Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ ζητά την ακύρωση του κατηγορητηρίου εις βάρος του για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων
Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ ζητά την ακύρωση του κατηγορητηρίου εις βάρος του για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων
Η υπόθεση αφορά καταγγελίες δύο ανήλικων ηθοποιών που συνεργάστηκαν μαζί του στη σειρά «The Cleaning Lady» - Η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει τον Μάιο του 2027
Την ακύρωση του κατηγορητηρίου εις βάρος του για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων ζητά ο Τίμοθι Μπάσφιλντ από δικαστήριο στο Αλμπουκέρκι του Νέου Μεξικού, υποστηρίζοντας ότι η εισαγγελική πλευρά ενήργησε μεροληπτικά και παρέλειψε κρίσιμα στοιχεία.
Ο 69χρονος ηθοποιός, σύμφωνα με την Daily Mail, κατέθεσε αίτημα ακύρωσης της υπόθεσης, στην οποία κατηγορείται για τέσσερις περιπτώσεις σεξουαλικής επαφής με παιδία κάτω των 13 ετών, επιμένοντας στην αθωότητά του.
Σύμφωνα με τους δικηγόρους του, οι αρχές «απέτυχαν στον ρόλο τους για την απονομή δικαιοσύνης», ενώ κατηγορούν την εισαγγελία ότι δεν παρουσίασε στο σώμα ενόρκων στοιχεία που θα μπορούσαν να τον ευνοήσουν. Μεταξύ αυτών, όπως υποστηρίζεται, είναι και τα ευρήματα ανεξάρτητης έρευνας της Warner Bros., η οποία, σύμφωνα με την υπεράσπιση, δεν εντόπισε αποδείξεις εις βάρος του.
Η νομική του ομάδα κάνει λόγο για «δομικά σφάλματα» στη διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι ο εισαγγελέας παραπλάνησε το σώμα ενόρκων και δεν διασφάλισε μια δίκαιη και αμερόληπτη εξέταση της υπόθεσης.
Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι οι κατηγορίες είναι «προφανώς ψευδείς και αβάσιμες», κάνοντας λόγο ακόμη και για προσωπική βεντέτα εις βάρος του ηθοποιού. Οι δικηγόροι του σημειώνουν επίσης ότι στο πλαίσιο της έρευνας ο Μπάσφιλντ υποβλήθηκε σε ανιχνευτή ψεύδους, τον οποίο, όπως αναφέρουν, πέρασε.
Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι η στάση των εισαγγελικών αρχών κατά την κατάθεσή του ενώπιον του σώματος ενόρκων ήταν επιθετική, χαρακτηρίζοντάς τη ως «αντιπαραθετική ανάκριση».
Η υπόθεση αφορά καταγγελίες δύο ανήλικων ηθοποιών που συνεργάστηκαν μαζί του στη σειρά «The Cleaning Lady», στην οποία είχε ρόλο παραγωγού και σκηνοθέτη την περίοδο 2022-2025.
Ο Μπάσφιλντ παραδόθηκε στις αρχές τον Ιανουάριο και αφέθηκε ελεύθερος με απόφαση δικαστή, ο οποίος έκρινε ότι δεν υπάρχει ένδειξη επαναλαμβανόμενης εγκληματικής συμπεριφοράς.
Επόμενη ακρόαση για την υπόθεση έχει οριστεί για τις 30 Ιουνίου, ενώ η έναρξη της δίκης τοποθετείται προσωρινά για τον Μάιο του 2027.
Ο 69χρονος ηθοποιός, σύμφωνα με την Daily Mail, κατέθεσε αίτημα ακύρωσης της υπόθεσης, στην οποία κατηγορείται για τέσσερις περιπτώσεις σεξουαλικής επαφής με παιδία κάτω των 13 ετών, επιμένοντας στην αθωότητά του.
Σύμφωνα με τους δικηγόρους του, οι αρχές «απέτυχαν στον ρόλο τους για την απονομή δικαιοσύνης», ενώ κατηγορούν την εισαγγελία ότι δεν παρουσίασε στο σώμα ενόρκων στοιχεία που θα μπορούσαν να τον ευνοήσουν. Μεταξύ αυτών, όπως υποστηρίζεται, είναι και τα ευρήματα ανεξάρτητης έρευνας της Warner Bros., η οποία, σύμφωνα με την υπεράσπιση, δεν εντόπισε αποδείξεις εις βάρος του.
Timothy Busfield asks for child sex abuse indictment to be thrown out citing prosecution's presentation to grand jury https://t.co/ZXUWQuzQ6i— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 18, 2026
Η νομική του ομάδα κάνει λόγο για «δομικά σφάλματα» στη διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι ο εισαγγελέας παραπλάνησε το σώμα ενόρκων και δεν διασφάλισε μια δίκαιη και αμερόληπτη εξέταση της υπόθεσης.
Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι οι κατηγορίες είναι «προφανώς ψευδείς και αβάσιμες», κάνοντας λόγο ακόμη και για προσωπική βεντέτα εις βάρος του ηθοποιού. Οι δικηγόροι του σημειώνουν επίσης ότι στο πλαίσιο της έρευνας ο Μπάσφιλντ υποβλήθηκε σε ανιχνευτή ψεύδους, τον οποίο, όπως αναφέρουν, πέρασε.
Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι η στάση των εισαγγελικών αρχών κατά την κατάθεσή του ενώπιον του σώματος ενόρκων ήταν επιθετική, χαρακτηρίζοντάς τη ως «αντιπαραθετική ανάκριση».
Η υπόθεση αφορά καταγγελίες δύο ανήλικων ηθοποιών που συνεργάστηκαν μαζί του στη σειρά «The Cleaning Lady», στην οποία είχε ρόλο παραγωγού και σκηνοθέτη την περίοδο 2022-2025.
Ο Μπάσφιλντ παραδόθηκε στις αρχές τον Ιανουάριο και αφέθηκε ελεύθερος με απόφαση δικαστή, ο οποίος έκρινε ότι δεν υπάρχει ένδειξη επαναλαμβανόμενης εγκληματικής συμπεριφοράς.
Επόμενη ακρόαση για την υπόθεση έχει οριστεί για τις 30 Ιουνίου, ενώ η έναρξη της δίκης τοποθετείται προσωρινά για τον Μάιο του 2027.
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