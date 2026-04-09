Η Μπλέικ Λάιβλι αποκάλυψε ότι ο Ράιαν Ρέινολντς και τα παιδιά τους ενέπνευσαν το νέο επαγγελματικό της εγχείρημα

ο σύζυγός της Ράιαν Ρέινολντς και τα παιδιά τους, όπως αποκάλυψε η ίδια.

ως αφηγήτρια στη σειρά «Secrets of the Penguins» και

Έμπνευση για το νέο επαγγελματικό εγχείρημααποτέλεσανΗ ηθοποιός, γνωστή από τη σειρά Gossip Girl, συμμετέχειπροχώρησε σε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας ότι η απόφασή της να αναλάβει τον συγκεκριμένο ρόλο συνδέεται άμεσα με την οικογένειά της και τα παιδιά που έχει αποκτήσει με τον ηθοποιό, Τζέιμς, Μπέτι, Ίνεζ και Όλιν.Καθώς η μίνι σειρά απέσπασε τρεις υποψηφιότητες για βραβεία Emmy, η Λάιβλι σημείωσε: «Έκανα την αφήγηση για τα παιδιά μου» και συμπλήρωσε: «Και στον τρόπο που αφηγήθηκα την ιστορία. Και στο γιατί».Η ίδια ανέφερε ότι η συμμετοχή της στο πρότζεκτ συνέπεσε με μια περίοδο που το είχε ιδιαίτερη ανάγκη. «Αυτό το ντοκιμαντέρ ήρθε σε μια στιγμή που η καρδιά μου το χρειαζόταν περισσότερο», έγραψε.Αναφερόμενη στην καθημερινότητα με τα παιδιά της, πρόσθεσε: «Τα παιδιά μου αγαπούν να κοιμούνται βλέποντας εκπομπές για τη φύση. Δεν υπάρχει τίποτα πιο παρηγορητικό και θεϊκό από αυτά τα γλυκά πλάσματα. Αυτή η σειρά κατέχει μια πολύ ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου και στο σπίτι μου».Παράλληλα, συνεχάρη την ομάδα παραγωγής της σειράς, η οποία είναι υποψήφια στις κατηγορίες Καλύτερης Φωτογραφίας σε Ντοκιμαντέρ, Καλύτερου Ντοκιμαντέρ Φύσης και Ήχου σε Ντοκιμαντέρ. «Είναι τιμή μου που συμμετείχα σε αυτή την όμορφη ιστορία», ανέφερε, προσθέτοντας: «Συγχαρητήρια στην καταπληκτική ομάδα που δούλεψε τόσο σκληρά και με τόση φροντίδα. Αντιμετώπισαν ακραίες συνθήκες για να καταγράψουν αυτά τα εντυπωσιακά πλάσματα σε στιγμές που δεν έχουν ξανακαταγραφεί».Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock