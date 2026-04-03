Stan: Πριν γνωρίσω τη σύζυγό μου είχα πει ότι θα είμαι πάντα μόνος μου, ήμουν απογοητευμένος από τους πάντες
Ο τραγουδιστής παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «OK!», εξηγώντας πως η σύζυγός του, Βέρα Σωτηροπούλου ήρθε στη ζωή του, σε μία περίοδο που είχε σταματήσει την αναζήτηση συντρόφου. Συγκεκριμένα, παραδέχτηκε ότι δεν είχε τόσο ευχάριστες εμπειρίες, και πρόσθεσε ότι είχε βιώσει απογοητεύσεις, που τον οδήγησαν τότε να φανταστεί μια μοναχική ζωή.
Μιλώντας για τη ζωή του πριν γνωρίσει τη σύζυγό του, ο Stan είπε: «Πριν γνωρίσω τη Βέρα, είχα πει στον εαυτό μου: “Θα είσαι πάντα μόνος σου”. Ήταν πολύ σκληρό, αλλά είχα βιώσει καταστάσεις που δεν μου άρεσαν καθόλου. Ήμουν γενικότερα απογοητευμένος από τους πάντες. Αλλά όταν σταματήσεις να ψάχνεις εναγωνίως και αφοσιωθείς στον εαυτό σου, όταν γίνεις ο άνθρωπος που επιθυμείς, τότε η ίδια ζωή θα φέρει μπροστά σου αυτό που θέλεις, χωρίς να προσπαθήσεις. Όταν βρίσκεις τον άνθρωπο σου, σταματάς να ψάχνεις. Τώρα νιώθω πολύ ήρεμος».
Ο Stan και η σύζυγός του παντρεύτηκαν στις 9 Σεπτεμβρίου του 2023, στο Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη Δέτη στην Πάρο, έπειτα από τέσσερα χρόνια κοινής πορείας. Το μυστήριο τελέστηκε στον τόπο καταγωγής του τραγουδιστή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα