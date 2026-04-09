Η Μπλέικ Λάιβλι αποκάλυψε ότι ο Ράιαν Ρέινολντς και τα παιδιά τους ενέπνευσαν το νέο επαγγελματικό της εγχείρημα
Η Μπλέικ Λάιβλι αποκάλυψε ότι ο Ράιαν Ρέινολντς και τα παιδιά τους ενέπνευσαν το νέο επαγγελματικό της εγχείρημα

Η ηθοποιός ανέλαβε ρόλο αφηγήτριας σε ντοκιμαντέρ το οποίο έλαβε τρεις υποψηφιότητες για Emmy

Έμπνευση για το νέο επαγγελματικό εγχείρημα της Μπλέικ Λάιβλι αποτέλεσαν ο σύζυγός της Ράιαν Ρέινολντς και τα παιδιά τους, όπως αποκάλυψε η ίδια.

Η ηθοποιός, γνωστή από τη σειρά Gossip Girl, συμμετέχει ως αφηγήτρια στη σειρά «Secrets of the Penguins»  και προχώρησε σε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας ότι η απόφασή της να αναλάβει τον συγκεκριμένο ρόλο συνδέεται άμεσα με την οικογένειά της και τα παιδιά που έχει αποκτήσει με τον ηθοποιό, Τζέιμς, Μπέτι, Ίνεζ και Όλιν.

Καθώς η μίνι σειρά απέσπασε τρεις υποψηφιότητες για βραβεία Emmy, η Λάιβλι σημείωσε: «Έκανα την αφήγηση για τα παιδιά μου» και συμπλήρωσε: «Και στον τρόπο που αφηγήθηκα την ιστορία. Και στο γιατί».

Η ίδια ανέφερε ότι η συμμετοχή της στο πρότζεκτ συνέπεσε με μια περίοδο που το είχε ιδιαίτερη ανάγκη. «Αυτό το ντοκιμαντέρ ήρθε σε μια στιγμή που η καρδιά μου το χρειαζόταν περισσότερο», έγραψε.

Αναφερόμενη στην καθημερινότητα με τα παιδιά της, πρόσθεσε: «Τα παιδιά μου αγαπούν να κοιμούνται βλέποντας εκπομπές για τη φύση. Δεν υπάρχει τίποτα πιο παρηγορητικό και θεϊκό από αυτά τα γλυκά πλάσματα. Αυτή η σειρά κατέχει μια πολύ ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου και στο σπίτι μου».

Παράλληλα, συνεχάρη την ομάδα παραγωγής της σειράς, η οποία είναι υποψήφια στις κατηγορίες Καλύτερης Φωτογραφίας σε Ντοκιμαντέρ, Καλύτερου Ντοκιμαντέρ Φύσης και Ήχου σε Ντοκιμαντέρ. «Είναι τιμή μου που συμμετείχα σε αυτή την όμορφη ιστορία», ανέφερε, προσθέτοντας: «Συγχαρητήρια στην καταπληκτική ομάδα που δούλεψε τόσο σκληρά και με τόση φροντίδα. Αντιμετώπισαν ακραίες συνθήκες για να καταγράψουν αυτά τα εντυπωσιακά πλάσματα σε στιγμές που δεν έχουν ξανακαταγραφεί».

