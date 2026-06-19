Ο Bad Bunny έγινε ο πρώτος λατινοαμερικανός καλλιτέχνης με έσοδα άνω του 1 δισεκατομμυρίου από περιοδείες
Ο Bad Bunny έγινε ο πρώτος λατινοαμερικανός καλλιτέχνης με έσοδα άνω του 1 δισεκατομμυρίου από περιοδείες
Ο τραγουδιστής κατέκτησε το ρεκόρ χωρίς να τραγουδά στα αγγλικά και χωρίς να πραγματοποιεί εμφανίσεις στις ΗΠΑ
Άλλο ένα ρεκόρ κατέρριψε ο Bad Bunny, καθώς έγινε ο πρώτος λατινοαμερικανός καλλιτέχνης στην ιστορία που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε συνολικά έσοδα από περιοδείες.
Η περιοδεία του «Debí Tirar Más Fotos World Tour», που ξεκίνησε το 2025 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2026, ήδη μετρά 360 εκατομμύρια δολάρια έσοδα και 2,4 εκατομμύρια εισιτήρια από τις πρώτες 41 συναυλίες του.
Η περιοδεία δεν περιλαμβάνει καμία στάση στις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που ενώ αρχικά είχε προκαλέσει συζητήσεις, τελικά δεν εμπόδισε την εμπορική της επιτυχία και πλέον αποτελεί την πιο επιτυχημένη περιοδεία στην ιστορία σε έσοδα και εισιτήρια χωρίς παρουσία στις ΗΠΑ, με τον καλλιτέχνη να μην τραγουδά κανένα τραγούδι του στα αγγλικά.
Με τις 10 εμφανίσεις του στη Μαδρίτη, στο Riyadh Air Metropolitano, ο καλλιτέχνης πούλησε 623.000 εισιτήρια, εκτοξεύοντας τη συνολική προσέλευση στα 2,36 εκατομμύρια και ξεπερνώντας το ρεκόρ των Take That με το «Progress Live» το 2011. Παράλληλα, άφησε πίσω και περιοδείες όπως το «14 on Fire» των The Rolling Stones.
Το «Debí Tirar Más Fotos World Tour» αποτελεί ήδη τη μεγαλύτερη περιοδεία της καριέρας του, ξεπερνώντας ακόμη και το «World’s Hottest Tour» του 2022, που είχε αποφέρει 314 εκατομμύρια δολάρια.
Συνολικά, οι περιοδείες του, από το «El Último Tour del Mundo» μέχρι το «Most Wanted Tour», έχουν συγκεντρώσει 1,08 δισεκατομμύρια δολάρια και 6,4 εκατομμύρια θεατές σε 260 συναυλίες.
Δεν είναι, όμως, η πρώτη φορά που ο Πορτορικανός τραγουδιστής γράφει ιστορία. Το 2020, το άλμπουμ «El Último Tour del Mundo» έγινε το πρώτο ισπανόφωνο που ανέβηκε στο Νο.1 του Billboard 200, ενώ το 2022 έγινε ο πρώτος μη αγγλόφωνος καλλιτέχνης που βρέθηκε στην κορυφή της ετήσιας κατάταξης Top Artists.
Η περιοδεία του «Debí Tirar Más Fotos World Tour», που ξεκίνησε το 2025 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2026, ήδη μετρά 360 εκατομμύρια δολάρια έσοδα και 2,4 εκατομμύρια εισιτήρια από τις πρώτες 41 συναυλίες του.
Bad Bunny Is the First-Ever Latin Artist to Gross $1 Billion in Touringhttps://t.co/ki9jkUnG08— billboard (@billboard) June 18, 2026
Η περιοδεία δεν περιλαμβάνει καμία στάση στις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που ενώ αρχικά είχε προκαλέσει συζητήσεις, τελικά δεν εμπόδισε την εμπορική της επιτυχία και πλέον αποτελεί την πιο επιτυχημένη περιοδεία στην ιστορία σε έσοδα και εισιτήρια χωρίς παρουσία στις ΗΠΑ, με τον καλλιτέχνη να μην τραγουδά κανένα τραγούδι του στα αγγλικά.
Με τις 10 εμφανίσεις του στη Μαδρίτη, στο Riyadh Air Metropolitano, ο καλλιτέχνης πούλησε 623.000 εισιτήρια, εκτοξεύοντας τη συνολική προσέλευση στα 2,36 εκατομμύρια και ξεπερνώντας το ρεκόρ των Take That με το «Progress Live» το 2011. Παράλληλα, άφησε πίσω και περιοδείες όπως το «14 on Fire» των The Rolling Stones.
Το «Debí Tirar Más Fotos World Tour» αποτελεί ήδη τη μεγαλύτερη περιοδεία της καριέρας του, ξεπερνώντας ακόμη και το «World’s Hottest Tour» του 2022, που είχε αποφέρει 314 εκατομμύρια δολάρια.
Συνολικά, οι περιοδείες του, από το «El Último Tour del Mundo» μέχρι το «Most Wanted Tour», έχουν συγκεντρώσει 1,08 δισεκατομμύρια δολάρια και 6,4 εκατομμύρια θεατές σε 260 συναυλίες.
Δεν είναι, όμως, η πρώτη φορά που ο Πορτορικανός τραγουδιστής γράφει ιστορία. Το 2020, το άλμπουμ «El Último Tour del Mundo» έγινε το πρώτο ισπανόφωνο που ανέβηκε στο Νο.1 του Billboard 200, ενώ το 2022 έγινε ο πρώτος μη αγγλόφωνος καλλιτέχνης που βρέθηκε στην κορυφή της ετήσιας κατάταξης Top Artists.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα