Μάγδα Τσαγγάνη μετά το χειρουργείο: Πρέπει να πάω σε δομή αποκατάστασης για έναν μήνα, αλλά δεν έχω τα χρήματα
Η ηθοποιός υποβλήθηκε σε επέμβαση μετά από ατύχημα που είχε στην Αίγινα τη Μεγάλη Πέμπτη
Σε δομή αποκατάστασης για έναν μήνα πρέπει να μείνει η Μάγδα Τσαγγάνη μετά το χειρουργείο που πραγματοποίησε, αλλά δεν έχει τα χρήματα, όπως εξομολογήθηκε.
Η ηθοποιός είχε ένα ατύχημα κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αίγινα τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου και μεταφέρθηκε στην Αθήνα όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση στο πόδι της: «Ήμουν στην Αίγινα. Το έπαθα Μεγάλη Πέμπτη. Είδαν ότι ήταν σοβαρή η κατάσταση και έπρεπε οπωσδήποτε να έρθω Αθήνα-Πειραιά να εγχειριστώ. Οι εξετάσεις έδειξαν κάταγμα ισχίου. Χειρουργήθηκα από έναν υπέροχο γιατρό τη Δευτέρα του Πάσχα και ο γιατρός αυτός ήταν στην Αίγινα. Αν είναι δυνατόν. Όποιος θέλει το πιστεύει, όποιος θέλει όχι», είπε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Πέμπτη 23 Απριλίου.
Η Μάγδα Τσαγγάνη εξήγησε πως το χειρουργείο πήγε καλά, ωστόσο θα πρέπει να μείνει σε κέντρο αποκατάστασης το επόμενο διάστημα για να αναρρώσει πλήρως, κάτι που δεν μπορεί να συμβεί λόγω χρημάτων, με αποτέλεσμα να παραμένει στο νοσοκομείο: «Πρέπει να πάω σε δομή αποκατάστασης για έναν μήνα, αλλά δεν έχω τα χρήματα αυτά τα περισσευούμενα να τα δώσω για έναν μήνα. Σηκώνομαι με το πι, έχω αρχίσει και περπατάω, αλλά πρέπει να ξαπλώνω κιόλας. Δεν γίνεται όλη μέρα να είμαι με το πι», δήλωσε.
Όπως ανέφερε η ηθοποιός, η Άννα Φόνσου προσφέρθηκε να τη βοηθήσει, αλλά η ίδια δεν δέχτηκε: «Ήρθαν θα με δουν πολλοί συνάδελφοί μου. Πρώτα απ' όλα ήρθαν τα αδέρφια μου, ο Σωτήρης Τζεβελέκος και η Έφη Θεοχάρη. Με πήρε η Φόνσου τηλέφωνο, μήπως χρειάζομαι κάτι. Της λέω "Αννούλα μου σε ευχαριστώ, όχι"», είπε.
