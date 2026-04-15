Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ με ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο ο Γιώργος Μυλωνάκης
Στον Ευαγγελισμό βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης που ενημερώθηκε από τους γιατρούς - Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του «πρωινού καφέ» στο Μέγαρο Μαξίμου
Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού νοσηλεύεται ο Γιώργος Μυλωνάκης, ο οποίος υπέστη ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.
Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από λιποθυμικό επεισόδιο που σημειώθηκε ενώ συμμετείχε στον καθημερινό «πρωινό καφέ» στο Μέγαρο Μαξίμου.
Οι γιατροί του Ευαγγελισμού μετά τις εξετάσεις αποφάσισαν κατά πληροφορίες να προχωρήσουν σε εμβολισμό του ανευρύσματος.
Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός έφτασε λίγο πριν τις 11:25 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος ενημερώθηκε για την κατάσταση της υγείας του κ. Μυλωνάκη και αποχώρησε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι.
Εκεί βρίσκονται και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, και ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.
Στο νοσοκομείο βρίσκεται και η σύζυγος του Γιώργου Μυλωνάκη, Τίνα Μεσσαροπούλου, η οποία έφυγε εκτάκτως από την εκπομπή Happy Day όταν ενημερώθηκε για την περιπέτεια της υγείας του.
Όπως σημείωσε σε συνέντευξή του στον Realfm 97,8 ενημερώσεις για την κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ θα δίνονται από το νοσοκομείο.
Χατζηδάκης: Είμαστε συγκλονισμένοι γιατί συνέβη μπροστά μας την ώρα του πρωινού καφέ«Είμαστε συγκλονισμένοι γιατί συνέβη μπροστά μας. Έχει δύο παιδιά. Είναι γεμάτος ενέργεια και ζωή. Συνέβη μπροστά μας την ώρα του πρωινού καφέ» δήλωσε για τον Γιώργο Μυλωνάκη ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα