Ιωάννα Μαλέσκου: Δεν κόβω μόνο το μαλλί αλλά και ανθρώπους και συνθήκες που δεν θέλω στη ζωή μου
Η παρουσιάστρια εμφανίστηκε με ακόμη πιο κοντά μαλλιά στην εκπομπή της και έκανε τους συνεργάτες της να αναρωτιούνται για ποιο λόγο αλλάζει συνεχώς εμφάνιση το τελευταίο διάστημα

Με ανανεωμένο look εμφανίστηκε η Ιωάννα Μαλέσκου στην εκπομπή της και δήλωσε πως δεν κόβει μόνο τα μαλλιά της αλλά και όλους τους ανθρώπους και τις συνθήκες που δεν θέλει στη ζωή της.

Η παρουσιάστρια βγήκε το Σάββατο 25 Απριλίου στον αέρα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» με ακόμη πιο κοντά μαλλιά και οι συνεργάτες της δεν το άφησαν ασχολίαστο. Της ανέφεραν πόσο της πάει και πόσο υποστηρίζει τη νέα της εικόνα, ωστόσο αναρωτήθηκαν τι συμβαίνει με τις τόσες αλλαγές το τελευταίο διάστημα, καθώς έχει αλλάξει και χρώματα τους τελευταίους μήνες, πηγαίνοντας από το ξανθό στο μελαχρινό και αντίστροφα.

Η Ιωάννα Μαλέσκου τότε είπε πως οι αλλαγές δεν έχουν να κάνουν μόνο με την εμφάνισή της αλλά και με την προσωπική της ζωή: «Με τις αλλαγές ξέρεις τι γίνεται; Δεν κόβω μόνο το μαλλί αλλά και ανθρώπους και συνθήκες που δεν θέλω στη ζωή μου. Ό,τι δεν λύνεται κόβεται, αγάπη», δήλωσε.

