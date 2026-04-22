Αγριεύει η κόντρα Ουγγαρέζου - Αρναούτογλου με ειρωνείες: «Τόσα μηνύματα έχουμε να λάβουμε από τότε που είμαστε κι εμείς οι καημένοι πρώτοι»
Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος απάντησε με καρφιά στον Γρηγόρη Αρναούτογλου που είχε πει « Ο καημένος ο Δημήτρης δυστυχώς δεν πάει καθόλου καλά στο ραδιόφωνο, κάνει μία απεγνωσμένη προσπάθεια»
Στα σχόλια του Γρηγόρη Αρναούτογλου για την πορεία του στο ραδιόφωνο απάντησε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Ο παρουσιαστής είχε κάνει λόγο για απεγνωσμένη προσπάθεια που κάνει ο συνάδελφός του, τον οποίο αποκάλεσε «καημένο», ώστε να ενισχύσει τα νούμερα ακροαματικότητας της εκπομπής του.
Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος επέλεξε να δημοσιεύσει στον λογαριασμό του στο Instagram μηνύματα που έλαβε από ακροατές, οι οποίοι θέλησαν να τον στηρίξουν, μετά από όσα είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για εκείνον μέσα από τη δική του ραδιοφωνική εκπομπή.
Σε ένα από αυτά, απευθύνθηκε στον παρουσιαστή, δίνοντας έτσι τη δική του απάντηση. «Ρε Γρηγόρη, σ’ευχαριστώ. Τόσα μηνύματα έχουμε να λάβουμε από τότε που είμαστε κ’ εμείς (οι καημένοι) πρώτοι», έγραψε χαρακτηριστικά.
Η ανάρτηση του Δημήτρη Ουγγαρέζου
Αρναούτογλου για Ουγγαρέζο: Ο καημένος ο Δημήτρης δυστυχώς δεν πάει καθόλου καλά στο ραδιόφωνο, κάνει μία απεγνωσμένη προσπάθεια
Ο Γρηγόρης Αρναούτγολου άσκησε κριτική στην παρουσία του Δημήτρη Ουγγαρέζου στο ραδιόφωνο, εστιάζοντας στην προσπάθεια που, όπως είπε, καταβάλλει το τελευταίο διάστημα για να ενισχύσει την απήχηση της εκπομπής του. Σύμφωνα με όσα είπε, ο παρουσιαστής έχει επισκεφτεί ραδιοφωνικούς σταθμούς για να καταλάβει τον λόγο που δεν έχει το πρόγραμμα που παρουσιάζει τη δυναμική που θα ήθελε.
Μέσα από δική του εκπομπή στον Sfera 102,2, απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε στο «Πρωινό», την Τετάρτη 22 Απριλίου, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ανέφερε: «Κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια κι αυτός ο καημένος ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, που μου είναι τόσο συμπαθής, που κάνει μια εκπομπή και δυστυχώς δεν πάει καθόλου καλά στο ραδιόφωνο και προσπαθεί με τις άλλες ραδιοφωνικές εκπομπές να δει τι γίνεται. Κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια ο Δημήτρης. Εντάξει Δημήτρη μου, κάνε και εσύ την προσπάθειά σου. Με ενημέρωσαν ότι είπε ότι έκανε μια βόλτα στα ραδιόφωνα να δει τι γίνεται, για ποιο λόγο είναι πρώτα τα άλλα ραδιόφωνα κι εκείνος δεν είναι πρώτος. Μέχρι εκεί που έκανες βόλτα, Δημήτρη, στα άλλα ραδιόφωνα, καλά έκανες και το έκανες, και εμείς το έχουμε κάνει πριν καμιά 15αριά χρόνια».
Δείτε το βίντεο
Ακολούθως, σχολιάζοντας την κριτική που σύμφωνα με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου ασκεί ο Δημήτρης Ουγγαρέζος σε συναδέλφους τους, ο πρώτος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του λέγοντας: «Το να σχολιάζεις όμως άλλους συναδέλφους απέναντι, αν σου άρεσε κάτι ή δεν σου άρεσε δεν το βρίσκω και πολύ κομψό. Κοίταξε να δεις τι θα κάνεις εκεί, να βρεις έναν τρόπο να αρέσεις εσύ, και άσε το τι κάνουμε εμείς. Ο καθένας ας αρέσει εκεί που πρέπει, γιατί τελικά οι δυο μας και όλοι μας δεν μπορούμε να αρέσουμε ο ένας στον άλλον. Οπότε άσε αυτούς που μας ακούνε να βγάζουν εκείνοι συμπέρασμα και κοίτα να δεις τι θα κάνεις για να αλλάξεις λίγο την κατάσταση». Κλείνοντας του ευχήθηκε: «Καλή σου επιτυχία, από τα βάθη της καρδιάς μας».
