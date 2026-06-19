Μάνος Ιωάννου για Πέτρο Φιλιππίδη: Όταν είσαι φίλος μου αν κάποιος πάει να σε «χτυπήσει», θα σε προστατεύσω με ό,τι κόστος έχει αυτό για μένα
Μάνος Ιωάννου για Πέτρο Φιλιππίδη: Όταν είσαι φίλος μου αν κάποιος πάει να σε «χτυπήσει», θα σε προστατεύσω με ό,τι κόστος έχει αυτό για μένα
Με έχουν κατακρίνει επειδή έχω μιλήσει ανοιχτά για τη φιλία μας αλλά δεν με στενοχωρεί, πρόσθεσε ο ηθοποιός
Τους φίλους του προστατεύει ο Μάνος Ιωάννου με κάθε κόστος, όταν κάποιος προσπαθεί να τους «χτυπήσει», όπως δήλωσε μιλώντας για τον Πέτρο Φιλιππίδη.
Ο ηθοποιός σε συνέντευξη που έδωσε την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην εκπομπή «Buongiorno», επισήμανε πως έχει κατακριθεί για το γεγονός πως υπερπασπίζεται τη φιλία του με τον Πέτρο Φιλιππίδη δημόσια, παρά το γεγονός πως έχει καταδικαστεί για δύο απόπειρες βιασμού, ωστόσο δεν τον στενοχωρεί και δεν το μετανιώνει.
Ο Μάνος Ιωάννου είπε αρχικά: «Με έχουν κατακρίνει, επειδή έχω μιλήσει ανοιχτά για τη φιλία μου με τον Πέτρο Φιλιππίδη, εννοείται» και πρόσθεσε πως η τηλεόραση έχει κάνει πλύση εγκεφάλου στον κόσμο σχετικά με τον ηθοποιό: «Είδες πώς ξαφνικά τι πλύση εγκεφάλου μπορεί να κάνει η τηλεόραση στον άνθρωπο, όταν βγαίνουν συγκεκριμένα άτομα και λένε αυτό και αυτό; Δεν κοιτάζουν το δάσος, κοιτάζουν το δέντρο. Αυτό είναι το κακό στην Ελλάδα. Επίσης, ο Έλληνας ξεχνάει πολύ εύκολα».
Όταν ρωτήθηκε εάν τον στενοχώρησε ποτέ η αρνητική κριτική απέναντι στον ίδιο εξαιτίας της φιλίας του με τον Πέτρο Φιλιππίδη, απάντησε: «Δεν με στενοχώρησε γιατί αυτά είναι τα πιστεύω μου και δεν θα έκανα πίσω για τίποτα. Όταν είσαι φίλη μου, είσαι φίλη μου. Αν κάποιος πάει να σε χτυπήσει, θα σε προστατεύσω με ό,τι κόστος έχει αυτό για μένα».
Δείτε το βίντεο
Κλείνοντας, ο Μάνος Ιωάννου επισήμανε πως θα συνεργαζόταν με ευχαρίστηση με τον Πέτρο Φιλιππίδη, καθώς θεωρεί πως έχει να πάρει πολλά από εκείνον: «Εννοείται ότι θα συνεργαζόμουν ξανά στο μέλλον με τον Πέτρο. Είναι από τους καλύτερους ηθοποιούς που έχουμε στην Ελλάδα, οπότε μόνο να πάρω έχω και να γίνω καλύτερος δίπλα του», είπε.
Ο ηθοποιός σε συνέντευξη που έδωσε την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην εκπομπή «Buongiorno», επισήμανε πως έχει κατακριθεί για το γεγονός πως υπερπασπίζεται τη φιλία του με τον Πέτρο Φιλιππίδη δημόσια, παρά το γεγονός πως έχει καταδικαστεί για δύο απόπειρες βιασμού, ωστόσο δεν τον στενοχωρεί και δεν το μετανιώνει.
Ο Μάνος Ιωάννου είπε αρχικά: «Με έχουν κατακρίνει, επειδή έχω μιλήσει ανοιχτά για τη φιλία μου με τον Πέτρο Φιλιππίδη, εννοείται» και πρόσθεσε πως η τηλεόραση έχει κάνει πλύση εγκεφάλου στον κόσμο σχετικά με τον ηθοποιό: «Είδες πώς ξαφνικά τι πλύση εγκεφάλου μπορεί να κάνει η τηλεόραση στον άνθρωπο, όταν βγαίνουν συγκεκριμένα άτομα και λένε αυτό και αυτό; Δεν κοιτάζουν το δάσος, κοιτάζουν το δέντρο. Αυτό είναι το κακό στην Ελλάδα. Επίσης, ο Έλληνας ξεχνάει πολύ εύκολα».
Όταν ρωτήθηκε εάν τον στενοχώρησε ποτέ η αρνητική κριτική απέναντι στον ίδιο εξαιτίας της φιλίας του με τον Πέτρο Φιλιππίδη, απάντησε: «Δεν με στενοχώρησε γιατί αυτά είναι τα πιστεύω μου και δεν θα έκανα πίσω για τίποτα. Όταν είσαι φίλη μου, είσαι φίλη μου. Αν κάποιος πάει να σε χτυπήσει, θα σε προστατεύσω με ό,τι κόστος έχει αυτό για μένα».
Δείτε το βίντεο
Κλείνοντας, ο Μάνος Ιωάννου επισήμανε πως θα συνεργαζόταν με ευχαρίστηση με τον Πέτρο Φιλιππίδη, καθώς θεωρεί πως έχει να πάρει πολλά από εκείνον: «Εννοείται ότι θα συνεργαζόμουν ξανά στο μέλλον με τον Πέτρο. Είναι από τους καλύτερους ηθοποιούς που έχουμε στην Ελλάδα, οπότε μόνο να πάρω έχω και να γίνω καλύτερος δίπλα του», είπε.
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