Stan για τη σύζυγό του: Νιώθω περήφανος για τον εαυτό μου που καταφέρνω να είμαι μαζί της
Stan για τη σύζυγό του: Νιώθω περήφανος για τον εαυτό μου που καταφέρνω να είμαι μαζί της
Νιώθω τυχερός που μπορώ να λέω ότι είμαι σύντροφός της, πρόσθεσε ο τραγουδιστής
Για τη σύζυγό του μίλησε ο Stan, επισημαίνοντας πως αισθάνεται τυχερός αλλά και περήφανος που μπορεί να λέει ότι είναι σύντροφός της.
Ο τραγουδιστής ανέφερε πως πίστευε ότι δεν υπήρχε καμία για εκείνον και τότε βρέθηκε ξαφνικά στη ζωή του η Βέρα Σωτηροπούλου και άλλαξε τα πάντα. Στη συνέντευξη που έδωσε το βράδυ της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» τόνισε επίσης πως είναι περήφανος που καταφέρνει να είναι μαζί της.
Ο Stan δήλωσε για τη σύζυγό του: «Ήμουν πάρα πολύ τυχερός και τη στιγμή που σταμάτησα να πιστεύω στους ανθρώπους και έλεγα ότι δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος για εμένα, ότι είμαι πολύ απαιτητικός και έχω πολύ υψηλά στάνταρ για τον άνθρωπο που θέλω δίπλα μου, ξαφνικά βρέθηκε η Βέρα και άλλαξε όλη μου η ζωή. Δεν είναι κάτι που περίμενα να μου συμβεί. Πολλές φορές νιώθω τυχερός που μπορώ να λέω ότι είμαι σύντροφός της, γιατί έχω όλα αυτά που θέλει. Νιώθω περήφανος για τον εαυτό μου που καταφέρνω να είμαι μαζί της».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgdc77vwk1vd)
Ο Φάνης Λαμπρόπουλος, τότε, του ανέφερε ότι φαίνεται πολύ ερωτευμένος με τη σύζυγό του με αυτά που λέει και ο τραγουδιστής απάντησε: «Σε μια σχέση δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον χωρίς τον έρωτα».
Ο Stan και η Βέρα Σωτηροπούλου μετρούν πολλά χρόνια σχέσης. Οι δυο τους ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας στην Πάρο, από όπου κατάγεται ο τραγουδιστής, στις 9 Σεπτεμβρίου 2023.
Ο τραγουδιστής ανέφερε πως πίστευε ότι δεν υπήρχε καμία για εκείνον και τότε βρέθηκε ξαφνικά στη ζωή του η Βέρα Σωτηροπούλου και άλλαξε τα πάντα. Στη συνέντευξη που έδωσε το βράδυ της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» τόνισε επίσης πως είναι περήφανος που καταφέρνει να είναι μαζί της.
Ο Stan δήλωσε για τη σύζυγό του: «Ήμουν πάρα πολύ τυχερός και τη στιγμή που σταμάτησα να πιστεύω στους ανθρώπους και έλεγα ότι δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος για εμένα, ότι είμαι πολύ απαιτητικός και έχω πολύ υψηλά στάνταρ για τον άνθρωπο που θέλω δίπλα μου, ξαφνικά βρέθηκε η Βέρα και άλλαξε όλη μου η ζωή. Δεν είναι κάτι που περίμενα να μου συμβεί. Πολλές φορές νιώθω τυχερός που μπορώ να λέω ότι είμαι σύντροφός της, γιατί έχω όλα αυτά που θέλει. Νιώθω περήφανος για τον εαυτό μου που καταφέρνω να είμαι μαζί της».
Δείτε το βίντεο
Ο Φάνης Λαμπρόπουλος, τότε, του ανέφερε ότι φαίνεται πολύ ερωτευμένος με τη σύζυγό του με αυτά που λέει και ο τραγουδιστής απάντησε: «Σε μια σχέση δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον χωρίς τον έρωτα».
Ο Stan και η Βέρα Σωτηροπούλου μετρούν πολλά χρόνια σχέσης. Οι δυο τους ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας στην Πάρο, από όπου κατάγεται ο τραγουδιστής, στις 9 Σεπτεμβρίου 2023.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα