Stan: Με έχουν πεθάνει, έχουν γράψει ότι τράκαρα και με έπαιρνε η μητέρα μου να ρωτήσει αν είμαι στο νοσοκομείο
Ο τραγουδιστής μίλησε για τα ψευδή δημοσιεύματα που έχουν κυκλοφορήσει για εκείνον
Πως τον έχουν πεθάνει και πως είχε τρακάρει δήλωσε ο Stan ότι έχουν γράψει σε δημοσιεύματα, με τη μητέρα του να του τηλεφωνεί για να τον ρωτήσει εάν νοσηλευόταν.
Ο τραγουδιστής μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» την Παρασκευή 24 Απριλίου εξήγησε πως όλα αυτά τα χρόνια έχουν γραφτεί πολλά για εκείνον και την προσωπική του ζωή.
Πιο αναλυτικά ο Stan είπε: «Όλα αυτά τα χρόνια έχω ακούσει διάφορα. Με έχουν πεθάνει στον δρόμο, έχουν γράψει ότι τράκαρα και με έπαιρνε η μητέρα μου να με ρωτήσει αν είμαι καλά ή αν είμαι στο νοσοκομείο».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο τραγουδιστής ρωτήθηκε πόσα τατουάζ έχει και απάντησε: «Σταμάτησα να μετράω τα τατουάζ μου. Έχω πολλά χρόνια να κάνω. Έχω κάνει και για τη γυναίκα μου».
Τότε ο δημοσιογράφος της εκπομπής θέλησε να μάθει τι τατουάζ έχει κάνει για τη Βέρα Σωτηροπούλου με τον Stan να αποκρίνεται με χιούμορ: «Θέλετε και τα προσωπικά; Τι άλλο να σας πούμε; Δηλαδή να γδυθούμε κιόλας...».
