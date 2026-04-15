Κέιτι Πέρι: Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα μετά την καταγγελία της Ρούμπι Ρόουζ για σεξουαλική επίθεση
Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε το 2010 σε νυχτερινό μαγαζί της Μελβούρνης - Εκπρόσωπος της τραγουδίστριας έκανε λόγο για «επικίνδυνα ψέματα»
Στο επίκεντρο αστυνομικής έρευνας βρίσκεται η Κέιτι Πέρι, μετά την καταγγελία της Ρούμπι Ρόουζ για περιστατικό σεξουαλικής επίθεσης, που φέρεται να συνέβη το 2010.
Η αστυνομία διερευνά την καταγγελία για φερόμενη σεξουαλική επίθεση, που αφορά σε περιστατικό που σύμφωνα με την καταγγέλλουσα συνέβη σε χώρο διασκέδασης στη Μελβούρνη. Σύμφωνα με εκπρόσωπο των Αρχών, η υπόθεση εξετάζεται από ειδική ομάδα για σεξουαλικά αδικήματα, με την έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη.
Οι καταγγελίες της ηθοποιού γνωστή από τις σειρές «Batgirl» και «Orange Is the New Black», ήρθαν στο φως της δημοσιότητας μέσω αναρτήσεών της στα social media, όπου υποστήριξε ότι το περιστατικό συνέβη, όταν ήταν περίπου 20 ετών. Η ίδια ανέφερε πως υπέβαλε επίσημη αναφορά στις Αρχές, γεγονός που όπως σημειώνει, οδήγησε στην έναρξη της έρευνας, ενώ υποστήριξε επίσης ότι της ζητήθηκε να μην προβαίνει σε δημόσιες τοποθετήσεις όσο εξελίσσεται η διαδικασία.
Από την πλευρά της, εκπρόσωπος της Κέιτι Πέρι έχει απορρίψει κατηγορηματικά τις καταγγελίες, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνα και ψευδή ψέματα», τονίζοντας ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι αβάσιμοι.
Η ηθοποιός προχώρησε στην καταγγελία απαντώντας σε ανάρτηση του Complex σχετικά με την αντίδραση της Πέρι στην εμφάνιση του Τζάστιν Μπίμπερ στο Coachella. Συγκεκριμένα έγραψε: «Η Κέιτι Πέρι μου επιτέθηκε σεξουαλικά στο νυχτερινό κλαμπ Spice Market στη Μελβούρνη. Ποιος νοιάζεται τι πιστεύει».
Απαντώντας σε ερωτήσεις για περισσότερες λεπτομέρειες, περιέγραψε το φερόμενο περιστατικό, σημειώνοντας: «Δεν με φίλησε. Με είδε να “ξεκουράζομαι” στην αγκαλιά της καλύτερής μου φίλης για να την αποφύγω και έσκυψε, τράβηξε το εσώρουχό της στο πλάι και ακούμπησε τα γεννητικά της όργανα στο πρόσωπό μου μέχρι που άνοιξα τα μάτια μου και έκανα εμετό πάνω της».
Σε άλλη ανάρτησή της, η Ρόουζ έγραψε: «Μετά έκανα εμετό πάνω της, είχα πει την ιστορία δημόσια, αλλά την είχα παρουσιάσει ως μια “αστεία ιστορία πάνω σε μέθη”, γιατί δεν ήξερα πώς αλλιώς να το διαχειριστώ. Αργότερα συμφώνησε να με βοηθήσει να αποκτήσω βίζα για τις ΗΠΑ. Έτσι το κράτησα μυστικό. Αλλά σας είχα πει ότι δεν ήταν καλός άνθρωπος».
Παράλληλα, εξήγησε γιατί αποφάσισε να μιλήσει μετά από τόσα χρόνια, τονίζοντας: «Ήμουν μόλις λίγο πάνω από τα 20. Τώρα είμαι 40. Μου πήρε σχεδόν δύο δεκαετίες να το πω δημόσια. Αν και είμαι ευγνώμων που κατάφερα να βρω τη δύναμη να το πω, αυτό δείχνει πόσο μεγάλο αντίκτυπο έχει το τραύμα και η σεξουαλική επίθεση».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Katy Perry Under Investigation for Alleged Sex Assault of Ruby Rose https://t.co/0BNWmYXd31 pic.twitter.com/KppzIyRe7z— TMZ (@TMZ) April 15, 2026
