Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ με ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο ο Γιώργος Μυλωνάκης

Στον Ευαγγελισμό βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης που ενημερώθηκε από τους γιατρούς - Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του «πρωινού καφέ» στο Μέγαρο Μαξίμου