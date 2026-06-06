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Στο Πακιστάν ο αρχηγός του στρατού του Λιβάνου - Διαβουλεύσεις για τον τερματισμό των συγκρούσεων με το Ισραήλ
Στο Πακιστάν ο αρχηγός του στρατού του Λιβάνου - Διαβουλεύσεις για τον τερματισμό των συγκρούσεων με το Ισραήλ
Η επίσκεψη συνδέεται με τις ευρύτερες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου που έχει επεκταθεί σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή
Ο αρχηγός του στρατού του Λιβάνου, στρατηγός Ροντόλφ Χάικαλ, αναχώρησε σήμερα Σάββατο για το Πακιστάν, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Πακιστανό ομόλογό του, στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, σύμφωνα με ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου.
Η επίσκεψη πραγματοποιείται έπειτα από πρόσκληση της πακιστανικής στρατιωτικής ηγεσίας, ενώ πηγές που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) εκτιμούν ότι συνδέεται με τις ευρύτερες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου που έχει επεκταθεί σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.
Πηγή με γνώση των εξελίξεων ανέφερε στο AFP ότι η επίσκεψη του Χάικαλ σχετίζεται με τις προσπάθειες διαμεσολάβησης του Πακιστάν για την επίλυση των εκκρεμοτήτων ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.
«Ο Λίβανος αποτελεί κρίσιμο μέρος των διαπραγματεύσεων», σημείωσε η ίδια πηγή, η οποία ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία της.
Η επίσκεψη πραγματοποιείται έπειτα από πρόσκληση της πακιστανικής στρατιωτικής ηγεσίας, ενώ πηγές που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) εκτιμούν ότι συνδέεται με τις ευρύτερες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου που έχει επεκταθεί σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.
Πηγή με γνώση των εξελίξεων ανέφερε στο AFP ότι η επίσκεψη του Χάικαλ σχετίζεται με τις προσπάθειες διαμεσολάβησης του Πακιστάν για την επίλυση των εκκρεμοτήτων ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.
«Ο Λίβανος αποτελεί κρίσιμο μέρος των διαπραγματεύσεων», σημείωσε η ίδια πηγή, η οποία ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία της.
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