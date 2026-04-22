Το like της Κέιτι Χόλμς που δημιούργησε φήμες επανασύνδεσης με τον Τζόσουα Τζάκσον
Κέιτι Χόλμς Τζόσουα Τζάκσον Επανασύνδεση

Το like της Κέιτι Χόλμς που δημιούργησε φήμες επανασύνδεσης με τον Τζόσουα Τζάκσον

Οι δύο ηθοποιοί είχαν σχέση από το 1998 έως το 1999 και παρά τον χωρισμό τους όλα αυτά τα χρόνια διατηρούσαν επαφές

Το like της Κέιτι Χόλμς που δημιούργησε φήμες επανασύνδεσης με τον Τζόσουα Τζάκσον
Ιωάννα Μαρίνου
Ένα like της Κέιτι Χολμς δημιούργησε φήμες επανασύνδεσης με τον πρώην σύντροφό της Τζόσουα Τζάκσον.

Οι δύο ηθοποιοί, που έγιναν γνωστοί μέσα από τη δημοφιλή σειρά «Dawson's Creek», διατηρούσαν σχέση και στην πραγματική ζωή από το 1998 έως το 1999, με τη Χολμς να έχει χαρακτηρίσει τότε τον Τζάκσον ως τον «πρώτο της έρωτα». Παρά τον χωρισμό τους, κατάφεραν να διατηρήσουν φιλικές σχέσεις και να συνεχίσουν να συνεργάζονται μέχρι το φινάλε της σειράς το 2003, ενώ οι χαρακτήρες τους απέκτησαν και τηλεοπτική σχέση στις τελευταίες σεζόν.

Οι δύο ηθοποιοί συναντήθηκαν ξανά επαγγελματικά στην ταινία «Happy Hours», την οποία έχει γράψει και σκηνοθετήσει η Κέιτι Χολμς. Σε ανάρτησή της στο Instagram, όπου προωθούσε την ταινία με κοινή τους φωτογραφία, ένας θαυμαστής σχολίασε «θα έπρεπε να είναι ζευγάρι», σχόλιο που η ίδια επέλεξε να κάνει like, με αποτέλεσμα πολλοί να θεωρούν πως δεν ήταν τυχαία αυτή η κίνησή της.

Το like της Κέιτι Χόλμς που δημιούργησε φήμες επανασύνδεσης με τον Τζόσουα Τζάκσον
Το like της Κέιτι Χόλμς που δημιούργησε φήμες επανασύνδεσης με τον Τζόσουα Τζάκσον


Στα σχόλια παρενέβη και η Κίμπερλι Βαν Ντερ Μπικ, σύζυγος του εκλιπόντος πρωταγωνιστή της σειράς Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, γράφοντας: «Το λατρεύω αυτό».

Το like της Κέιτι Χόλμς που δημιούργησε φήμες επανασύνδεσης με τον Τζόσουα Τζάκσον


Η Κέιτι Χολμς και ο Τζόσουα Τζάκσον εθεάθησαν πρόσφατα μαζί σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, ενισχύοντας τις φήμες για τη στενή τους σχέση, παρόλο που δεν υπάρχει καμία άλλη ένδειξη επανασύνδεσης.



Παρά τις διαφορετικές πορείες στην προσωπική τους ζωή, και οι δύο έχουν δηλώσει ότι διατηρούν μια βαθιά σύνδεση, με τον Τζάκσον να παραδέχεται σε πρόσφατη συνέντευξη πως παραμένουν «πολύ κοντά», έστω κι αν δεν επικοινωνούν συχνά.
Ιωάννα Μαρίνου

