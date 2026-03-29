Gio Kay: Η συγγνώμη στον Σταμάτη Φασουλή μετά το επεισόδιο που είχε σημειωθεί ανάμεσά τους στο J2US
Συγγνώμη ζήτησε ο Gio Κay από τον Σταμάτη Φασουλή μετά την ένταση που υπήρξε ανάμεσά τους στο J2US.

Αφορμή για τη διαφωνία τους στο προηγούμενο επεισόδιο είχαν σταθεί τα αρνητικά σχόλια του ηθοποιού και σκηνοθέτη στον πρώην παίκτη του Survivor για την εμφάνισή του. Τα λεγόμενά του είχαν προκαλέσει την άμεση αντίδραση του διαγωνιζόμενου που είχε απαντήσει με έντονο ύφος. Ωστόσο, το βράδυ του Σαββάτου 28 Μαρτίου ο Gio Kay θέλησε να επανορθώσει, ζητώντας συγγνώμη για τη στάση του. 

«Θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω την κριτική σας και θα ήταν τιμή μου», είπε αρχικά, όταν βρέθηκε μπροστά στην κριτική επιτροπή του μουσικού σόου. Αφού σχολίασε την εμφάνισή του, ο Σταμάτης Φασούλης είπε με ειρωνικό ύφος: «Αυτά τα δύο, αφού θέλεις να ακούσεις. Παρόλο που κατά τη γνώμη σου δεν το αξίζω. Αλλά γι' αυτό θα έπρεπε να κάνεις τα παράπονά σου στον κύριο Κοκλώνη που με επέλεξε γι' αυτή τη θέση που δεν ξέρω τι μου γίνεται».

Με τη σειρά του ο διαγωνιζόμενος είπε: «Κύριε Φασουλή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είπατε και την κριτική σας. Είναι τιμή μου. Και συγγνώμη πάρα πολύ για την προηγούμενη εβδομάδα», με τον Σταμάτη Φασούλη να προσθέτει: «Το κλείσαμε αυτό».

