Βίντεο: Η Τζέσικα Άλμπα χόρεψε με την κόρη της το Beat It του Μάικλ Τζάκσον, «πώς γίνεται να μοιάζεις πιο μικρή από το παιδί σου» της σχολίασαν
GALA
Τζέσικα Άλμπα Κόρη Μάικλ Τζάκσον Χορός TikTok

Βίντεο: Η Τζέσικα Άλμπα χόρεψε με την κόρη της το Beat It του Μάικλ Τζάκσον, «πώς γίνεται να μοιάζεις πιο μικρή από το παιδί σου» της σχολίασαν

Η ηθοποιός μοιράστηκε μία προσωπική στιγμή με την κόρη της στο TikTok

Βίντεο: Η Τζέσικα Άλμπα χόρεψε με την κόρη της το Beat It του Μάικλ Τζάκσον, «πώς γίνεται να μοιάζεις πιο μικρή από το παιδί σου» της σχολίασαν
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Μάικλ Τζάκσον εμφανίστηκε να χορεύει η Τζέσικα Άλμπα μαζί με την κόρη της στο TikTok, με πολλούς να στέκονται στην εμφάνιση της ηθοποιού, σχολιάζοντας ότι μοιάζει πιο μικρή από το παιδί της.

Η 45χρονη μοιράστηκε με τους ακολούθους της την Πέμπτη 18 Ιουνίου μία πιο προσωπική στιγμή με την κόρη της, Honor Marie Warren. Στο βίντεο, μητέρα και κόρη στέκονται μπροστά στην κάμερα και ακολουθούν την ίδια χορογραφία υπό τους ήχους του «Beat It» . Η Άλμπα επέλεξε casual εμφάνιση, φορώντας γκρι hoodie και πράσινη φόρμα, ενώ η κόρη της γαλάζιο T-shirt και φόρμα.

Δείτε το βίντεο

@jessicaalba

👯‍♀️

♬ Beat It - Michael Jackson
Πολλοί από τους ακόλουθους της ηθοποιού στάθηκαν στο γεγονός ότι η Τζέσικα Άλμπα είχε ιδιαίτερα νεανική όψη, ενώ πολλοί σχολίασαν ότι μοιάζει μικρότερη από το παιδί της, ενώ δεν έλειψαν και εκείνοι που εντόπισαν την ομοιότητα ανάμεσά τους. «Πώς γίνεται να δείχνουν σε ίδια ηλικία», «ρε δεν γερνάει…», ενώ αρκετοί έγραψαν «πώς γίνεται να μοιάζει πιο νέα από το παιδί της» εκφράζοντας την άποψη πως η ηθοποιός αντιστέκεται στο πέρασμα του χρόνου.

Δείτε μερικά από τα σχόλια

Βίντεο: Η Τζέσικα Άλμπα χόρεψε με την κόρη της το Beat It του Μάικλ Τζάκσον, «πώς γίνεται να μοιάζεις πιο μικρή από το παιδί σου» της σχολίασαν
Βίντεο: Η Τζέσικα Άλμπα χόρεψε με την κόρη της το Beat It του Μάικλ Τζάκσον, «πώς γίνεται να μοιάζεις πιο μικρή από το παιδί σου» της σχολίασαν
Βίντεο: Η Τζέσικα Άλμπα χόρεψε με την κόρη της το Beat It του Μάικλ Τζάκσον, «πώς γίνεται να μοιάζεις πιο μικρή από το παιδί σου» της σχολίασαν
Βίντεο: Η Τζέσικα Άλμπα χόρεψε με την κόρη της το Beat It του Μάικλ Τζάκσον, «πώς γίνεται να μοιάζεις πιο μικρή από το παιδί σου» της σχολίασαν
Βίντεο: Η Τζέσικα Άλμπα χόρεψε με την κόρη της το Beat It του Μάικλ Τζάκσον, «πώς γίνεται να μοιάζεις πιο μικρή από το παιδί σου» της σχολίασαν
Βίντεο: Η Τζέσικα Άλμπα χόρεψε με την κόρη της το Beat It του Μάικλ Τζάκσον, «πώς γίνεται να μοιάζεις πιο μικρή από το παιδί σου» της σχολίασαν
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Giant Heart: Το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς της Novibet με δράσεις σε όλη την Ελλάδα

Giant Heart: Το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς της Novibet με δράσεις σε όλη την Ελλάδα

H εταιρεία αξιοποιεί την ενέργεια των ανθρώπων της, τη δυναμική του αθλητισμού και τη δύναμη της τεχνολογίας με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής, της συμπερίληψης και της αλληλεγγύης. 

Πώς μια επιχείρηση μπορεί να κερδίσει σε παραγωγικότητα, ασφάλεια και εξοικονόμηση

Με προνομιακές εκπτώσεις και αποκλειστικά οφέλη σε προηγμένα ψηφιακά εργαλεία και λύσεις συνδεσιμότητας, το MagentaONE Business της COSMOTE TELEKOM προσφέρει ουσιαστική αξία στις επιχειρήσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης