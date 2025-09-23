Κέιτι Χολμς: Η χημεία με τον Τζόσουα Τζάκσον στο reunion του «Dawson's Creek» - «Απορώ γιατί αυτοί οι δύο δεν είναι μαζί» τους γράφουν
Κέιτι Χολμς: Η χημεία με τον Τζόσουα Τζάκσον στο reunion του «Dawson's Creek» - «Απορώ γιατί αυτοί οι δύο δεν είναι μαζί» τους γράφουν
Οι δύο ηθοποιοί εμφανίστηκαν ξανά μαζί στη σκηνή, με τους θαυμαστές τους να ενθουσιάζονται από την αλληλεπίδρασή τους
Περισσότερα από 20 χρόνια μετά το φινάλε του «Dawson’s Creek», η Κέιτι Χολμς και ο Τζόσουα Τζάκσον απέδειξαν ότι η μεταξύ τους χημεία παραμένει ατόφια, κλέβοντας την παράσταση στο reunion της θρυλικής σειράς. Οι δύο ηθοποιοί, που ενσάρκωσαν τους Τζόι Πότερ και Πέισι Γουίτερ, βρέθηκαν τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στο Richard Rodgers Theatre της Νέας Υόρκης, όπου μαζί με το υπόλοιπο καστ πραγματοποίησαν την ανάγνωση του πρώτου επεισοδίου.
Η αλληλεπίδρασή τους, από το κράτημα χεριών μέχρι τα κεφάλια που ακουμπούσαν το ένα στο άλλο, προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού στα social media, με πολλούς να αναρωτιούνται γιατί οι δύο πρώην συμπρωταγωνιστές δεν είναι σήμερα ζευγάρι.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, η Κέιτι Χολμς και ο Τζοσουά Τζάκσον στέκονται δίπλα δίπλα στο φινάλε, ενώ εκείνη γέρνει τρυφερά το κεφάλι της στον ώμο του. Ο ηθοποιός ανταποδίδει, σκύβοντας κι εκείνος προς το μέρος της.
Μετά την υπόκλισή του, η Κέιτι Χολμς δεν κρύβει τον ενθουσιασμό της, χειροκροτεί και του δίνει ένα high five, με πολλούς να σχολιάζουν πως έμοιαζε «σαν κοριτσάκι στο σχολείο».
«Πώς γίνεται η Κέιτι και ο Τζόσουα να μην κατέληξαν μαζί; Είμαι σίγουρος ότι αυτοί οι δύο εφηύραν τη χημεία», έγραψε κάποιος στο Twitter, ενώ άλλοι τόνισαν πως «κατάλαβαν την αποστολή».
Τα έσοδα της βραδιάς διατέθηκαν στον οργανισμό F Cancer, καθώς και για τη θεραπεία καρκίνου του παχέος εντέρου του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, που δεν μπόρεσε να παρευρεθεί λόγω προβλημάτων υγείας.
Η Κέιτι Χολμς και ο Τζοσουά Τζάκσον είχαν ξανασυναντηθεί φέτος στα γυρίσματα της τριλογίας ταινιών «Happy Hours» στη Νέα Υόρκη, όπου η ηθοποιός υπογράφει το σενάριο, τη σκηνοθεσία και έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι δυο τους είχαν μια σύντομη σχέση το 1998 κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς, ενώ σήμερα διατηρούν μια στενή φιλία.
Η Κέιτι Χολμς έχει αποκτήσει μια κόρη, τη 19χρονη Σούρι, με τον Τομ Κρουζ, ενώ έχει συνδεθεί στο παρελθόν με τον Τζέιμι Φοξ και τον Μπόμπι Γουότεν Γ΄. Ο Τζοσουά Τζάκσον είναι πατέρας της 5χρονης Τζούνο, την οποία μεγαλώνει μαζί με την πρώην σύζυγό του, Τζόντι Τέρνερ-Σμιθ.
How Joshua Jackson and Katie Holmes never sailed off in to the sunset is wild. Pretty sure they invented chemistry. Sometimes your person isn’t the one you marry I guess. Other examples: Kate & Leo or John Stamos & Lori Loughlin. (Not my vid) pic.twitter.com/j0yra5Os4W— Pencil In Motion (@Pencilinmotion) September 23, 2025
Katie Holmes clapped for everyone like normal until— Pencil In Motion (@Pencilinmotion) September 23, 2025
Joshua Jackson was named…she got all giddy like a school girl trying to hold it in 🤣 This Dawson’s Creek reunion is something else. (Not my vid). Although, the whole Busy as Ms Jacobs kiss thing was cringe. pic.twitter.com/cZr8B7zgya
Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι οι δύο τους παραμένουν «πολύ κοντά», αν και δεν μιλούν συχνά: «Δεν είναι καθημερινή επικοινωνία, ούτε καν μηνιαία. Μπορεί να περάσει και μισός χρόνος χωρίς να μιλήσουμε, αλλά η σχέση μας παραμένει ισχυρή».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
