Ο Ράσελ Μπραντ παραδέχτηκε ότι είχε ερωτική σχέση με 16χρονη στα 30 του: Νομίζω ότι είναι εκμετάλλευση
Ο Ράσελ Μπραντ παραδέχτηκε ότι είχε ερωτική σχέση με 16χρονη στα 30 του: Νομίζω ότι είναι εκμετάλλευση
Ο κωμικός απάντησε και για τις κατηγορίες βιασμού και σεξουαλικών επιθέσεων που αντιμετωπίζει, επιμένοντας στην αθωότητά του
Σε μια παραδοχή για την προσωπική του ζωή προχώρησε ο Ράσελ Μπραντ, αποκαλύπτοντας ότι είχε ερωτική σχέση με 16χρονη όταν ο ίδιος ήταν 30 ετών.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή The Megyn Kelly Show, ο κωμικός, αν και επισήμανε πως στο Ηνωμένο Βασίλειο η ηλικία συναίνεσης είναι τα 16, ο ίδιος χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του «εκμεταλλευτική», αναγνωρίζοντας τη διαφορά ισχύος που υπήρχε.
Ο Ράσελ Μπραντ ανέφερε αρχικά: «Το απλό γεγονός είναι ότι στην Ευρώπη και στο Ηνωμένο Βασίλειο, από όπου κατάγομαι, η ηλικία συναίνεσης είναι τα 16 έτη, και κοιμήθηκα με ένα 16χρονο όταν ήμουν 30 ετών, αλλά όταν ήμουν 30, ήμουν ένα πολύ διαφορετικό άτομο. Ήμουν πολύ νεότερος και ήμουν ένας ανώριμος 30χρονος».
Δείτε το βίντεο
Μεταξύ άλλων, ο κωμικός πρόσθεσε πως δεν είχε λάβει υπόψιν του τις επιπτώσεις που μπορούσαν να έχουν οι πράξεις του στους άλλους και σημείωσε ότι ακόμη και όταν υπάρχει συναίνεση, οι σχέσεις με μεγάλη διαφορά ηλικίας και επιρροής –ιδιαίτερα όταν πρόκειται για διάσημα πρόσωπα– μπορεί να εμπεριέχουν στοιχεία εκμετάλλευσης: «Το συναινετικό σεξ, στην πραγματικότητα, με μια ποικιλία ανθρώπων, όταν υπάρχει μια διαφορά ισχύος -επειδή υπάρχει όταν είσαι ένας διάσημος άντρας που έχει την ικανότητα να προσελκύει γυναίκες όπως είχα εγώ εκείνη την εποχή- νομίζω ότι περιλαμβάνει εκμετάλλευση. Νομίζω ότι είναι εκμετάλλευση. Αναγνωρίζω ότι η σεξουαλική μου συμπεριφορά στο παρελθόν ήταν εγωιστική και δεν έδωσα αρκετή προσοχή -σχεδόν καθόλου υποθέτω στην πραγματικότητα- στο πώς αυτό το σεξ επηρέαζε άλλους ανθρώπους».
Η Ράσελ Μπραντ βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες. Τον Απρίλιο του 2025 κατηγορήθηκε για βιασμό, άσεμνη επίθεση και σεξουαλική κακοποίηση που αφορούν τέσσερις διαφορετικές γυναίκες για περιστατικά που φέρονται να συνέβησαν μεταξύ 1999 και 2005.
Ακολούθησαν επιπλέον κατηγορίες τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, που σχετίζονται με ακόμη δύο γυναίκες και φερόμενα περιστατικά το 2009. Ο Ράσελ Μπραντ έχει δηλώσει αθώος για όλες τις κατηγορίες. Η δίκη του, που αρχικά είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Ιούνιο, έχει πλέον μετατεθεί για τον Οκτώβριο.
Για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, ο ίδιος απάντησε στο σόου, επιμένοντας στην αθωότητά του. Όπως παραδέχτηκε, είχε οικειότητα με «ισχυρές γυναίκες», καθώς και με «σερβιτόρες, στρίπερ και θαυμαστές» λόγω της φήμης του. «Σκεφτόμουν μόνο τον εαυτό μου», τόνισε. Ωστόσο, εξήγησε επισημαίνοντας πως δεν είναι ένοχος: «Αυτό που ουσιαστικά λέω είναι ότι είχα συναινετικές σεξουαλικές επαφές με πολλές γυναίκες, και μπορείς να ισχυριστείς ότι αυτό δεν είναι κατάλληλο, αλλά η ηλικία συναίνεσης είναι σημαντικό πράγμα. Η δυνατότητα συναίνεσης είναι σημαντικό πράγμα».
«Η συναίνεση είναι αυτό που είναι σημαντικό, και αυτό που μου έδωσε η φήμη και αυτό που τροφοδότησε ο εθισμός μου ήταν η ευκαιρία για ατελείωτη συναίνεση, η οποία με οδήγησε να γίνω ηδονιστής, ανόητος και εκμεταλλευτής γυναικών. Και αυτό είναι λάθος, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να εξιλεωθεί, να αντιμετωπιστεί και να εξιλεωθεί», κατέληξε ο Ράσελ Μπραντ.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή The Megyn Kelly Show, ο κωμικός, αν και επισήμανε πως στο Ηνωμένο Βασίλειο η ηλικία συναίνεσης είναι τα 16, ο ίδιος χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του «εκμεταλλευτική», αναγνωρίζοντας τη διαφορά ισχύος που υπήρχε.
Ο Ράσελ Μπραντ ανέφερε αρχικά: «Το απλό γεγονός είναι ότι στην Ευρώπη και στο Ηνωμένο Βασίλειο, από όπου κατάγομαι, η ηλικία συναίνεσης είναι τα 16 έτη, και κοιμήθηκα με ένα 16χρονο όταν ήμουν 30 ετών, αλλά όταν ήμουν 30, ήμουν ένα πολύ διαφορετικό άτομο. Ήμουν πολύ νεότερος και ήμουν ένας ανώριμος 30χρονος».
Δείτε το βίντεο
Μεταξύ άλλων, ο κωμικός πρόσθεσε πως δεν είχε λάβει υπόψιν του τις επιπτώσεις που μπορούσαν να έχουν οι πράξεις του στους άλλους και σημείωσε ότι ακόμη και όταν υπάρχει συναίνεση, οι σχέσεις με μεγάλη διαφορά ηλικίας και επιρροής –ιδιαίτερα όταν πρόκειται για διάσημα πρόσωπα– μπορεί να εμπεριέχουν στοιχεία εκμετάλλευσης: «Το συναινετικό σεξ, στην πραγματικότητα, με μια ποικιλία ανθρώπων, όταν υπάρχει μια διαφορά ισχύος -επειδή υπάρχει όταν είσαι ένας διάσημος άντρας που έχει την ικανότητα να προσελκύει γυναίκες όπως είχα εγώ εκείνη την εποχή- νομίζω ότι περιλαμβάνει εκμετάλλευση. Νομίζω ότι είναι εκμετάλλευση. Αναγνωρίζω ότι η σεξουαλική μου συμπεριφορά στο παρελθόν ήταν εγωιστική και δεν έδωσα αρκετή προσοχή -σχεδόν καθόλου υποθέτω στην πραγματικότητα- στο πώς αυτό το σεξ επηρέαζε άλλους ανθρώπους».
Η Ράσελ Μπραντ βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες. Τον Απρίλιο του 2025 κατηγορήθηκε για βιασμό, άσεμνη επίθεση και σεξουαλική κακοποίηση που αφορούν τέσσερις διαφορετικές γυναίκες για περιστατικά που φέρονται να συνέβησαν μεταξύ 1999 και 2005.
Ακολούθησαν επιπλέον κατηγορίες τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, που σχετίζονται με ακόμη δύο γυναίκες και φερόμενα περιστατικά το 2009. Ο Ράσελ Μπραντ έχει δηλώσει αθώος για όλες τις κατηγορίες. Η δίκη του, που αρχικά είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Ιούνιο, έχει πλέον μετατεθεί για τον Οκτώβριο.
Για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, ο ίδιος απάντησε στο σόου, επιμένοντας στην αθωότητά του. Όπως παραδέχτηκε, είχε οικειότητα με «ισχυρές γυναίκες», καθώς και με «σερβιτόρες, στρίπερ και θαυμαστές» λόγω της φήμης του. «Σκεφτόμουν μόνο τον εαυτό μου», τόνισε. Ωστόσο, εξήγησε επισημαίνοντας πως δεν είναι ένοχος: «Αυτό που ουσιαστικά λέω είναι ότι είχα συναινετικές σεξουαλικές επαφές με πολλές γυναίκες, και μπορείς να ισχυριστείς ότι αυτό δεν είναι κατάλληλο, αλλά η ηλικία συναίνεσης είναι σημαντικό πράγμα. Η δυνατότητα συναίνεσης είναι σημαντικό πράγμα».
«Η συναίνεση είναι αυτό που είναι σημαντικό, και αυτό που μου έδωσε η φήμη και αυτό που τροφοδότησε ο εθισμός μου ήταν η ευκαιρία για ατελείωτη συναίνεση, η οποία με οδήγησε να γίνω ηδονιστής, ανόητος και εκμεταλλευτής γυναικών. Και αυτό είναι λάθος, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να εξιλεωθεί, να αντιμετωπιστεί και να εξιλεωθεί», κατέληξε ο Ράσελ Μπραντ.
