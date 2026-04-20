Η Κέιτι Πέρι έβαλε την πιστωτική της κάρτα στη Φοντάνα ντι Τρέβι γιατί δεν είχε ψιλά, δείτε βίντεο
GALA
Κέιτι Πέρι Ρώμη Πιστωτική κάρτα

Η Κέιτι Πέρι έβαλε την πιστωτική της κάρτα στη Φοντάνα ντι Τρέβι γιατί δεν είχε ψιλά, δείτε βίντεο

Η ποπ σταρ τραγουδούσε μπροστά από το συντριβάνι της Ρώμης «δώστε μου κάποιος ένα νόμισμα» 

Η Κέιτι Πέρι έβαλε την πιστωτική της κάρτα στη Φοντάνα ντι Τρέβι γιατί δεν είχε ψιλά, δείτε βίντεο
Γεωργία Κοτζιά
7 ΣΧΟΛΙΑ
Την πιστωτική της κάρτα έβαλε στη Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη η Κέιτι Πέρι, καθώς δεν είχε πάνω της ψιλά, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε.

Η 41χρονη τραγουδίστρια ανέβασε στο TikTok την Κυριακή 19 Απριλίου στιγμιότυπα από την επίσκεψή της στην ιταλική πρωτεύουσα, όπου εμφανίζεται μπροστά στο συντριβάνι φορώντας γκρι φούτερ και τραγουδώντας «δώστε μου κάποιος ένα νόμισμα» για να μπορέσει να το ρίξει και να κάνει ευχή όπως συνηθίζεται.

Στη συνέχεια ανέφερε: «Σας το είπα ότι δεν τα πάω καλά με τα ρέστα», παραπέμποντας σε στίχο από το τραγούδι της στο άλμπουμ Witness, όπου αναφέρεται: «Δεν τα πάω καλά με την αλλαγή, αλλά τελευταία ρίχνω πολλά νομίσματα», και πρόσθεσε ότι ένιωσε την ανάγκη να ρίξει κάτι στη Φοντάνα ντι Τρέβι «για καλή τύχη». Στο βίντεο, τοποθετεί για λίγο την πιστωτική της κάρτα στο νερό και έπειτα την ανασύρει ξανά.

Δείτε το βίντεο

@urmom_ontour

♬ original sound - ur mom

Η τραγουδίστρια βρέθηκε στη Ρώμη καθώς πραγματοποίησε το Σάββατο 18 Απριλίου ιδιωτική συναυλία στο La Nuvola, ωστόσο ξέκλεψε χρόνο για βόλτες στην πόλη.
Γεωργία Κοτζιά
7 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης