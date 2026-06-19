Το φιλί της Σίντνεϊ Σουίνι στον σύντροφό της για τα γενέθλια του: Άντρες σαν κι εσένα έρχονται μια φορά στη ζωή
Το φιλί της Σίντνεϊ Σουίνι στον σύντροφό της για τα γενέθλια του: Άντρες σαν κι εσένα έρχονται μια φορά στη ζωή
Σε ευχαριστώ που με έκανες να χαμογελάσω ξανά, έγραψε η ηθοποιός για τον Σκούτερ Μπράουν
Ένα φιλί έδωσε η Σίντνεϊ Σουίνι στον σύντροφό της Σκούτερ Μπράουν για τα 45α γενέθλιά του και δήλωσε πως άντρες σαν κι εκείνον έρχονται μια φορά στη ζωή.
Η 28χρονη ηθοποιός του Euphoria δημοσίευσε δύο Instagram stories με κοινές τους φωτογραφίες για να του ευχηθεί και στην πρώτη, κατά την οποία τον φιλά στο μάγουλο, έγραψε: «Χρόνια πολλά στον άνθρωπο με τη μεγαλύτερη καρδιά που ξέρω».
Δείτε τη φωτογραφία
Στη συνέχεια, ανέβασε μια ασπρόμαυρη εικόνα όπου οι δυο τους χορεύουν σε γήπεδο μπάσκετ, συνοδεύοντάς τη με ένα πιο προσωπικό μήνυμα: «Σε ευχαριστώ για όλους τους χορούς στο σαλόνι και που με έκανες να χαμογελάσω ξανά. Ένας καλός άντρας είναι σπάνιος. Άντρες σαν εσένα έρχονται μια φορά στη ζωή».
Η σχέση τους έγινε γνωστή τον Σεπτέμβριο του 2025, όμως οι δυο τους άρχισαν να μοιράζονται στιγμές από την καθημερινότητά τους το 2026. Τον Απρίλιο συγκεκριμένα έκαναν τη σχέση τους Instagram official.
Πρόσφατα ο Σκούτερ Μπράουν έκανε μία τρυφερή εξομολόγηση για την ηθοποιό στο podcast «Second Thought», επισημαίνοντας πως απολαμβάνει τη σχέση τους, όπως αυτή εξελίσσεται και αποθεώνοντας τη Σουίνι λέγοντας: «Έχω γνωρίσει μια εξαιρετική γυναίκα, καλή, γενναιόδωρη, έξυπνη και αυθεντική. Είναι από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της ζωής μου».
Η 28χρονη ηθοποιός του Euphoria δημοσίευσε δύο Instagram stories με κοινές τους φωτογραφίες για να του ευχηθεί και στην πρώτη, κατά την οποία τον φιλά στο μάγουλο, έγραψε: «Χρόνια πολλά στον άνθρωπο με τη μεγαλύτερη καρδιά που ξέρω».
Δείτε τη φωτογραφία
Στη συνέχεια, ανέβασε μια ασπρόμαυρη εικόνα όπου οι δυο τους χορεύουν σε γήπεδο μπάσκετ, συνοδεύοντάς τη με ένα πιο προσωπικό μήνυμα: «Σε ευχαριστώ για όλους τους χορούς στο σαλόνι και που με έκανες να χαμογελάσω ξανά. Ένας καλός άντρας είναι σπάνιος. Άντρες σαν εσένα έρχονται μια φορά στη ζωή».
Η σχέση τους έγινε γνωστή τον Σεπτέμβριο του 2025, όμως οι δυο τους άρχισαν να μοιράζονται στιγμές από την καθημερινότητά τους το 2026. Τον Απρίλιο συγκεκριμένα έκαναν τη σχέση τους Instagram official.
Πρόσφατα ο Σκούτερ Μπράουν έκανε μία τρυφερή εξομολόγηση για την ηθοποιό στο podcast «Second Thought», επισημαίνοντας πως απολαμβάνει τη σχέση τους, όπως αυτή εξελίσσεται και αποθεώνοντας τη Σουίνι λέγοντας: «Έχω γνωρίσει μια εξαιρετική γυναίκα, καλή, γενναιόδωρη, έξυπνη και αυθεντική. Είναι από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της ζωής μου».
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