Ο Gio Kay αποχώρησε οικειοθελώς από το J2US: «Δεν μπορώ να συνεχίσω για προσωπικούς λόγους»
Ήτανε από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής μου, είπε μέσα από ένα βίντεο που έστειλε
Οικειοθελώς αποφάσισε να αποχωρήσει ο Gio Καρατνώνης από το J2US για προσωπικούς λόγους. Ο πρώην παίκτης του Survivor διαγωνιζόταν στο μουσικό σόου στο πλευρό της Αγγελικής Ηλιάδη.
Μέσα από ένα βίντεο που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια του επεισοδίου του Σαββάτου 18 Απριλίου, ο Gio έκανε λόγο για μία από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής του, ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη και την αγάπη, αλλά και την Αγγελική Ηλιάδη ξεχωριστά, και ανακοίνωσε ότι αναγκάζεται να αποχωρήσει από το J2US.
Στο μαγνητοσκοπημένο μήνυμα που έστειλε ο Gio, είπε απευθυνόμενους στους τηλεθεατές και τους συντελεστές του σόου: «Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλη τη στήριξη και την αγάπη τους τελευταίους δύο μήνες στο J2US. Ήτανε από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής μου. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Αγγελική Ηλιάδη, την καλύτερη partner ever, στους κριτές, στον Νίκο Κοκλώνη, σε όλη την παραγωγή».
Στη συνέχεια, εξήγησε ότι προσωπικοί λόγοι δεν του επιτρέπουν να συνεχίσει στο τηλεοπτικό πρόγραμμα. «Ήσασταν όλοι υπέροχοι. Και πάλι θέλω να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Δεν θα μπορώ να συνεχίσω στο J2US για προσωπικούς λόγους, αλλά καλή τύχη σε όλους και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη και όλη την αγάπη», κατέληξε.
