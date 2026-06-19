Ο Γιώργος Ζυγούρης από τις «Σέρρες» απέκτησε το πρώτο του παιδί, οι φωτογραφίες με τη νεογέννητη κόρη του
Ο Γιώργος Ζυγούρης από τις «Σέρρες» απέκτησε το πρώτο του παιδί, οι φωτογραφίες με τη νεογέννητη κόρη του
Ο ηθοποιός και η σύντροφός του ανακοίνωσαν και το όνομα που θα πάρει το παιδί τους
Το πρώτο του παιδί απέκτησε ο Γιώργος Ζυγούρης, ο ηθοποιός από τις «Σέρρες», και δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες με το νεογέννητο, αποκαλύπτοντας πως η σύντροφός του γέννησε κορίτσι.
Όπως αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης που έκαναν οι δύο γονείς στο Instagram, η κόρη τους γεννήθηκε στις 5 Ιουνίου και θα την ονομάσουν Ερατώ. Πλέον έχουν επιστρέψει στο σπίτι τους από το μαιευτήριο και στις φωτογραφίες που ανέβασαν παρουσιάζουν στιγμιότυπα από τις πρώτες αγκαλιές με το μωρό. Σε μία από τις φωτογραφίες ο Γιώργος Ζυγούρης φαίνεται να κοιμάται δίπλα στην κόρη του, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο φαίνεται η σύντροφός του να θηλάζει το μωρό στο μαιευτήριο, με τον ηθοποιό να στέκεται δίπλα της και να την αγκαλιάζει.
«Η παρούσα συντροφιά με κάνει να θέλω να μείνω. Ερατώ. 05/06/2026», γράφει η λεζάντα της ανάρτησης.
Δείτε τις φωτογραφίες
Ο ηθοποιός είχε ανακοινώσει πως θα γινόταν πατέρας τον περασμένο Μάρτιο, μέσα από ένα βίντεο στο Instagram από την επίσκεψη με τη σύντροφό του σε ιατρικό κέντρο, με την κάμερα να εστιάζει στη φουσκωμένη κοιλιά της συντρόφου του. «Απλώς περιμένοντας», έγραψε πάνω στο κλιπ.
Όπως αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης που έκαναν οι δύο γονείς στο Instagram, η κόρη τους γεννήθηκε στις 5 Ιουνίου και θα την ονομάσουν Ερατώ. Πλέον έχουν επιστρέψει στο σπίτι τους από το μαιευτήριο και στις φωτογραφίες που ανέβασαν παρουσιάζουν στιγμιότυπα από τις πρώτες αγκαλιές με το μωρό. Σε μία από τις φωτογραφίες ο Γιώργος Ζυγούρης φαίνεται να κοιμάται δίπλα στην κόρη του, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο φαίνεται η σύντροφός του να θηλάζει το μωρό στο μαιευτήριο, με τον ηθοποιό να στέκεται δίπλα της και να την αγκαλιάζει.
«Η παρούσα συντροφιά με κάνει να θέλω να μείνω. Ερατώ. 05/06/2026», γράφει η λεζάντα της ανάρτησης.
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο ηθοποιός είχε ανακοινώσει πως θα γινόταν πατέρας τον περασμένο Μάρτιο, μέσα από ένα βίντεο στο Instagram από την επίσκεψη με τη σύντροφό του σε ιατρικό κέντρο, με την κάμερα να εστιάζει στη φουσκωμένη κοιλιά της συντρόφου του. «Απλώς περιμένοντας», έγραψε πάνω στο κλιπ.
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