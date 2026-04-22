Η Κένταλ Τζένερ και ο Τζέικομπ Ελόρντι φέρεται να είναι ζευγάρι εδώ και μήνες: Η Κάιλι Τζένερ τους έφερε κοντά
Οι φήμες περί σχέσης εντάθηκαν μετά το Coachella 2026
Εδώ και δύο μήνες φέρεται να είναι ζευγάρι η Κένταλ Τζένερ και ο Τζέικομπ Ελόρντι, σύμφωνα με ξένα μέσα, τα οποία υποστηρίζουν ότι καθοριστικό ρόλο στο να έρθουν πιο κοντά έπαιξε η Κάιλι.
Οι φήμες περί σχέσης εντάθηκαν μετά από αναφορές ότι οι δύο τους εθεάθησαν ιδιαίτερα διαχυτικοί σε πάρτι που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Coachella 2026, με πηγές να κάνουν λόγο για έντονη χημεία μεταξύ τους.
Σύμφωνα με το Page Six, η σχέση τους δεν είναι πρόσφατη, καθώς φέρεται να ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, ενώ οι δύο τους γνωρίζονταν από το παρελθόν. Πηγή που επικαλείται το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Κάιλι Τζένερ φέρεται να ενθάρρυνε την εξέλιξη της σχέσης, καθώς είχε γνωρίσει καλύτερα τον Ελόρντι μέσω κοινωνικών συναναστροφών και τον θεωρούσε κατάλληλο για την αδερφή της.
Όπως σημειώνεται, οι τέσσερις τους είχαν έρθει πιο κοντά μέσα από κοινές συναντήσεις στο Λος Άντζελες, με τις ίδιες πηγές να υποστηρίζουν ότι ανάμεσα στην Κένταλ Τζένερ και τον Τζέικομπ Ελόρντι αναπτύχθηκε ιδιαίτερη χημεία.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Kendall Jenner and Jacob Elordi have been dating for months — thanks to Kylie: report
