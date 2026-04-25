Ευαγγελία Πλατανιώτη: Είχα βγει, είχα πιεί και πήγα στην προπόνηση, είπα «τώρα θα πεθάνω»

πρωταθλήτρια της καλλιτεχνικής κολύμβησης έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» το βράδυ της Παρασκευής 24 Απριλίου και μίλησε για όλα όσα στερήθηκε για να πετύχει τους στόχους της, τονίζοντας πως δεν συνήθιζε να κάνει πολλές τρέλες, γιατί είχε επιλέξει πως ήταν πιο σημαντική για εκείνη η ενασχόλησή της με τον αθλητισμό:

Την πιο μεγάλη τρέλα που έχει κάνει ως αθλήτρια αποκάλυψε η Ευαγγελία Πλατανιώτη , δηλώνοντας πως είχε τύχει στο παρελθόν να βγει, να πιεί και να πάει κατευθείαν για προπόνηση, με αποτέλεσμα να αισθάνεται πως θα πέθαινε.«Έχουμε στερηθεί πάρα πολλά, αλλά είναι επιλογή μας. Δεν με πίεσε κανείς να το κάνω αυτό. Το επέλεγα γιατί για μένα πιο σημαντικό ήταν το να βελτιωθώ και να πετύχω το στόχο μου στο άθλημά μου. Εννοείται ότι δεν πήγαινα στις εκδρομές με τα άλλα παιδιά στο σχολείο», ανέφερε.Όταν ο Φάνης Λαμπρόπουλος τη ρώτησε εάν έχει κάνει ποτέ κάποια μεγάλη τρέλα, απάντησε: «Έχει συμβεί σαν παιδί κι εγώ να βγω και να πιω λίγο παραπάνω, αλλά γενικά δεν έπινα. Ήμουν πολύ ξενέρωτη. Η πιο μεγάλη τρέλα που έχω κάνει ως αθλήτρια, ήταν ότι είχα βγει, είχα γυρίσει στις 7 το πρωί και στις 8 είχα προπόνηση. Είχα πιεί κιόλας, και πήγα στην προπόνηση και λέω "τώρα θα πεθάνω". Είπα στην προπονήτριά μου ότι είχα βγει και είχα ξενυχτήσει γιατί γιόρταζε η αδερφή μου και της είπα να μην με κουράσει. Μια που της το είπα, μια που με πέθανε. Αλλά, για κάποιο λόγο ήμουν και πάρα πολύ καλή. Είχα πολύ υπερένταση. Τώρα δε θα το έκανα με τίποτα αυτό».Στη συνέχεια, η Ευαγγελία Πλατανιώτη περιέγραψε μία ημέρα της, εξηγώντας: «Κάνω 8 ώρες προπόνηση την ημέρα», ενώ μετά την προπόνη βλέπει τα βίντεο από αυτή για να δει τι μπορεί να βελτιώσει. Το γεγονός αυτό καθιστά δύσκολο να υπάρχει πολύς χρόνος για προσωπική ζωή, παρόλα αυτά, η ίδια θεωρεί ότι όταν υπάρχει θέληση όλα γίνονται: «Πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι δίπλα σου που να μπορούν να καταλάβουν το όνειρό σου. Είναι δύσκολο, και για τους δυο είναι δύσκολο. Αν όμως υπάρχει θέληση, το βρίσκεις κάπως», είπε.