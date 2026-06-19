Ανυποχώρητος ο Νετανιάχου μετά τον θάνατο των Ισραηλινών στρατιωτών: Θα μείνουμε στο νότιο Λίβανο για όσο χρειαστεί
ΚΟΣΜΟΣ
Μπενιαμίν Νετανιάχου Λίβανος Ισραήλ Ισραέλ Κατς Χεζμπολάχ

Ανυποχώρητος ο Νετανιάχου μετά τον θάνατο των Ισραηλινών στρατιωτών: Θα μείνουμε στο νότιο Λίβανο για όσο χρειαστεί

Εντολή για εκτεταμένα πλήγματα κατά στόχων της Χεζμπολάχ έδωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, μετά τον θάνατο τεσσάρων στρατιωτών - Για παραμονή των IDF στη ζώνη ασφαλείας στο νότιο Λίβανο, μίλησε και ο υπουργός Άμυνας

Ανυποχώρητος ο Νετανιάχου μετά τον θάνατο των Ισραηλινών στρατιωτών: Θα μείνουμε στο νότιο Λίβανο για όσο χρειαστεί
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Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι διέταξε τον ισραηλινό στρατό να πραγματοποιήσει εκτεταμένα πλήγματα κατά δεκάδων στόχων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, ως απάντηση στις επιθέσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και στοίχισαν τη ζωή σε τέσσερις Ισραηλινούς στρατιώτες, ενώ προκάλεσαν και τραυματισμούς σε άλλους πέντε.

Σε ανακοίνωση του γραφείου του, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι πρόκειται για απάντηση σε «εγκληματική επίθεση» της Χεζμπολάχ, την οποία χαρακτήρισε «κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας».

«Μετά την επίθεση της Χεζμπολάχ, που συνιστά κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας, έδωσα εντολή χθες βράδυ στις IDF να πλήξουν τη Χεζμπολάχ με ισχύ», σημείωσε χαρακτηριστικά.



Σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις έπληξαν περισσότερους από 80 στόχους της οργάνωσης και εξουδετέρωσαν δεκάδες μαχητές της, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν νέες επιχειρήσεις κατά κέντρων διοίκησης της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα.

Ο Νετανιάχου υπογράμμισε ότι το Ισραήλ «δεν θα ανεχθεί επιθέσεις κατά των στρατιωτών ή της επικράτειάς του» και ότι θα επιβάλει «πολύ βαρύ τίμημα» για τέτοιου είδους ενέργειες. Επανέλαβε επίσης τη δέσμευση ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στη ζώνη ασφαλείας στον νότιο Λίβανο «για όσο χρειαστεί», με στόχο την προστασία των βόρειων κοινοτήτων της χώρας.



Θα παραμείνουν οι στρατιώτες στη ζώνη ασφαλείας, λέει και ο Κατζ

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, επιβεβαίωσε ότι οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν την παρουσία τους στον νότιο Λίβανο, τονίζοντας ότι κάθε παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χεζμπολάχ θα απαντάται με ισχυρή στρατιωτική δράση.

«Δεν θα επιτρέψουμε να υπάρξει απειλή κατά των στρατιωτών και των πολιτών μας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι δυνάμεις θα παραμείνουν σε εκτεταμένη ζώνη ασφαλείας από τις ακτές έως τις ορεινές περιοχές του Μποφόρ, με στόχο την αποτροπή επιθέσεων και την καταστροφή υποδομών της Χεζμπολάχ.

Οι εξελίξεις αυτές καταγράφονται την ώρα το Ισραήλ δέχεται αυξημένες διεθνείς πιέσεις για τον τρόπο διεξαγωγής των επιχειρήσεων στον Λίβανο, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να ασκούν, σύμφωνα με διεθνή μέσα, ασυνήθιστα αυστηρή κριτική στην ισραηλινή κυβέρνηση.

Παράλληλα, το Ιράν επιμένει ότι η πλήρης αποχώρηση του Ισραήλ από τον νότιο Λίβανο αποτελεί προϋπόθεση στο πλαίσιο του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψε με την Ουάσινγκτον.
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