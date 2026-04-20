Έιμι Γουάινχαουζ: Ο πατέρας της έχασε τη δίκη με τις δύο φίλες της για την πώληση των προσωπικών της αντικειμένων σε δημοπρασία
Έιμι Γουάινχαουζ: Ο πατέρας της έχασε τη δίκη με τις δύο φίλες της για την πώληση των προσωπικών της αντικειμένων σε δημοπρασία
Ο Μιτς Γουάινχαουζ είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον της πρώην στυλίστριας και μίας φίλης της κόρης του
Ο πατέρας της Έιμι Γουάινχαουζ, Μιτς έχασε τη δικαστική διαμάχη που είχε ξεκινήσει εναντίον δύο στενών φίλων της κόρης του, με απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου του Λονδίνου, το οποίο έκρινε ότι οι κατηγορίες του για παράνομη πώληση προσωπικών αντικειμένων της τραγουδίστριας δεν ευσταθούν.
Ο Μιτς Γουάινχαουζ είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον της Ναόμι Πάρι, πρώην στυλίστριας της Γουάινχαουζ, και της Κατριόνα Γκουρλέι, φίλης της τραγουδίστριας, υποστηρίζοντας ότι οι δύο γυναίκες πούλησαν χωρίς δικαίωμα περίπου 150 ρούχα και αξεσουάρ της εκλιπούσας καλλιτέχνιδας. Οι πωλήσεις πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Νοεμβρίου του 2021 και Μαΐου του 2023.
Σύμφωνα με τον ίδιο, τα έσοδα από τις δημοπρασίες, τα οποία ανήλθαν σε περίπου 1,1 εκατομμύριο ευρώ, θα έπρεπε να του αποδοθούν, καθώς μέρος τους προοριζόταν για το Ίδρυμα Amy Winehouse, που έχει δημιουργηθεί με στόχο τη στήριξη νέων ανθρώπων.
Η αναπληρώτρια δικαστής του ανώτατου δικαστηρίου του Λονδίνου, Σάρα Κλαρκ απέρριψε τους ισχυρισμούς του Μιτς Γουάινχαουζ, κρίνοντας ότι «ούτε η κ. Πάρι ούτε η κ. Γκουρλέι απέκρυψαν εσκεμμένα από τον ενάγοντα τα αντικείμενα της δικαστικής διαφοράς». Παράλληλα, σημείωσε ότι ακόμη και αν υπήρχε διαφορετική εκτίμηση στο ζήτημα αυτό, ο ενάγων θα μπορούσε να έχει εντοπίσει τα αντικείμενα «επιδεικνύοντας τη δέουσα επιμέλεια», επισημαίνοντας επίσης τη μακροχρόνια φιλία των δύο γυναικών με την τραγουδίστρια.
Κατά την ακροαματική διαδικασία στα τέλη Ιανουαρίου, ο δικηγόρος του Μιτς Γουάινχαουζ, Χένρι Λέγκε είχε υποστηρίξει ότι ο πελάτης του είχε ενημερωθεί για τις πωλήσεις, αλλά πως αυτές παρουσιάστηκαν ως περιορισμένες και δευτερεύουσες, περιγραφή την οποία χαρακτήρισε «χυδαία παραπλανητική».
Μεταξύ των αντικειμένων που δημοπρατήθηκαν περιλαμβάνονταν μια μαύρη τσάντα Armani, φορέματα που η Έιμι Γουάινχαουζ είχε βάλει κατά την τελευταία της περιοδεία τον Ιούνιο του 2011, καθώς και σκουλαρίκια. Ο Μιτς Γουάινχαουζ υποστήριξε ότι οι δύο γυναίκες «εκμεταλλεύτηκαν προς όφελός τους» την κατάσταση.
Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της Κατριόνα Γκουρλέι, Τεντ Λοβντέι, είχε αναφέρει ότι τα περισσότερα αντικείμενα είχαν δοθεί ή δανειστεί στις δύο γυναίκες από την τραγουδίστρια, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Η συνήγορος της Ναόμι Πάρι, Μπεθ Γκρόσμαν είχε επίσης αναφερθεί στο «χάσμα πλούτου» μεταξύ του Μιτς Γουάινχαουζ, ο οποίος έχει αναγνωρίσει την οικονομική του ευχέρεια από την κληρονομιά της κόρης του, και των δύο γυναικών.
Σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τους δικηγόρους της, η Ναόμι Πάρι εξέφρασε ικανοποίηση για την απόφαση, κάνοντας λόγο για ετυμηγορία που «αποκατέστησε την αλήθεια». Όπως ανέφερε, «βρισκόμουν στο πλευρό της Έιμι ως φίλη, συνεργάτιδα και ενδυματολόγος. Όσα μοιραστήκαμε βασίζονταν στην εμπιστοσύνη, την πίστη και μια αληθινή αγάπη για τη δουλειά».
Η Έιμι Γουάινχαουζ, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της σύγχρονης σόουλ, πέθανε στις 23 Ιουλίου του 2011 σε ηλικία 27 ετών, έπειτα από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ.
Φωτογραφία άρθρου: AFP
Ο Μιτς Γουάινχαουζ είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον της Ναόμι Πάρι, πρώην στυλίστριας της Γουάινχαουζ, και της Κατριόνα Γκουρλέι, φίλης της τραγουδίστριας, υποστηρίζοντας ότι οι δύο γυναίκες πούλησαν χωρίς δικαίωμα περίπου 150 ρούχα και αξεσουάρ της εκλιπούσας καλλιτέχνιδας. Οι πωλήσεις πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Νοεμβρίου του 2021 και Μαΐου του 2023.
Σύμφωνα με τον ίδιο, τα έσοδα από τις δημοπρασίες, τα οποία ανήλθαν σε περίπου 1,1 εκατομμύριο ευρώ, θα έπρεπε να του αποδοθούν, καθώς μέρος τους προοριζόταν για το Ίδρυμα Amy Winehouse, που έχει δημιουργηθεί με στόχο τη στήριξη νέων ανθρώπων.
Amy Winehouse's dad loses court case over auction https://t.co/GT3UvQAxCA— BBC News (UK) (@BBCNews) April 20, 2026
Κατά την ακροαματική διαδικασία στα τέλη Ιανουαρίου, ο δικηγόρος του Μιτς Γουάινχαουζ, Χένρι Λέγκε είχε υποστηρίξει ότι ο πελάτης του είχε ενημερωθεί για τις πωλήσεις, αλλά πως αυτές παρουσιάστηκαν ως περιορισμένες και δευτερεύουσες, περιγραφή την οποία χαρακτήρισε «χυδαία παραπλανητική».
Μεταξύ των αντικειμένων που δημοπρατήθηκαν περιλαμβάνονταν μια μαύρη τσάντα Armani, φορέματα που η Έιμι Γουάινχαουζ είχε βάλει κατά την τελευταία της περιοδεία τον Ιούνιο του 2011, καθώς και σκουλαρίκια. Ο Μιτς Γουάινχαουζ υποστήριξε ότι οι δύο γυναίκες «εκμεταλλεύτηκαν προς όφελός τους» την κατάσταση.
Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της Κατριόνα Γκουρλέι, Τεντ Λοβντέι, είχε αναφέρει ότι τα περισσότερα αντικείμενα είχαν δοθεί ή δανειστεί στις δύο γυναίκες από την τραγουδίστρια, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Η συνήγορος της Ναόμι Πάρι, Μπεθ Γκρόσμαν είχε επίσης αναφερθεί στο «χάσμα πλούτου» μεταξύ του Μιτς Γουάινχαουζ, ο οποίος έχει αναγνωρίσει την οικονομική του ευχέρεια από την κληρονομιά της κόρης του, και των δύο γυναικών.
Σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τους δικηγόρους της, η Ναόμι Πάρι εξέφρασε ικανοποίηση για την απόφαση, κάνοντας λόγο για ετυμηγορία που «αποκατέστησε την αλήθεια». Όπως ανέφερε, «βρισκόμουν στο πλευρό της Έιμι ως φίλη, συνεργάτιδα και ενδυματολόγος. Όσα μοιραστήκαμε βασίζονταν στην εμπιστοσύνη, την πίστη και μια αληθινή αγάπη για τη δουλειά».
Η Έιμι Γουάινχαουζ, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της σύγχρονης σόουλ, πέθανε στις 23 Ιουλίου του 2011 σε ηλικία 27 ετών, έπειτα από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ.
Φωτογραφία άρθρου: AFP
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα