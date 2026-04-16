Κέιτι Πέρι: Βίντεο από τη βραδιά που η Ρούμπι Ρόουζ κατηγορεί την τραγουδίστρια για σεξουαλική επίθεση
Πρόκειται για εμφάνιση της τραγουδίστριας πριν από περίπου 16 χρόνια στη Μελβούρνη
Βίντεο που έχει δημοσιευτεί στο ίντερνετ, φέρνει στο φως της δημοσιότητας πλάνα από τη βραδιά, που η Ρούμπι Ρόουζ κατηγορεί την Κέιτι Πέρι ότι την παρενόχλησε σεξουαλικά.
Σύμφωνα με το TMZ, η ημέρα που η τραγουδίστρια φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση που περιγράφει η ηθοποιός, είχε ξεκινήσει σε εμφάνισή της πριν από περίπου 16 χρόνια, η οποία έχει καταγραφεί τόσο σε φωτογραφίες όσο και σε βίντεο.
Όπως αναφέρεται, στις 15 Αυγούστου του 2010 η Κέιτι Πέρι βρέθηκε σε χοροεσπερίδα αποφοίτησης στη Μελβούρνη, όπου ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε μπροστά στους παρευρισκόμενους, ερμηνεύοντας μεταξύ άλλων το «Single Ladies» της Μπιγιονσέ. Στο οπτικοακουστικό υλικό από τη βραδιά, η τραγουδίστρια εμφανίζεται χαμογελαστή και σε ιδιαίτερα χαλαρό και γιορτινό κλίμα.
Στη συνέχεια, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η Κέιτι Πέρι και η Ρούμπι Ρόουζ πήγαν σε νυχτερινό κέντρο της Μελβούρνης, το Spice Market, χώρο που συνδέεται με την καταγγελία της ηθοποιού, όπου σύμφωνα με την ίδια, έλαβε χώρα το φερόμενο περιστατικό. Η Ρούμπι Ρόουζ έχει προχωρήσει σε δημόσιες καταγγελίες μέσω social media, ενώ η Κέιτι Πέρι αρνείται τις κατηγορίες, μέσω εκπροσώπων της, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνα και ανυπόστατα ψεύδη».
Η τραγουδίστρια βρίσκεται στο επίκεντρο αστυνομικής έρευνας, μετά από την καταγγελία της Ρόουζ. Οι Αρχές εξετάζουν την υπόθεση με εκπρόσωπο της αστυνομίας να αναφέρει ότι την έρευνα έχει αναλάβει ειδική ομάδα για σεξουαλικά αδικήματα και ότι βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.
Η καταγγελία της ηθοποιού, γνωστής από τις σειρές «Batgirl» και «Orange Is the New Black», έγινε δημόσια μέσω αναρτήσεων στα social media, όπου υποστήριξε ότι το φερόμενο περιστατικό συνέβη όταν ήταν περίπου 20 ετών. Η ίδια ανέφερε ότι υπέβαλε επίσημη αναφορά στις Αρχές, γεγονός που όπως σημειώνει, οδήγησε στην έναρξη της έρευνας, ενώ πρόσθεσε ότι της ζητήθηκε να μην προβαίνει σε δημόσιες τοποθετήσεις όσο εξελίσσεται η διαδικασία.
Katy Perry crashed prom with Ruby Rose on the night of the alleged incident.— TMZ (@TMZ) April 15, 2026
