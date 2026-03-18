Η Ρίτα Γουίλσον μίλησε στα ελληνικά στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ: Στην Ελλάδα είμαι σαν στο σπίτι μου
Η μητέρα μου ήταν Ελληνίδα και ο πατέρας μου γεννήθηκε στην Ελλάδα, εξήγησε η ηθοποιός

Γεωργία Κοτζιά
Στα ελληνικά μίλησε η Ρίτα Γουίλσον περπατώντας στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ και δήλωσε πως κάθε φορά που έρχεται στην Ελλάδα αισθάνεται σαν στο σπίτι της.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Μαρτίου στο Λος Άντζελες, ο Γιώργος Σατσίδης τη σταμάτησε για να της κάνει ερωτήσεις και μόλις αντιλήφθηκε πως ο δημοσιογράφος είναι από την Ελλάδα είπε με ενθουσιασμό στα ελληνικά: «Είμαι εδώ. Γεια σου. Καλησπέρα σας».

Στη συνέχεια, ωστόσο, η ηθοποιός συνέχισε να μιλά στα αγγλικά και εξήγησε πώς αισθανόταν που βρισκόταν στην απονομή των Όσκαρ: «Μου αρέσει πολύ που βρίσκομαι εδώ, στα Όσκαρ. Ξέρετε ότι ερχόμαστε εδώ και πολλά χρόνια, όπου είναι η μόνη δουλειά που είχα ποτέ ως ηθοποιός και μεγάλωσα στο Χόλιγουντ, οπότε για μένα είναι σαν να γυρίζω στο σπίτι, επειδή ήταν σαν διακοπές όταν ήμουν παιδί και γυρνούσα στο σπίτι από το σχολείο και βλέπαμε τα Όσκαρ το απόγευμα και είναι υπέροχο. Τι παράδοση», δήλωσε.

Για τη λατρεία που έχει για την Ελλάδα, η Ρίτα Γουίλσον ανέφερε έπειτα πως νιώθει σαν στον σπίτι της όποτε έρχεται και τόνισε πως αγαπά την Ελληνική Ορθοδοξία: «Η μητέρα μου ήταν Ελληνίδα, ο πατέρας μου γεννήθηκε στην Ελλάδα, είναι σαν να είμαι στο σπίτι μου. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς την πίστη μου και την θρησκεία μου αλλά, αγαπώ την Ελληνική Ορθοδοξία επειδή η καρδιά της βρίσκεται στο σωστό μέρος», κατέληξε.
Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

Η Mapei Hellas, εταιρεία δομικών και χημικών προϊόντων, μέλος του γνωστού Ιταλικού Ομίλου Mapei, που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης, με τη σειρά προϊόντων «Zero Line» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και να την οδηγεί σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

Cut The Rope

