ζήτησα να δοκιμάσω ένα ρούχο και μου είπαν "Συγγνώμη, κορίτσι μου, αλλά αυτό δεν μπορώ να σε αφήσω να το βάλεις και οτιδήποτε άλλο μέσα σε αυτό το κατάστημα, γιατί μπορεί να το σκίσεις"», δήλωσε.
Σε συνέντευξη που είχε δώσει τον Μάρτιο του 2025 στην εκπομπή «The 2night Show», η τραγουδίστρια είχε μιλήσει για το γεγονός πως πολλοί γύρω της απορούσαν γιατί δεν προσπάθησε να χάσει κιλά χωρίς επεμβατικό τρόπο, με την ίδια να επισημαίνει πως είχε δοκιμάσει κάθε μέσο αλλά δεν τα κατάφερνε: «Ήμουν πάντα ένα τσουπωτό παιδάκι. Προσπαθούσα να χάσω κιλά. Μετά τα έπαιρνα ξανά. Έχω βιώσει πολύ bullying στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Είχα πάρα πολλά κιλά, θέλει μεγάλη προσπάθεια. Πήρα μία απόφαση, μετά που συζήτησα με την οικογένειά μου κι είπα ότι δεν μπορώ άλλο πια να το αντέξω. Έκανα επέμβαση, γαστρικό μανίκι. Είδα ότι δεν έχει επιπλοκές. Μου έλεγαν γιατί δεν το προσπαθείς μόνη σου, αλλά γιατί να μην κάνεις μία επέμβαση αφού μπορείς; Έχω δοκιμάσει ό,τι μπορείς να φανταστείς και δεν μπορούσα να τα χάσω», είχε πει.
Μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» την Κυριακή 26 Απριλίου, η τραγουδίστρια εξήγησε πως έχει αντιμετωπίσει πολύ άσχημες καταστάσεις, με τον κόσμο να την κοιτάει περίεργα στον δρόμο και στην παραλία.
Όπως ανέφερε η Φαίη Θεοχάρη, της έχουν πει σε κατάσταση πως δεν μπορούσε να δοκιμάσει ρούχα για να μην τα σκίσει: «Έχω βιώσει αρκετό μπούλινγκ γι’ αυτό στην εφηβική μου ηλικία περισσότερο. Έκανα μία επέμβαση, το γαστρικό μανίκι, γιατί είναι καλό να το λέμε κι αυτό, δεν το κρύβω. Με βοήθησε πάρα πολύ να χάσω κιλά. Δεν ήταν ένα ραβδάκι μαγικό που είπε “χάσε” και την άλλη μέρα ξύπνησα και είχα χάσει τα κιλά. Ένας άνθρωπος 110 κιλά, μια κοπέλα 115, δεν είναι πολύ εύκολο... Έχω ζήσει μπούλινγκ, να με κοιτάνε στον δρόμο περίεργα, έχω ζήσει περίεργες ματιές στην παραλία με το μαγιό, ντρεπόμουνα να κάνω μπάνιο πάρα πολλές φορές. Είχα μπει σε ένα κατάστημα και ζήτησα να δοκιμάσω ένα ρούχο και μου είπαν "Συγγνώμη, κορίτσι μου, αλλά αυτό δεν μπορώ να σε αφήσω να το βάλεις και οτιδήποτε άλλο μέσα σε αυτό το κατάστημα, γιατί μπορεί να το σκίσεις"», δήλωσε.
Δείτε το βίντεο
Σε συνέντευξη που είχε δώσει τον Μάρτιο του 2025 στην εκπομπή «The 2night Show», η τραγουδίστρια είχε μιλήσει για το γεγονός πως πολλοί γύρω της απορούσαν γιατί δεν προσπάθησε να χάσει κιλά χωρίς επεμβατικό τρόπο, με την ίδια να επισημαίνει πως είχε δοκιμάσει κάθε μέσο αλλά δεν τα κατάφερνε: «Ήμουν πάντα ένα τσουπωτό παιδάκι. Προσπαθούσα να χάσω κιλά. Μετά τα έπαιρνα ξανά. Έχω βιώσει πολύ bullying στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Είχα πάρα πολλά κιλά, θέλει μεγάλη προσπάθεια. Πήρα μία απόφαση, μετά που συζήτησα με την οικογένειά μου κι είπα ότι δεν μπορώ άλλο πια να το αντέξω. Έκανα επέμβαση, γαστρικό μανίκι. Είδα ότι δεν έχει επιπλοκές. Μου έλεγαν γιατί δεν το προσπαθείς μόνη σου, αλλά γιατί να μην κάνεις μία επέμβαση αφού μπορείς; Έχω δοκιμάσει ό,τι μπορείς να φανταστείς και δεν μπορούσα να τα χάσω», είχε πει.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
