Η Κέιτι Πέρι έβαλε την πιστωτική της κάρτα στη Φοντάνα ντι Τρέβι γιατί δεν είχε ψιλά, δείτε βίντεο
Η ποπ σταρ τραγουδούσε μπροστά από το συντριβάνι της Ρώμης «δώστε μου κάποιος ένα νόμισμα»
Την πιστωτική της κάρτα έβαλε στη Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη η Κέιτι Πέρι, καθώς δεν είχε πάνω της ψιλά, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε.
Η 41χρονη τραγουδίστρια ανέβασε στο TikTok την Κυριακή 19 Απριλίου στιγμιότυπα από την επίσκεψή της στην ιταλική πρωτεύουσα, όπου εμφανίζεται μπροστά στο συντριβάνι φορώντας γκρι φούτερ και τραγουδώντας «δώστε μου κάποιος ένα νόμισμα» για να μπορέσει να το ρίξει και να κάνει ευχή όπως συνηθίζεται.
Στη συνέχεια ανέφερε: «Σας το είπα ότι δεν τα πάω καλά με τα ρέστα», παραπέμποντας σε στίχο από το τραγούδι της στο άλμπουμ Witness, όπου αναφέρεται: «Δεν τα πάω καλά με την αλλαγή, αλλά τελευταία ρίχνω πολλά νομίσματα», και πρόσθεσε ότι ένιωσε την ανάγκη να ρίξει κάτι στη Φοντάνα ντι Τρέβι «για καλή τύχη». Στο βίντεο, τοποθετεί για λίγο την πιστωτική της κάρτα στο νερό και έπειτα την ανασύρει ξανά.
Η τραγουδίστρια βρέθηκε στη Ρώμη καθώς πραγματοποίησε το Σάββατο 18 Απριλίου ιδιωτική συναυλία στο La Nuvola, ωστόσο ξέκλεψε χρόνο για βόλτες στην πόλη.
@urmom_ontour ♬ original sound - ur mom
