Δακρυσμένος ο Στράτος Τζώρτζογλου για τη Σοφία Μαριόλα: Το βίντεο που μου έδειξαν ήταν μαχαιριά στην καρδιά
GALA
Με «μαχαιριά στην καρδιά» παρομοίασε ο Στράτος Τζώρτζογλου τον πόνο που ένιωσε, βλέποντας το υλικό που του είχε δείξει δημοσιογράφος εκπομπής με τη Σοφία Μαριόλα να διασκεδάζει με νέα συντροφιά.

Ο ηθοποιός είχε ξαφνιαστεί, αφού δεν γνώριζε ότι η πρώην σύζυγός του έχει κάνει το επόμενο βήμα στην προσωπική της ζωή μετά τον χωρισμό τους. Φορτισμένος συναισθηματικά μίλησε για εκείνη τη στιγμή, σε νέα τηλεοπτική του συνέντευξη και εξομολογήθηκε πως πόνεσε πολύ.

«Με πείραξε πάρα πολύ το βίντεο που μου έδειξαν με τη Σοφία. Ήταν μαχαιριά στην καρδιά. Όσο και να το παίζεις άνετος καμιά φορά πονάς. Εκείνη τη στιγμή έγινε. Εντάξει, με τα χρόνια, μεγαλώνοντας, γίνεσαι πολύ συναισθηματικός. Όταν ήμουνα νέος τα αντιμετώπιζα πιο εύκολα αυτά», είπε δακρυσμένος ο Στράτος Τζώρτζογλου στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», την Πέμπτη 16 Απριλίου. 

Ο ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι, παρά την κατάληξη της σχέσης τους, εξακολουθεί να αγαπάει την πρώην γυναίκα του. «Εγώ δίνω όλα τα δίκια στη Σοφία, απ’ την αρχή της έλεγα βρει έναν άνθρωπο για να μπορέσει να δημιουργήσει οικογένεια, γιατί την αγαπούσα και την αγαπάω ακόμα. Αλλά όταν το είδα δεν μπόρεσα», εκμυστηρεύτηκε.

Όταν ρωτήθηκε για το αν επικοινώνησε με τη Σοφία Μαριόλα μετά το συμβάν, αρκέστηκε να πει: «Δεν θέλω τίποτα. Τέλος».

Δείτε το βίντεο

Όταν ο Τζώρτζογλου είδε στον αέρα τις φωτογραφίες της Μαριόλα με τη νέα της συντροφιά: «Τι; Αποκλείεται, μου λέτε ψέματα»

Ο Στράτος Τζώρτζογλου κατά τη διάρκεια συνέντευξής του για το «Πρωινό», πριν από μερικές εβδομάδες, είχε δεχτεί ερώτηση για πώς είχε αισθανθεί βλέποντας τις φωτογραφίες της Σοφίας Μαριόλα με νέα συντροφιά στο πλευρό της, με τον ίδιο να φαίνεται πως δεν γνώριζε τίποτα.

Στην αρχή ο ηθοποιός νόμιζε πως του έκαναν φάρσα, αλλά στη συνέχεια έψαξε και βρήκε τις φωτογραφίες. Τότε, αμήχανος, είχε δηλώσει ότι περίμενε πως η πρώην σύζυγός του θα του το έλεγε μόνη της, καθώς διατηρούν επικοινωνία. Παρόλα αυτά, της είχε ευχηθεί τα καλύτερα.

Κλείσιμο
Τα πρώτα λόγια του Στράτου Τζώρτζογλου ήταν: «Αλήθεια; Έλα, πλάκα κάνεις τώρα. Αλήθεια; Θα μου ερχότανε στο Instagram. Δεν το έχω δει, όχι. Δεν έχω καταλάβει». Έπειτα είχε συνεχίσει να λέει στη δημοσιογράφο: «Είσαι ψεύτρα, γιατί είναι πρώτη Απριλίου σήμερα. Μου λες ψέματα, αποκλείεται».


Η δημοσιογράφος του είχε εξηγήσει τότε πως δεν του έκανε πλάκα, με τον ηθοποιό να απαντά: «Ναι ε; Εντάξει, άμα τον βρήκε αυτόν τον άνθρωπο… Αλλά μου κάνει περίεργο, γιατί θα μου το έλεγε η Σοφία. Δηλαδή θα μου έλεγε “είμαι με κάποιον άνθρωπο”. Κάνεις πλάκα, είναι πρώτη Απριλίου. Θα το ψάξω» και είχε προσθέσει: «Αν έχει βρει τον άνθρωπο της ζωής της, μακάρι και της το εύχομαι με όλη μου την καρδιά. Ξαφνιάστηκα γιατί θα μου το έλεγε η Σοφία. Χθες μιλάγαμε. Δεν θα μου έλεγε ότι “βγήκα με κάποιον άνθρωπο”; Δεν μου κρύβει κάτι η Σοφία. Τώρα μόλις τελειώσουμε τη συνέντευξη, θα ψάξω να το βρω και μετά θα την πάρω τηλέφωνο. Να δεις που θα μου πει πάντως».

Αφού αναζήτησε τις φωτογραφίες και είδε περί τίνος επρόκειτο, είχε αναφωνήσει: «Αφού λέει τα τρυφερά φιλιά της, αποκλείεται… Ναι. Πρέπει να τα έχουνε. Τη φιλάει εδώ. Εντάξει, άσ’ το».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης