Μαίρη Ραζή για τον θάνατο του συζύγου της: Πάει ο Σωτήρης, δεν το αντέχω
Μαίρη Ραζή για τον θάνατο του συζύγου της: Πάει ο Σωτήρης, δεν το αντέχω
Ο Σωτήρης Τσόγκας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών
Μία κοινή φωτογραφία με τον Σωτήρη Τσόγκα δημοσίευσε η Μαίρη Ραζή, εκφράζοντας τη θλίψη της για την απώλεια του συζύγου της.
Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή την Τετάρτη 17 Ιουνίου μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στα social media ο Σπύρος Μπιμπίλας. Την Παρασκευή, η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, ένα κοινό στιγμιότυπο με τον σύζυγό της από τη σκηνή, και συγκεκριμένα ανέφερε ότι αυτή ήταν η τελευταία φωτογραφία που έβγαλαν μαζί.
Μεταφέροντας τη θλίψη που της έχει προκαλέσει ο θάνατος του Σωτήρη Τσόγκα, η Μαίρη Ραζή σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Πάει ο Σωτήρης πάει! Όρθιος! Η τελευταία φωτογραφία μετά την τελευταία παράσταση πάνω στην σκηνή. Δεν το αντέχω».
Δείτε την ανάρτησή της
Η κηδεία του ηθοποιού, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 12:00 στο δημοτικό κοιμητήριο Ζωγράφου. Η οικογένεια του Σωτήρη Τσόγκα εξέδωσε ανακοίνωση την Πέμπτη σχετικά με το τελευταίο αντίο. Μέσα από αυτή παρουσιάστηκε και η πορεία του καλλιτέχνη.
Πιο αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Η οικογένεια, οι συνεργάτες και οι σπουδαστές του θεάτρου ΠΡΟΒΑ θρηνούν τον συνιδρυτή του τον μεγάλο θεατράνθρωπο Σωτήρη Τσόγκα. Το θεατρικό σανίδι ήταν το σπίτι του. Ένας δημιουργός με όλη τη σημασία της λέξης. Άνθρωπος με ευγένεια, ήθος και αξιοπρέπεια, πολυβραβευμένος ηθοποιός και σκηνοθέτης με αρχές και σεβασμό προς τους συνεργάτες του, καθηγητής σπουδαίος στην τέχνη της υποκριτικής και ερευνητής αγωγής λόγου. Μοναδικός γνώστης της ελληνικής γλώσσας, συγγραφέας και ποιητής. Ο έρωτας του για τη θεατρική τέχνη στην ολότητα της ήταν αυτός που τον κατέστησε έναν από τους πλέον καταξιωμένους καλλιτέχνες στην Ελλάδα για περισσότερα από 50 χρόνια».
Στη συνέχεια, σημειώνεται: «Η οικογένεια του: η σύζυγος του ηθοποιός Μαίρη Ραζή σύντροφος ζωής και επί σκηνής για 42 χρόνια, που τον ερωτεύτηκε με την πρώτη ματιά και μαζί ίδρυσαν το θέατρο ΠΡΟΒΑ, η κόρη του ηθοποιός Κοραλία Τσόγκα που τον λάτρεψε και τον ακολούθησε σε κάθε του βήμα στον χώρο του θεάτρου, ο εγγονός του Περσέας Τσόγκας Μάινας (ένας μικρός εκκολαπτόμενος Τσόγκας, όπως συνήθιζε να λέει η Μαίρη Ραζή), η αδελφή του Νανά Τσόγκα πάντα δίπλα του, η Αγγελική Ραζή και ο ηθοποιός Υάκινθος Μάινας ο γαμπρός του, άρρηκτα δεμένοι με τον Σωτήρη Τσόγκα και τον πολύτιμο θεσμό της οικογένειας, θα πουν το τελευταίο αντίο στην εξόδιο ακολουθία που θα τελεστεί το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 12:00 στο δημοτικό κοιμητήριο Ζωγράφου».
Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή την Τετάρτη 17 Ιουνίου μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στα social media ο Σπύρος Μπιμπίλας. Την Παρασκευή, η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, ένα κοινό στιγμιότυπο με τον σύζυγό της από τη σκηνή, και συγκεκριμένα ανέφερε ότι αυτή ήταν η τελευταία φωτογραφία που έβγαλαν μαζί.
Μεταφέροντας τη θλίψη που της έχει προκαλέσει ο θάνατος του Σωτήρη Τσόγκα, η Μαίρη Ραζή σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Πάει ο Σωτήρης πάει! Όρθιος! Η τελευταία φωτογραφία μετά την τελευταία παράσταση πάνω στην σκηνή. Δεν το αντέχω».
Δείτε την ανάρτησή της
Η κηδεία του ηθοποιού, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 12:00 στο δημοτικό κοιμητήριο Ζωγράφου. Η οικογένεια του Σωτήρη Τσόγκα εξέδωσε ανακοίνωση την Πέμπτη σχετικά με το τελευταίο αντίο. Μέσα από αυτή παρουσιάστηκε και η πορεία του καλλιτέχνη.
Πιο αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Η οικογένεια, οι συνεργάτες και οι σπουδαστές του θεάτρου ΠΡΟΒΑ θρηνούν τον συνιδρυτή του τον μεγάλο θεατράνθρωπο Σωτήρη Τσόγκα. Το θεατρικό σανίδι ήταν το σπίτι του. Ένας δημιουργός με όλη τη σημασία της λέξης. Άνθρωπος με ευγένεια, ήθος και αξιοπρέπεια, πολυβραβευμένος ηθοποιός και σκηνοθέτης με αρχές και σεβασμό προς τους συνεργάτες του, καθηγητής σπουδαίος στην τέχνη της υποκριτικής και ερευνητής αγωγής λόγου. Μοναδικός γνώστης της ελληνικής γλώσσας, συγγραφέας και ποιητής. Ο έρωτας του για τη θεατρική τέχνη στην ολότητα της ήταν αυτός που τον κατέστησε έναν από τους πλέον καταξιωμένους καλλιτέχνες στην Ελλάδα για περισσότερα από 50 χρόνια».
Στη συνέχεια, σημειώνεται: «Η οικογένεια του: η σύζυγος του ηθοποιός Μαίρη Ραζή σύντροφος ζωής και επί σκηνής για 42 χρόνια, που τον ερωτεύτηκε με την πρώτη ματιά και μαζί ίδρυσαν το θέατρο ΠΡΟΒΑ, η κόρη του ηθοποιός Κοραλία Τσόγκα που τον λάτρεψε και τον ακολούθησε σε κάθε του βήμα στον χώρο του θεάτρου, ο εγγονός του Περσέας Τσόγκας Μάινας (ένας μικρός εκκολαπτόμενος Τσόγκας, όπως συνήθιζε να λέει η Μαίρη Ραζή), η αδελφή του Νανά Τσόγκα πάντα δίπλα του, η Αγγελική Ραζή και ο ηθοποιός Υάκινθος Μάινας ο γαμπρός του, άρρηκτα δεμένοι με τον Σωτήρη Τσόγκα και τον πολύτιμο θεσμό της οικογένειας, θα πουν το τελευταίο αντίο στην εξόδιο ακολουθία που θα τελεστεί το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 12:00 στο δημοτικό κοιμητήριο Ζωγράφου».
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