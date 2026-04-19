H Νικόλ Κίντμαν θυμήθηκε τη στιγμή που έμαθε για τον θάνατο της μητέρας της: Ήταν μεγάλο μέρος της ύπαρξής μου
H ηθοποιός βρισκόταν στο Φεστιβάλ Βενετίας και ετοιμαζόταν να παραλάβει το βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου, όταν έμαθε τα δυσάρεστα νέα
Τη στιγμή κατά την οποία έμαθε για τον θάνατο της μητέρας της, λίγα μόλις λεπτά πριν ανέβει στη σκηνή στο Φεστιβάλ Βενετίας το 2024 θυμήθηκε η Νικόλ Κίντμαν, δηλώνοντας πως εκείνη ήταν μεγάλο μέρος της ύπαρξής της.
Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης με τη Χόντα Κοτμπ στο HISTORYTalks στη Φιλαδέλφεια, το Σάββατο 18 Απριλίου, η ηθοποιός εξήγησε πως βρισκόταν σε μια «τεράστια ψυχική ανάταση» εκείνη την περίοδο, καθώς είχε κερδίσει το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου του φεστιβάλ για την ερμηνεία της στο «Babygirl».
«Ήμουν έτοιμη να ανέβω στη σκηνή και έμαθα ότι η μητέρα μου είχε πεθάνει και γύρισα αμέσως πίσω στο δωμάτιο στη Βενετία, μπήκα στο κρεβάτι και ήμουν εντελώς συντετριμμένη και σκέφτηκα: “Δεν ξέρω πώς θα συνεχίσω ή πώς θα λειτουργήσω από εδώ και πέρα”», είπε, προσθέτοντας για τη μητέρα της, Τζανέλ Αν Κίντμαν: «Ήταν τόσο μεγάλο μέρος της ύπαρξής μου. Οπότε η ιδέα να βρίσκομαι εκείνη ακριβώς τη στιγμή εκεί ήταν αδιανόητη».
Στη συνέχεια, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός περιέγραψε την προσπάθειά της να φύγει από τη Βενετία μέσα στη νύχτα για να βρεθεί κοντά στην οικογένειά της. «Θυμάμαι να μπαίνω σε ένα καΐκι στο κανάλι, κυριολεκτικά μέσα στη νύχτα, προσπαθώντας να βρω τον δρόμο μου προς το αεροδρόμιο, και μετά να γυρίζω πίσω λέγοντας: “Δεν μπορώ καν να το κάνω αυτό”. Και μετά γύρισα πίσω στο κρεβάτι. Και ήμουν μόνη. Ο άντρας μου δεν ήταν εκεί, τα παιδιά μου δεν ήταν εκεί. Είχα πάει εκεί για να κερδίσω ένα βραβείο, κάτι που θα έπρεπε να είναι όμορφο. Εκεί βρίσκεται η αντίθεση της ζωής», αφηγήθηκε.
Η Νικόλ Κίντμαν δήλωσε πως αυτή η επώδυνη εμπειρία της θύμισε ότι είναι «ανθεκτική» και ότι μπορεί να «επιβιώσει σχεδόν από οτιδήποτε». Αυτό, όπως είπε, αντανακλά ένα πολύτιμο μάθημα που πήρε από τη μητέρα της και το οποίο μετέδωσε και στα παιδιά της: «Μην αφήσεις ποτέ κανέναν να σπάσει το πνεύμα σου».
«Προερχόταν από μια εποχή στην οποία δεν της δόθηκαν οι επαγγελματικές συμβουλές που θα ήθελε», εξήγησε. «Μας μεγάλωσε, στήριξε τον πατέρα μου, τον βοήθησε να πάρει το διδακτορικό του. Ουσιαστικά δόθηκε στην οικογένειά της και δεν έκανε την καριέρα που θα ήθελε να έχει κάνει. Ήταν εξαιρετικά έξυπνη».
Στο φεστιβάλ κινηματογράφου, στις 7 Σεπτεμβρίου 2024, η σκηνοθέτρια του Babygirl», Χαλίνα Ρέιν, είχε διαβάσει εκ μέρους της ηθοποιού μια γραπτή δήλωση, η οποία θα αποτελούσε τον ευχαριστήριο λόγο της για το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου. Όπως είχε γράψει, είχε πετάξει για τη Βενετία, μόνο για να μάθει «λίγο αργότερα ότι η όμορφη, γενναία μητέρα μου, Τζανέλ Αν Κίντμαν, μόλις έφυγε από τη ζωή».
«Είμαι σε σοκ και πρέπει να πάω στην οικογένειά μου, αλλά αυτό το βραβείο είναι για εκείνη. Εκείνη με διαμόρφωσε, με καθοδήγησε και με έκανε αυτό που είμαι. Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη που μπορώ να πω το όνομά της μπροστά σε όλους σας μέσω της Χαλίνα», είχε συνεχίσει η Ρέιν, διαβάζοντας τη δήλωση της Νικόλ. «Η σύγκρουση ζωής και τέχνης είναι σπαρακτική, και η καρδιά μου είναι ραγισμένη».
Λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο της μητέρας της, η σταρ του Χόλιγουντ είχε μιλήσει για το πώς εκείνη υπήρξε «οδηγός» της σε όλη της τη ζωή. «Η μητέρα μου ήταν προφανώς μια πολύ σημαντική δύναμη στη ζωή μου που με καθοδηγούσε και πιθανότατα η πυξίδα μου σε ό,τι έκανα», είχε μοιραστεί.
Φωτογραφία: Shutterstock
Nicole Kidman Recalls Learning of Her Mom's Death During Film Festival and Wondering How She Was Going to 'Function Now' https://t.co/hoYTgJLVbs
