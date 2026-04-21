Παναγιώτης Μπουγιούρης: Δεν ήμουν σίγουρος ότι στον γάμο θα έβγαινε ο καλύτερός μου εαυτός, σκέφτομαι όμως πώς θα ήταν να έχω δικά μου παιδιά
Αισθανόμουν βαθιά μέσα μου ότι τις πιο σκοτεινές μου πτυχές και τις πιο μύχιες πλευρές της προσωπικότητάς μου θα μου τις έβγαζε ο γάμος, δήλωσε ο ηθοποιός
Τη σιγουριά πως θα έβγαινε ο καλύτερός του εαυτός στον γάμο εξήγησε πως δεν είχε ο Παναγιώτης Μπουγιούρης, αποκαλύπτοντας τον λόγο που δεν έκανε αυτό το βήμα στην προσωπική του ζωή. Παρόλα αυτά, πολλές φορές σκέφτεται πώς θα ήταν να έχει τα δικά του παιδιά.
Ο ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τρίτη 21 Απριλίου και ανέφερε πως η ιδέα του γάμου τον φόβιζε με έναν τρόπο, ενώ τόνισε πως βολεύτηκε λόγω της δουλειάς του, η οποία πάντοτε αποτελούσε το μεγαλύτερο κομμάτι της καθημερινότητάς του.
Όπως ανέφερε ο Παναγιώτης Μπουγιούρης: «Ήταν μία συνθήκη στη ζωή μου η οποία δεν ήρθε. Ίσως λίγο τη φοβόμουν, ίσως λίγο έβρισκα τη δικαιολογία ότι ήμουν πολύ απορροφημένος με τη δουλειά μου, που στην πραγματικότητα ήμουν. Δεν ήμουν πάντα σίγουρος ότι σε μία συνθήκη γάμου θα βγει ο καλύτερός μου εαυτός. Αισθανόμουν βαθιά μέσα μου ότι τις πιο σκοτεινές μου πτυχές και τις πιο μύχιες πλευρές της προσωπικότητάς μου θα μου τις έβγαζε ο γάμος. Δεν μιλάμε για τις όμορφες συνθήκες του έρωτα και της συντροφικότητας, μιλάμε για το ότι ο γάμος μετά έχει ένα κομμάτι το οποίο είναι καθαρά πρακτικό, της καθημερινότητάς, της ρουτίνας, το οποίο είναι εξίσου όμορφο, αλλά πολλές φορές μας βγάζει...».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός πρόσθεσε με χιούμορ: «Οι παλιοί έλεγαν ότι ο γάμος είναι λαχείο και εγώ τζογαδόρος δεν είμαι», ενώ έπειτα ανέφερε πως υπήρξε μία δεκαετία όπου η δουλειά του τον απασχολούσε έντονα και θεωρεί πως αυτό τον βόλεψε: «Ίσως κάπου βολεύτηκα σε αυτή την κατάσταση», είπε.
Κλείνοντας, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης δήλωσε πως ο γάμος υπάρχει σαν ανάγκη μέσα μου, όμως πάντοτε τον κερδίζει η σκέψη πως υπάρχουν καταστάσεις που δεν θα ήθελε να αντιμετωπίσει δημιουργώντας οικογένεια: «Τον γάμο τον έχω μέσα μου σαν ανάγκη και σκέφτομαι καμιά φορά -τώρα που βλέπω και τις ανιψιές μου- πώς θα ήταν να έχω δικά μου παιδιά για να μπορέσω να τους μεταδώσω κάποια πράγματα που έχω εγώ στο μυαλό μου σαν γονιός, αλλά πάλι αισθανόμουν ότι υπάρχουν και πράγματα που ίσως δεν θα ήθελα να μεταφέρω στα παιδιά μου, δικές μου νευρώσεις και υπαρξιακές αγωνίες», ανέφερε.
