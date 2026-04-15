Οι ευχές του Κούλλη Νικολάου στην κόρη του για τα γενέθλιά της: «Νιώθω ευλογημένος»
Οι ευχές του Κούλλη Νικολάου στην κόρη του για τα γενέθλιά της: «Νιώθω ευλογημένος»
Ο ηθοποιός εξέφρασε την αγάπη του και την περηφάνια του για το παιδί του με αφορμή την ξεχωριστή μέρα
Τις ευχές του στην κόρη του, Ελένη, για τα 17α γενέθλιά της έστειλε μέσα από μία ανάρτηση στο Instagram ο Κούλλης Νικολάου.
Ο ηθοποιός ανάρτησε κοινά στιγμιότυπά τους στον λογαριασμό του και δήλωσε ευλογημένος για την παρουσία του παιδιού τη στη ζωή του. Παράλληλα, εξέφρασε την αγάπη του για εκείνη, αλλά και την περηφάνια του για την προσωπικότητα που έχει διαμορφώσει.
Θέλοντας να ευχηθεί στην κόρη του, ο Κούλλης Νικολάου έγραψε στην ανάρτηση που έκανε: «Αγάπη μου, ζωή μου, ψυχή μου, δοξάζω τον Θεό κάθε μέρα πρώτα που σε έστειλε σε εμένα και δεύτερο που σε έχω σήμερα χαμογελαστή γεμάτη υγεία και όνειρα, δεν είσαι πια το μωρό είσαι 17 χρονών και νιώθω ευλογημένος, χρόνια σου πολλά να ζεις να αγαπάς να μαθαίνεις, να είσαι πάντα δοτική και καλοσυνάτη να έχεις τη χάρη και την ομορφιά του ανθρώπου που ξέρει να σέβεται να δίνεις αγάπη να μη φοβάσαι κανέναν παρά μόνο δέος στον Θεό και στη σοφία του. Σε αγαπώ απεριόριστα. Ο περήφανος πατέρας σου».
Ο ηθοποιός ανάρτησε κοινά στιγμιότυπά τους στον λογαριασμό του και δήλωσε ευλογημένος για την παρουσία του παιδιού τη στη ζωή του. Παράλληλα, εξέφρασε την αγάπη του για εκείνη, αλλά και την περηφάνια του για την προσωπικότητα που έχει διαμορφώσει.
Θέλοντας να ευχηθεί στην κόρη του, ο Κούλλης Νικολάου έγραψε στην ανάρτηση που έκανε: «Αγάπη μου, ζωή μου, ψυχή μου, δοξάζω τον Θεό κάθε μέρα πρώτα που σε έστειλε σε εμένα και δεύτερο που σε έχω σήμερα χαμογελαστή γεμάτη υγεία και όνειρα, δεν είσαι πια το μωρό είσαι 17 χρονών και νιώθω ευλογημένος, χρόνια σου πολλά να ζεις να αγαπάς να μαθαίνεις, να είσαι πάντα δοτική και καλοσυνάτη να έχεις τη χάρη και την ομορφιά του ανθρώπου που ξέρει να σέβεται να δίνεις αγάπη να μη φοβάσαι κανέναν παρά μόνο δέος στον Θεό και στη σοφία του. Σε αγαπώ απεριόριστα. Ο περήφανος πατέρας σου».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
