Ελίζαμπεθ Σμαρτ: Η γυναίκα που απήχθη, βιάστηκε και βασανίστηκε σε ηλικία 14 ετών συμμετέχει σε αγώνες bodybuilding

Το χρονικό της απαγωγής της Ελίζαμπεθ Σμαρτ

Μόλις αντιλήφθηκε η οικογένειά της την απουσία της κινητοποίησε άμεσα τις Αρχές, ενώ από την πρώτη στιγμή υπήρξε πρωτοφανής κάλυψη από τα ΜΜΕ για τον εντοπισμό της ανήλικης. Αφίσες, τηλεοπτικές εκκλήσεις, συνεχείς ενημερώσεις και χιλιάδες εθελοντές συνόδευαν καθημερινά τις έρευνες. Για εννέα μήνες, η τύχη της παρέμενε άγνωστη, με την οικογένειά της να ζει σε μια παρατεταμένη κατάσταση αγωνίας που φαινόταν να μην έχει τέλος.



Τον Μάρτιο του 2023 όμως η Σμαρτ εντοπίστηκε ζωντανή. Σύμφωνα με τις έρευνες που έγιναν, κρατούνταν αιχμάλωτη από τον Μπράιαν Ντέιβιντ Μίτσελ και τη Γουάντα Μπάρζι, σε ένα περιβάλλον ψυχολογικής χειραγώγησης, φόβου και ελέγχου, με συνεχόμενες απειλές για την οικογένειά της, από όπου κατάφερε τελικά να δραπετεύσει. Οι δύο δράστες οποίοι συνελήφθησαν και αργότερα καταδικάστηκαν.



