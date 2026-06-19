Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και επίσημα το διαζύγιο με τον Λουτσέσκου
SPORTS
ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και επίσημα το διαζύγιο με τον Λουτσέσκου

Ο Δικέφαλος με μια λιτή ανακοίνωση έβαλε τους τίτλους τέλους στην κοινή πορεία του με τον Ραζβάν Λουτσέσκου

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και επίσημα το διαζύγιο με τον Λουτσέσκου
Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος διαζυγίου, το οποίο όπως αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι... συναινετικό.

Με μια ανακοίνωση 136 λέξεων ο Δικέφαλος κλείνει το κεφάλαιο του πιο πετυχημένου προπονητή στην ιστορία της ομάδας (αποφεύγει να τον χαρακτηρίσει έτσι), τονίζοντας πάντως θα αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της...

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι η συνεργασία της με τον προπονητή Ράζβαν Λουτσέσκου ολοκληρώνεται κοινή συναινέσει.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου συνέδεσε το όνομά του με μία από τις σημαντικότερες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου. Με αφοσίωση, πάθος και αδιάκοπη δουλειά, συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση μεγάλων στόχων και στη διαμόρφωση μιας ομάδας που χάρισε μοναδικές στιγμές στους φιλάθλους μας.

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και επίσημα το διαζύγιο με τον Λουτσέσκου


Η κοινή μας πορεία σημαδεύτηκε από τίτλους, μεγάλες νίκες, έντονα συναισθήματα και στιγμές που θα παραμείνουν ανεξίτηλες στη μνήμη της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Πάνω απ’ όλα, όμως, χαρακτηρίστηκε από αμοιβαίο σεβασμό και μια βαθιά σχέση που χτίστηκε όλα αυτά τα χρόνια.

Κλείσιμο
Η οικογένεια του ΠΑΟΚ ευχαριστεί θερμά τον Ράζβαν Λουτσέσκου για όλα όσα προσέφερε στον σύλλογο και του εύχεται υγεία, προσωπική ευτυχία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της πορείας του. Ο Ράζβαν θα αποτελεί πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του ΠΑΟΚ.»

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