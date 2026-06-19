Βίντεο: Η Τζέσικα Άλμπα χόρεψε με την κόρη της το Beat It του Μάικλ Τζάκσον, «πώς γίνεται να μοιάζεις πιο μικρή από το παιδί σου» της σχολίασαν
Βίντεο: Η Τζέσικα Άλμπα χόρεψε με την κόρη της το Beat It του Μάικλ Τζάκσον, «πώς γίνεται να μοιάζεις πιο μικρή από το παιδί σου» της σχολίασαν
Η ηθοποιός μοιράστηκε μία προσωπική στιγμή με την κόρη της στο TikTok
Μάικλ Τζάκσον εμφανίστηκε να χορεύει η Τζέσικα Άλμπα μαζί με την κόρη της στο TikTok, με πολλούς να στέκονται στην εμφάνιση της ηθοποιού, σχολιάζοντας ότι μοιάζει πιο μικρή από το παιδί της.
Η 45χρονη μοιράστηκε με τους ακολούθους της την Πέμπτη 18 Ιουνίου μία πιο προσωπική στιγμή με την κόρη της, Honor Marie Warren. Στο βίντεο, μητέρα και κόρη στέκονται μπροστά στην κάμερα και ακολουθούν την ίδια χορογραφία υπό τους ήχους του «Beat It» . Η Άλμπα επέλεξε casual εμφάνιση, φορώντας γκρι hoodie και πράσινη φόρμα, ενώ η κόρη της γαλάζιο T-shirt και φόρμα.
Δείτε το βίντεο
Δείτε μερικά από τα σχόλια
Η 45χρονη μοιράστηκε με τους ακολούθους της την Πέμπτη 18 Ιουνίου μία πιο προσωπική στιγμή με την κόρη της, Honor Marie Warren. Στο βίντεο, μητέρα και κόρη στέκονται μπροστά στην κάμερα και ακολουθούν την ίδια χορογραφία υπό τους ήχους του «Beat It» . Η Άλμπα επέλεξε casual εμφάνιση, φορώντας γκρι hoodie και πράσινη φόρμα, ενώ η κόρη της γαλάζιο T-shirt και φόρμα.
Δείτε το βίντεο
Δείτε μερικά από τα σχόλια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα