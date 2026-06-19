Σοβαρό τροχαίο στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης: Δύο παιδιά τραυματίστηκαν μετά από σύγκρουση ΙΧ με νταλίκα
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Ανήλικοι Νταλίκα Τροχαίο

Σοβαρό τροχαίο στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης: Δύο παιδιά τραυματίστηκαν μετά από σύγκρουση ΙΧ με νταλίκα

Τα δύο παιδιά διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» για προληπτικό έλεγχο και περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις

Σοβαρό τροχαίο στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης: Δύο παιδιά τραυματίστηκαν μετά από σύγκρουση ΙΧ με νταλίκα
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανήλικων και την πρόκληση σημαντικών κυκλοφοριακών προβλημάτων.

Το ατύχημα συνέβη περίπου στις 12:20, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τα ανατολικά, στο ύψος του κόμβου της Νεάπολης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο επιβατικά αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με νταλίκα, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο ανήλικα παιδιά που επέβαιναν σε ένα από τα οχήματα.

Αμέσως μετά το περιστατικό κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ τα δύο παιδιά διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» για προληπτικό έλεγχο και περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.

Παράλληλα, το τροχαίο προκάλεσε σοβαρή αναστάτωση στην κυκλοφορία των οχημάτων στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης. Στο σημείο σχηματίστηκαν ουρές χιλιομέτρων, καθώς η κίνηση διεξαγόταν με δυσκολία μετά τη σύγκρουση των οχημάτων.

Thema Insights

Giant Heart: Το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς της Novibet με δράσεις σε όλη την Ελλάδα

Giant Heart: Το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς της Novibet με δράσεις σε όλη την Ελλάδα

H εταιρεία αξιοποιεί την ενέργεια των ανθρώπων της, τη δυναμική του αθλητισμού και τη δύναμη της τεχνολογίας με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής, της συμπερίληψης και της αλληλεγγύης. 

Πώς μια επιχείρηση μπορεί να κερδίσει σε παραγωγικότητα, ασφάλεια και εξοικονόμηση

Με προνομιακές εκπτώσεις και αποκλειστικά οφέλη σε προηγμένα ψηφιακά εργαλεία και λύσεις συνδεσιμότητας, το MagentaONE Business της COSMOTE TELEKOM προσφέρει ουσιαστική αξία στις επιχειρήσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης