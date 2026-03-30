Η δίκη του Ράσελ Μπραντ για τις κατηγορίες βιασμού και σεξουαλικών επιθέσεων μετατίθεται για τον Οκτώβριο
Η δίκη του Ράσελ Μπραντ για τις κατηγορίες βιασμού και σεξουαλικών επιθέσεων μετατίθεται για τον Οκτώβριο
Η αρχική ημερομηνία που είχε οριστεί πήρε αναβολή την ώρα που δύο νέες κατηγορίες προστέθηκαν σε βάρος του κωμικού
Για τον Οκτώβριο του 2026 μετατίθεται η δίκη του Ράσελ Μπραντ για τις κατηγορίες βιασμού και σεξουαλικών επιθέσεων.
Η δίκη αρχικά είχε προγραμματιστεί για τον Ιούνιο του 2026, ωστόσο, όπως αναφέρει το Variety, αναβάλλεται για τις 12 Οκτωβρίου του ίδιου έτους, σύμφωνα με απόφαση του δικαστηρίου Southwark Crown Court στο Λονδίνο.
Η αλλαγή αυτή πραγματοποιήθηκε εξαιτίας της προσθήκης νέων κατηγοριών από τη Μητροπολιτική Αστυνομική Υπηρεσία, οι οποίες σχετίζονται με δύο ακόμη γυναίκες, διευρύνοντας το ήδη βαρύ κατηγορητήριο εναντίον του κωμικού, που περιλαμβάνει βιασμό, άσεμνη επίθεση και σεξουαλική κακοποίηση.
Ο δικαστής Τζόελ Μπέναθαν αποφάσισε την ενοποίηση των υποθέσεων, κάτι που σημαίνει ότι η δίκη ενδέχεται να διαρκέσει έως και δύο μήνες, ενώ ο αρχικός σχεδιασμός ήταν πέντε εβδομάδες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Μπραντ κατηγορείται, μεταξύ άλλων, ότι βίασε γυναίκα σε ξενοδοχείο στο Μπόρνμουθ το 1999, ενώ αντιμετωπίζει και κατηγορίες για σεξουαλικές επιθέσεις σε μεταγενέστερα περιστατικά, μεταξύ αυτών και εις βάρος εργαζόμενης στην τηλεόραση το 2004.
Ο ίδιος έχει αρνηθεί τις κατηγορίες και έχει δηλώσει πως ανυπομονεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του στο δικαστήριο: «Είμαι ευγνώμων που θα έχω την ευκαιρία να απαντήσω σε αυτές τις κατηγορίες», είχε αναφέρει.
Η δίκη αρχικά είχε προγραμματιστεί για τον Ιούνιο του 2026, ωστόσο, όπως αναφέρει το Variety, αναβάλλεται για τις 12 Οκτωβρίου του ίδιου έτους, σύμφωνα με απόφαση του δικαστηρίου Southwark Crown Court στο Λονδίνο.
Η αλλαγή αυτή πραγματοποιήθηκε εξαιτίας της προσθήκης νέων κατηγοριών από τη Μητροπολιτική Αστυνομική Υπηρεσία, οι οποίες σχετίζονται με δύο ακόμη γυναίκες, διευρύνοντας το ήδη βαρύ κατηγορητήριο εναντίον του κωμικού, που περιλαμβάνει βιασμό, άσεμνη επίθεση και σεξουαλική κακοποίηση.
Russell Brand's trial on rape and sexual assault charges has been delayed until October.— Variety (@Variety) March 30, 2026
The comedian and actor was originally set to stand trial at London’s Southwark Crown Court starting June 16. https://t.co/AaHFK7Ra96
Ο δικαστής Τζόελ Μπέναθαν αποφάσισε την ενοποίηση των υποθέσεων, κάτι που σημαίνει ότι η δίκη ενδέχεται να διαρκέσει έως και δύο μήνες, ενώ ο αρχικός σχεδιασμός ήταν πέντε εβδομάδες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Μπραντ κατηγορείται, μεταξύ άλλων, ότι βίασε γυναίκα σε ξενοδοχείο στο Μπόρνμουθ το 1999, ενώ αντιμετωπίζει και κατηγορίες για σεξουαλικές επιθέσεις σε μεταγενέστερα περιστατικά, μεταξύ αυτών και εις βάρος εργαζόμενης στην τηλεόραση το 2004.
Ο ίδιος έχει αρνηθεί τις κατηγορίες και έχει δηλώσει πως ανυπομονεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του στο δικαστήριο: «Είμαι ευγνώμων που θα έχω την ευκαιρία να απαντήσω σε αυτές τις κατηγορίες», είχε αναφέρει.
