Η Χριστίνα Κολέτσα έκλεισε τα 46: Οι φωτογραφίες από τα γενέθλιά της στη Μύκονο
Η Χριστίνα Κολέτσα έκλεισε τα 46: Οι φωτογραφίες από τα γενέθλιά της στη Μύκονο
Ευχαριστώ τους φίλους που πάντα είναι δίπλα μου στα καλά και στα κακά, έγραψε η τραγουδίστρια
Τα 46 έκλεισε η Χριστίνα Κολέτσα, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τα γενέθλιά της, τα οποία γιόρτασε στη Μύκονο.
Μέσα από ανάρτηση που έκανε η τραγουδίστρια την Παρασκευή 19 Ιουνίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ευχαρίστησε τους ακολούθους της για τις ευχές που έλαβε, αλλά κυρίως τους φίλους της, που στέκονται πάντα στο πλευρό της, όπως σημείωσε.
Στις εικόνες που ανάρτησε η Χριστίνα Κολέτσα εμφανίστηκε χαμογελαστή μπροστά από την τούρτα της, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα πόζαρε με αγαπημένα της πρόσωπα, ενώ δεν έλειψαν και δικές της φωτογραφίες, σε μερικές από τις οποίες παρουσιάστηκε με μαγιό στο νησί στων ανέμων.
«Ευχαριστώ όλους για τις ευχές! Μα πιο πολύ ευχαριστώ τους φίλους που πάντα είναι δίπλα μου, στα καλά και στα κακά!
Σας αγαπάω πολύ» έγραψε η τραγουδίστρια στη λεζάντα της δημοσίευσής της.
Δείτε την ανάρτησή της
Μέσα από ανάρτηση που έκανε η τραγουδίστρια την Παρασκευή 19 Ιουνίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ευχαρίστησε τους ακολούθους της για τις ευχές που έλαβε, αλλά κυρίως τους φίλους της, που στέκονται πάντα στο πλευρό της, όπως σημείωσε.
Στις εικόνες που ανάρτησε η Χριστίνα Κολέτσα εμφανίστηκε χαμογελαστή μπροστά από την τούρτα της, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα πόζαρε με αγαπημένα της πρόσωπα, ενώ δεν έλειψαν και δικές της φωτογραφίες, σε μερικές από τις οποίες παρουσιάστηκε με μαγιό στο νησί στων ανέμων.
«Ευχαριστώ όλους για τις ευχές! Μα πιο πολύ ευχαριστώ τους φίλους που πάντα είναι δίπλα μου, στα καλά και στα κακά!
Σας αγαπάω πολύ» έγραψε η τραγουδίστρια στη λεζάντα της δημοσίευσής της.
Δείτε την ανάρτησή της
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