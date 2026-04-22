Η Κένταλ Τζένερ και ο Τζέικομπ Ελόρντι φέρεται να είναι ζευγάρι εδώ και μήνες: Η Κάιλι Τζένερ τους έφερε κοντά
GALA
Οι φήμες περί σχέσης εντάθηκαν μετά το Coachella 2026

Ιωάννα Μαρίνου
Εδώ και δύο μήνες φέρεται να είναι ζευγάρι η Κένταλ Τζένερ και ο Τζέικομπ Ελόρντι, σύμφωνα με ξένα μέσα, τα οποία υποστηρίζουν ότι καθοριστικό ρόλο στο να έρθουν πιο κοντά έπαιξε η Κάιλι.

Οι φήμες περί σχέσης εντάθηκαν μετά από αναφορές ότι οι δύο τους εθεάθησαν ιδιαίτερα διαχυτικοί σε πάρτι που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Coachella 2026, με πηγές να κάνουν λόγο για έντονη χημεία μεταξύ τους.

Σύμφωνα με το Page Six, η σχέση τους δεν είναι πρόσφατη, καθώς φέρεται να ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, ενώ οι δύο τους γνωρίζονταν από το παρελθόν. Πηγή που επικαλείται το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Κάιλι Τζένερ φέρεται να ενθάρρυνε την εξέλιξη της σχέσης, καθώς είχε γνωρίσει καλύτερα τον Ελόρντι μέσω κοινωνικών συναναστροφών και τον θεωρούσε κατάλληλο για την αδερφή της.

Όπως σημειώνεται, οι τέσσερις τους είχαν έρθει πιο κοντά μέσα από κοινές συναντήσεις στο Λος Άντζελες, με τις ίδιες πηγές να υποστηρίζουν ότι ανάμεσα στην Κένταλ Τζένερ και τον Τζέικομπ Ελόρντι αναπτύχθηκε ιδιαίτερη χημεία.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης