ΤτΕ: Στα €79,6 δισ. τα δάνεια κάτω από την «ομπρέλα» των servicers το α’ τρίμηνο του 2026
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Τράπεζα της Ελλάδος Δάνεια Servicers

ΤτΕ: Στα €79,6 δισ. τα δάνεια κάτω από την «ομπρέλα» των servicers το α’ τρίμηνο του 2026

Μείωση κατά 118 εκατ. ευρώ στα κόκκινα δάνεια υπό διαχείριση - Υποχώρησαν στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια, μικρή άνοδος στα καταναλωτικά

ΤτΕ: Στα €79,6 δισ. τα δάνεια κάτω από την «ομπρέλα» των servicers το α’ τρίμηνο του 2026
Μείωση κατά 118 εκατ. ευρώ παρουσίασε, κατά το α΄ τρίμηνο του 2026, η ονομαστική αξία των δανείων του ιδιωτικού τομέα του εσωτερικού, τα οποία διαχειρίζονται οι εγχώριες ΕΔΑΔΠ και έχουν μεταβιβαστεί σε εξειδικευμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) για τα δάνεια υπό διαχείριση από τις Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ), η συνολική αξία των δανείων αυτής της κατηγορίας μειώθηκε σε 79.595 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2026, έναντι 79.712 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.
ΤτΕ: Στα €79,6 δισ. τα δάνεια κάτω από την «ομπρέλα» των servicers το α’ τρίμηνο του 2026

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