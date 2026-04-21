Ζερόμ Καλούτα: Δεν έχω πάρει την απόφαση να πάω στο Κονγκό, θα γνωρίσω όλη την οικογένειά μου, πηγαίνοντας εκεί
Ο τραγουδιστής εξήγησε τον λόγο που δεν έχει ταξιδέψει ακόμη στον τόπο καταγωγής του
Τον λόγο που δεν έχει ακόμη επισκεφτεί τη γενέτειρά του, το Κονγκό, επισήμανε ο Ζερόμ Καλούτα. Παρά την επιθυμία του να ταξιδέψει στη χώρα της Αφρικής και να γνωρίσει την οικογένειά του, ο τραγουδιστής δεν το έχει σχεδιάσει μέχρι στιγμής, αφού κατά καιρούς δεν είχε είτε τα απαιτούμενα χρήματα είτε τον χρόνο.
Ο Ζερόμ Καλούτα ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Με τον Ρένο», το βράδυ της Δευτέρας 20 Απριλίου, και ρωτήθηκε για τον τόπο καταγωγής του. «Δεν έχεις πάει στο Κονγκό;», τον ρώτησε ο Ρένος Χαραλαμπίδης, με εκείνον να του απαντά: «Το πας βαθιά». «Το ξέρω», ανταπάντησε ο ηθοποιός και παρουσιαστής.
Την τελευταία δεκαετία ονειρεύεται να ταξιδέψει στον Κογκό, αλλά άλλοτε η έλλειψη χρημάτων και άλλοτε η έλλειψη χρόνου δεν του επέτρεπαν να κάνει αυτό το ταξίδι. Συγκεκριμένα, εκμυστηρεύτηκε: «Το Κονγκό είναι ένα ταξίδι μεγάλο, που ήθελα να κάνω αρκετά χρόνια. Δηλαδή τα τελευταία 10-12 χρόνια είναι πολύ έντονη η επιθυμία μου να πάω. Είχα θέματα, που δεν μου επέτρεπαν να ταξιδέψω εύκολα, να μετακινηθώ, λόγω της δουλειάς, του φόρτου δηλαδή της δουλειάς και των χρημάτων. Γιατί κάποιες φορές έχεις χρήματα, δεν έχεις χρόνο. Κάποιες φορές έχεις χρόνο, αλλά δεν έχεις χρήματα. Έχω ζήσει και χρόνια που δεν είχα και τα δύο».
Δείτε το βίντεο
Ακολούθως, τόνισε ότι η δουλειά του δεν του δίνει το περιθώριο να κάνει μακροπρόθεσμα σχέδια. «Στη δουλειά μας δεν μπορείς να κάνεις σχέδια. Δηλαδή, μπορείς να πεις ότι ''παίρνω μια απόφαση, και τον Νοέμβριο εγώ θα είμαι εκεί''. Ό,τι κι αν προκύψει, μέχρι 30, 31 Οκτωβρίου, εγώ τον Νοέμβριο ταξιδεύω και πάω εκεί. Κι αυτό είναι μια απόφαση που θα την πάρεις, και καλώς. Δεν έχω πάρει τέτοιου είδους απόφαση ακόμα. Περιμένω το κενό να προκύψει, το οποίο πάντα καλύπτεται με κάτι. Αλλά θα το κάνω», πρόσθεσε.
Ο Ζερόμ Καλούτα ξεκαθάρισε ότι δεν ήταν ψυχολογικός ο λόγος που απέφευγε να βρεθεί στο Κονγκό, αλλά η σκέψη ότι η παραμονή του έπρεπε να διαρκέσει έναν μήνα, διάστημα το οποίο δεν είχε στη διάθεσή του. «Θα γνωρίσω όλη την οικογένειά μου, πηγαίνοντας εκεί, αν μπορέσω, γιατί δεν είναι όλοι στο ίδιο σημείο. Κι ο πατέρας μου είναι εκεί. Είμαι πιο έτοιμος πλέον να το κάνω αυτό. Δεν ήταν ψυχολογικός ο λόγος, είχα πραγματικά, πρακτικά προβλήματα. Και βέβαια, μπορεί κι εγώ να ‘χα αυτή την εξιδανίκευση των πραγμάτων ότι πρέπει να πάω εκεί και πρέπει να ‘χω έναν μήνα κενό. Και με τις δουλειές, και με τους ρυθμούς που ζούμε, ένας μήνας κενός είναι σχεδόν ουτοπικό. Δηλαδή, μπορείς να πας και μια βδομάδα κάπου, να πάρεις την πρώτη γεύση ή δέκα μέρες, δεκατέσσερις και να γυρίσεις. Κάπως εγώ περίμενα εκείνον τον μήνα, ο οποίος δεν υπάρχει, για να πάω», συμπλήρωσε.
