Μέσα στο κύκλωμα στις Πολεοδομίες: Οι δύο αρχηγοί, ο ρόλος των μελών και τα 334.000 ευρώ μετρητά
Μέσα στο κύκλωμα στις Πολεοδομίες: Οι δύο αρχηγοί, ο ρόλος των μελών και τα 334.000 ευρώ μετρητά
Από τον Οκτώβριο του 2025 τα μέλη της οργάνωσης χρηματίζονταν για να εκδώσουν οικοδομικές άδειες, να νομιμοποιήσουν αυθαίρετα αλλά και να μειώσουν πρόστιμα
Ένα οργανωμένο δίκτυο με διακριτούς ρόλους, δύο φερόμενους αρχηγούς και δεκάδες εμπλεκόμενους αποκάλυψε η έρευνα της ΕΛΑΣ για το κύκλωμα που κατηγορείται ότι δραστηριοποιούνταν σε πολεοδομικές υποθέσεις στην Αττική. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να παρενέβαιναν σε διαδικασίες έκδοσης αδειών, νομιμοποίησης αυθαιρέτων και μείωσης προστίμων, αξιοποιώντας θέσεις, γνωριμίες και δίκτυο επαφών. Η αστυνομική επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη έξι ατόμων, ενώ κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν συνολικά 334.895 ευρώ σε μετρητά.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν, στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, έξι μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και οι αρχηγοί της, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 30 ταυτοποιημένα άτομα, ανάμεσά τους δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες μηχανικοί, αρχιτέκτονες και επιχειρηματίες.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης και σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για: Συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία υπάλληλου κατά επάγγελμα και κατ΄ εξακολούθηση από κοινού, δωροδοκία κατά επάγγελμα και κατ΄ εξακολούθηση, από κοινού, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και εμπορία επιρροής άπαξ και κατ΄ εξακολούθηση.
Από την έρευνα της αστυνομίας προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025, είχαν συγκροτήσει δομημένο δίκτυο με διακριτούς ρόλους, ιεραρχία και καταμερισμό ενεργειών. Εκμεταλλευόμενα τη θέση ή την ιδιότητά τους, παρενέβαιναν σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος, απαιτώντας ή λαμβάνοντας χρηματικά ποσά για:
Σύμφωνα με την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης είχαν διακριτούς και αλληλοσυμπληρούμενους ρόλους. Συγκεκριμένα, τα δύο αρχηγικά μέλη φέρονται να καθόριζαν τη στρατηγική της οργάνωσης, να διαχειρίζονταν το δίκτυο επαφών και να συντόνιζαν την προώθηση και διεκπεραίωση υποθέσεων πολεοδομικού ενδιαφέροντος, καθορίζοντας, κατά περίπτωση, και το ύψος των χρηματικών απαιτήσεων.
Επίσης μέλος με εξειδικευμένη γνώση του πολεοδομικού πλαισίου παρείχε κατευθύνσεις και οδηγίες για τον χειρισμό υποθέσεων, προτείνοντας τρόπους διεκπεραίωσης ή τροποποίησης φακέλων, ώστε να εμφανίζονται ως συμβατοί με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
Ακόμα ένα μέλος ήταν αρμόδιο για ζητήματα έκδοσης αδειών και φέρεται να αναλάμβανε την προώθηση και διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούσαν οικοδομικές άδειες και συναφείς διοικητικές πράξεις, έναντι χρηματικού ανταλλάγματος.
Ένα μέλος ήταν αρμόδιο για υποθέσεις αυθαίρετων κατασκευών και φέρεται να παρενέβαινε σε διαδικασίες ελέγχου, τακτοποίησης ή νομιμοποίησης αυθαιρέτων, παρέχοντας ευνοϊκή μεταχείριση έναντι αμοιβής.
Ακόμα ένα μέλος, με θέση ευθύνης σε υπηρεσιακό επίπεδο, φέρεται να αναλάμβανε τη διαχείριση υποθέσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, διευκολύνοντας την έκδοση σχετικών διοικητικών πράξεων έναντι οικονομικού ανταλλάγματος.
Τέλος, ο ιδιώτης μηχανικός λειτουργούσε ως σύνδεσμος μεταξύ ενδιαφερομένων και των λοιπών μελών, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση υποθέσεων, τη μεταφορά αιτημάτων και, κατά περίπτωση, τη διακίνηση χρηματικών ποσών, ενώ φέρεται να συνέβαλλε και στη διαμόρφωση ευνοϊκών γνωμοδοτήσεων στο πλαίσιο συλλογικών διαδικασιών.
Χαρακτηριστικό της δράσης τους, όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, ήταν η λήψη μέτρων αντιπαρακολούθησης. Ειδικότερα, απέφευγαν την ευθεία αναφορά σε χρηματικά ποσά κατά τις τηλεφωνικές επικοινωνίες, χρησιμοποιούσαν διαδικτυακές εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, ενώ για τα χρήματα χρησιμοποιούσαν κωδικές λέξεις, όπως «καφές», «εργαλεία», «σχέδια» και «χαρτιά».
Για την υπόθεση συνελήφθησαν, στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, έξι μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και οι αρχηγοί της, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 30 ταυτοποιημένα άτομα, ανάμεσά τους δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες μηχανικοί, αρχιτέκτονες και επιχειρηματίες.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης και σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για: Συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία υπάλληλου κατά επάγγελμα και κατ΄ εξακολούθηση από κοινού, δωροδοκία κατά επάγγελμα και κατ΄ εξακολούθηση, από κοινού, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και εμπορία επιρροής άπαξ και κατ΄ εξακολούθηση.
Από την έρευνα της αστυνομίας προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025, είχαν συγκροτήσει δομημένο δίκτυο με διακριτούς ρόλους, ιεραρχία και καταμερισμό ενεργειών. Εκμεταλλευόμενα τη θέση ή την ιδιότητά τους, παρενέβαιναν σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος, απαιτώντας ή λαμβάνοντας χρηματικά ποσά για:
- Την παράτυπη ή κατά προτεραιότητα έκδοση οικοδομικών αδειών.
- Την τακτοποίηση ή νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών.
- Τη μείωση επιβληθέντων προστίμων.
- Την έκδοση θετικών γνωμοδοτήσεων.
- Τη διευκόλυνση ή επίσπευση εκκρεμών φακέλων.
- Τη γενικότερη διαχείριση υποθέσεων που παρουσίαζαν πολεοδομικές εκκρεμότητες ή παρατυπίες.
Σύμφωνα με την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης είχαν διακριτούς και αλληλοσυμπληρούμενους ρόλους. Συγκεκριμένα, τα δύο αρχηγικά μέλη φέρονται να καθόριζαν τη στρατηγική της οργάνωσης, να διαχειρίζονταν το δίκτυο επαφών και να συντόνιζαν την προώθηση και διεκπεραίωση υποθέσεων πολεοδομικού ενδιαφέροντος, καθορίζοντας, κατά περίπτωση, και το ύψος των χρηματικών απαιτήσεων.
Οι δύο αρχηγοί, τα μέλη με συγκεκριμένους ρόλους και ο μηχανικός
Επίσης μέλος με εξειδικευμένη γνώση του πολεοδομικού πλαισίου παρείχε κατευθύνσεις και οδηγίες για τον χειρισμό υποθέσεων, προτείνοντας τρόπους διεκπεραίωσης ή τροποποίησης φακέλων, ώστε να εμφανίζονται ως συμβατοί με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
Ακόμα ένα μέλος ήταν αρμόδιο για ζητήματα έκδοσης αδειών και φέρεται να αναλάμβανε την προώθηση και διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούσαν οικοδομικές άδειες και συναφείς διοικητικές πράξεις, έναντι χρηματικού ανταλλάγματος.
Ένα μέλος ήταν αρμόδιο για υποθέσεις αυθαίρετων κατασκευών και φέρεται να παρενέβαινε σε διαδικασίες ελέγχου, τακτοποίησης ή νομιμοποίησης αυθαιρέτων, παρέχοντας ευνοϊκή μεταχείριση έναντι αμοιβής.
Ακόμα ένα μέλος, με θέση ευθύνης σε υπηρεσιακό επίπεδο, φέρεται να αναλάμβανε τη διαχείριση υποθέσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, διευκολύνοντας την έκδοση σχετικών διοικητικών πράξεων έναντι οικονομικού ανταλλάγματος.
Τέλος, ο ιδιώτης μηχανικός λειτουργούσε ως σύνδεσμος μεταξύ ενδιαφερομένων και των λοιπών μελών, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση υποθέσεων, τη μεταφορά αιτημάτων και, κατά περίπτωση, τη διακίνηση χρηματικών ποσών, ενώ φέρεται να συνέβαλλε και στη διαμόρφωση ευνοϊκών γνωμοδοτήσεων στο πλαίσιο συλλογικών διαδικασιών.
Χαρακτηριστικό της δράσης τους, όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, ήταν η λήψη μέτρων αντιπαρακολούθησης. Ειδικότερα, απέφευγαν την ευθεία αναφορά σε χρηματικά ποσά κατά τις τηλεφωνικές επικοινωνίες, χρησιμοποιούσαν διαδικτυακές εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, ενώ για τα χρήματα χρησιμοποιούσαν κωδικές λέξεις, όπως «καφές», «εργαλεία», «σχέδια» και «χαρτιά».
«Ταρίφα» μέχρι 30.000 ευρώ
Παράλληλα, για τον καθορισμό των παράνομων αμοιβών και την παραλαβή χρημάτων, προτιμούσαν διά ζώσης συναντήσεις σε χώρους που θεωρούσαν ασφαλείς, όπως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χώρους στάθμευσης και οχήματα.
Μέχρι στιγμής έχουν διακριβωθεί τουλάχιστον 29 περιπτώσεις δωροληψίας και παράβασης καθήκοντος, με τα χρηματικά ποσά που απαιτούνταν να κυμαίνονται από 1.000 έως 30.000 ευρώ ανά περίπτωση.
Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (5/6), στο πλαίσιο αυτόφωρης πράξης δωροληψίας. Κατά τη διάρκεια αυτής, ένα από τα μέλη της οργάνωσης εντοπίστηκε να παραδίδει σε αρχηγικό μέλος φάκελο που περιείχε το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ. Ακολούθησε η άμεση επέμβαση των αστυνομικών, η σύλληψη των εμπλεκομένων και η διενέργεια ερευνών.
Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, γραφεία και στην κατοχή των κατηγορουμένων, συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 334.895 ευρώ, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, εξωτερικός σκληρός δίσκος, ατζέντες, χειρόγραφες σημειώσεις και σύμβαση μίσθωσης θυρίδας θησαυροφυλακίου.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, η οποία άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη και τους παρέπεμψε στον ανακριτή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη αποτύπωση της έκτασης της εγκληματικής δραστηριότητας, τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον εμπλεκομένων και τη διακρίβωση του συνολικού παράνομου οικονομικού οφέλους.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, εμπορία επιρροής και παράβαση καθήκοντος.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, η οποία άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη και τους παρέπεμψε στον ανακριτή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη αποτύπωση της έκτασης της εγκληματικής δραστηριότητας, τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον εμπλεκομένων και τη διακρίβωση του συνολικού παράνομου οικονομικού οφέλους.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, εμπορία επιρροής και παράβαση καθήκοντος.
Μέχρι στιγμής έχουν διακριβωθεί τουλάχιστον 29 περιπτώσεις δωροληψίας και παράβασης καθήκοντος, με τα χρηματικά ποσά που απαιτούνταν να κυμαίνονται από 1.000 έως 30.000 ευρώ ανά περίπτωση.
Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (5/6), στο πλαίσιο αυτόφωρης πράξης δωροληψίας. Κατά τη διάρκεια αυτής, ένα από τα μέλη της οργάνωσης εντοπίστηκε να παραδίδει σε αρχηγικό μέλος φάκελο που περιείχε το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ. Ακολούθησε η άμεση επέμβαση των αστυνομικών, η σύλληψη των εμπλεκομένων και η διενέργεια ερευνών.
Βρέθηκαν 334.895 ευρώ
Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, γραφεία και στην κατοχή των κατηγορουμένων, συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 334.895 ευρώ, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, εξωτερικός σκληρός δίσκος, ατζέντες, χειρόγραφες σημειώσεις και σύμβαση μίσθωσης θυρίδας θησαυροφυλακίου.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, η οποία άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη και τους παρέπεμψε στον ανακριτή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη αποτύπωση της έκτασης της εγκληματικής δραστηριότητας, τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον εμπλεκομένων και τη διακρίβωση του συνολικού παράνομου οικονομικού οφέλους.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, εμπορία επιρροής και παράβαση καθήκοντος.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, η οποία άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη και τους παρέπεμψε στον ανακριτή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη αποτύπωση της έκτασης της εγκληματικής δραστηριότητας, τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον εμπλεκομένων και τη διακρίβωση του συνολικού παράνομου οικονομικού οφέλους.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, εμπορία επιρροής και παράβαση καθήκοντος.
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