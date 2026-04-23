Ρίτα Γουίλσον για την κρυφή οικογένεια του πατέρα της στη Βουλγαρία: Ήταν σοκαριστικό, δεν μπορώ ακόμα να το ξεπεράσω
Η ηθοποιός ανακάλυψε ότι ο πατέρας της είχε παντρευτεί με μία γυναίκα, η οποία πέθανε στη γέννα του γιου τους, με το μωρό να φεύγει και εκείνο από τη ζωή λίγους μήνες αργότερα
Σε μία υπόθεση που αφορά στον πατέρα της και πιο συγκεκριμένα στην οικογένεια που είχε δημιουργήσει κρυφά στη Βουλγαρία, αναφέρθηκε η Ρίτα Γουίλσον, εξηγώντας πως πρόκειται για μία τραγική ιστορία, που ακόμα και σήμερα την επηρεάζει.
Η ηθοποιός μίλησε την Τρίτη 22 Απριλίου στο podcast «How to Fail With Elizabeth Day», για τα στοιχεία που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας το 2012, όταν συμμετείχε στο βρετανικό τηλεοπτικό πρόγραμμα «Who Do You Think You Are?», το οποίο εξετάζει την καταγωγή και το ιστορικό της οικογένειας των συμμετεχόντων.
Μέσα από την έρευνα αποκαλύφθηκε τότε ότι ο πατέρας της, Hassan Halilov Ibrahimoff είχε μία οικογένεια στη Βουλγαρία, πριν μεταναστεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Αυτό που βρήκαν για τον πατέρα μου ήταν τόσο σοκαριστικό και ασυνήθιστο, που επικεντρώθηκαν πλήρως στην ιστορία του», είπε η Γουίλσον στο podcast.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν, ο πατέρας της είχε παντρευτεί μια γυναίκα με το όνομα Άλις, η οποία πέθανε στη γέννα, ενώ το παιδί τους, Εμίλ, γεννημένο στις 26 Δεκεμβρίου, πέθανε λίγους μήνες αργότερα από λοίμωξη. Μετά από αυτές τις τραγικές απώλειες, μετανάστευσε στις ΗΠΑ το 1949. Ο πατέρας της παντρεύτηκε αργότερα την Ντόροθι Γουίλσον, με την οποία απέκτησε τη Ρίτα Γουίλσον και τα αδέρφια της, Κρις και Λίλι. Η ηθοποιός δήλωσε ότι η αποκάλυψη αυτή την επηρέασε βαθιά, σημειώνοντας: «Δεν μπορώ ακόμη να το ξεπεράσω. Δεν είπε ποτέ τίποτα σε εμάς. Μακάρι να μπορούσα να είχα μιλήσει μαζί του γι’ αυτό».
Παράλληλα, η Ρίτα Γουίλσον αναφέρθηκε και σε μια συγκυρία που τη συγκλόνισε, καθώς τόσο η ανιψιά της όσο και ο μικρότερος γιος της γεννήθηκαν την ίδια ημερομηνία με τον γιο του πατέρα της, γεγονός που, όπως είπε, τη φέρνει συχνά σε σκέψεις για την οικογενειακή ιστορία.
Rita Wilson Shares 'Shocking' Revelation About Her Father's Hidden Family: 'I Still Can't Get Over' It https://t.co/VMmwhxPEnG— People (@people) April 22, 2026
