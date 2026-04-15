Η Κένταλ Τζένερ και ο Τζέικομπ Ελόρντι έχουν σχέση; Φήμες θέλουν να έχουν έρθει κοντά μετά το Coachella
Αναφορές θέλουν τους δύο να ήρθαν κοντά σε after-party του Τζάστιν Μπίμπερ
Σενάρια περί νέας σχέσης στο Χόλιγουντ πυροδότησαν οι κοινές εμφανίσεις της Κένταλ Τζένερ και του Τζέικομπ Ελόρντι στο Coachella, με τις φήμες να εντείνονται μετά από αναφορές για παρουσία τους στο ίδιο after-party.
Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, οι δύο φέρεται να βρέθηκαν στον ίδιο χώρο αρκετές φορές, με την παρουσία τους να καταγράφεται την ώρα της εμφάνισης του Τζάστιν Μπίμπερ.
Σύμφωνα με αναφορές σε ξένα μέσα ενημέρωσης, η Τζένερ και ο Ελόρντι εθεάθησαν σε κοντινή απόσταση σε after-party που ακολούθησε, με ορισμένες πηγές να υποστηρίζουν ακόμη και ότι αντάλλαξαν τρυφερές στιγμές, χωρίς ωστόσο να υπάρχει σχετικό φωτογραφικό υλικό που να επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς.
Οι φήμες ενισχύθηκαν και από προηγούμενη συνάντησή τους τον Μάρτιο, στο πάρτι του Vanity Fair για τα Όσκαρ, όπου, σύμφωνα με αναφορές, είχαν συνομιλήσει για αρκετή ώρα.
Το ενδιαφέρον γύρω από τους δύο εντείνεται και λόγω της προσωπικής τους ζωής, καθώς είναι ελεύθεροι. Ο Τζέικομπ Ελόρντι ήταν σε σχέση με την Ολίβια Τζέιντ, ενώ η Κένταλ Τζένερ φέρεται να είναι ελεύθερη μετά τον χωρισμό της από τον Bad Bunny.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Festival fling?! Kendall Jenner and Jacob Elordi were spotted getting very cozy at Justin Bieber's afterparty following his Coachella performance on Saturday...👀— Splash News (@SplashNews) April 13, 2026
According to Deuxmoi, the two were making out and "all over each other"💋 pic.twitter.com/9DSrhtQSRg
DEUXMOI EXCLUSIVE…Several sources tell Deuxmoi Jacob Elordi and Kendall Jenner were enjoying each other’s company last night at the Bieber after party, making out and “all over each other” 📸@backgrid_usa 🎥X pic.twitter.com/tol9KKgYYm— deuxmoi (@deuxmoiworld) April 12, 2026
