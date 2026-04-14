Τάσος Ξιαρχό για τον εθισμό του στα ναρκωτικά: Είμαι καθαρός, δύσκολο πράγμα να το καταφέρεις
Τάσος Ξιαρχό για τον εθισμό του στα ναρκωτικά: Είμαι καθαρός, δύσκολο πράγμα να το καταφέρεις
«Δεν τα θέλω, δεν τα χρειάζομαι και έχω κόψει από γύρω μου και τους ανθρώπους που τα κάνανε», τόνισε ο χορογράφος
Για τον εθισμό του στα ναρκωτικά μίλησε ο Τάσος Ξιαρχό, εξηγώντας πως πλέον είναι καθαρός, πράγμα που θεωρεί πολύ δύσκολο να το καταφέρει κανείς.
Ο χορογράφος, σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok, ανέφερε πως χρειάστηκε να ξεκόψει από πολλούς ανθρώπους γύρω του για να μπορέσει να απεξαρτηθεί, ωστόσο πλέον αισθάνεται πολύ πιο ήρεμος και γαλήνιος, όπως φαίνεται να έχει παρατηρήσει και ο κόσμος.
Ο Τάσος Ξιαρχό ανέφερε αναλυτικά: «Πήρα πολλά σχόλια ότι έχω ομορφύνει και είμαι πολύ γαλήνιος. Αφού έχω κόψει το μ****κιες επιτέλους και είμαι καθαρός. Δύσκολο πράγμα να το καταφέρεις. Πολύ δύσκολο πράγματα να κόψεις τις κοκαΐνες και τις μ****κιες και ευτυχώς είμαι σε φάση της ζωής μου που δεν τα κάνω, δεν τα θέλω, δεν τα χρειάζομαι και έχω κόψει και τους ανθρώπους που τα κάνανε, από γύρω μου. Αυτή είναι η σημαντικότερη πρώτη κίνηση, να κόψεις αυτούς που είναι γύρω σου και τα κάνουν και αυτοί. Δεν είναι ότι φταίνε οι άνθρωποι, θέλουν και αυτοί βοήθεια και δεν βοηθά ο ένας τον άλλον. Χρειάζεσαι ανθρώπους οι οποίοι θα σε προστατέψουν, θα σε αγκαλιάσουν, θα σε καθοδηγήσουν, θα κάνουν υπομονή μαζί σου και δεν θα σε κρίνουν. Θες ανθρώπους οι οποίοι δεν θα προσπαθήσουν να σε κάνουν να νιώσεις άσχημα, γιατί ήδη νιώθεις άσχημα και το μόνο που δημιουργούν είναι μία αποστροφή και μία ανάγκη να φύγουν μακριά οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν αυτές τις ουσίες».
Στη συνέχεια, ο χορογράφος, ο οποίος αποκάλυψε πως πρώτη φορά δοκίμασε ναρκωτικά επειδή μία γυναίκα με την οποία σήμερα βρίσκεται στα δικαστήρια τον προέτρεψε και τον πίεσε, συμπλήρωσε πως στο παρελθόν είχε προσπαθήσει να πάει σε κέντρο απεξάρτησης αλλά τον έδιωξαν και τόνισε πως τα κατάφερε μόνος του. Όπως επισήμανε, έχει αφοσιωθεί στη δουλειά του, ενώ το τελευταίο διάστημα έχει ξεκινήσει και ψυχοθεραπεία και ελπίζει πως δεν θα ξανακυλήσει ποτέ ξανά.
Ο χορογράφος, σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok, ανέφερε πως χρειάστηκε να ξεκόψει από πολλούς ανθρώπους γύρω του για να μπορέσει να απεξαρτηθεί, ωστόσο πλέον αισθάνεται πολύ πιο ήρεμος και γαλήνιος, όπως φαίνεται να έχει παρατηρήσει και ο κόσμος.
Ο Τάσος Ξιαρχό ανέφερε αναλυτικά: «Πήρα πολλά σχόλια ότι έχω ομορφύνει και είμαι πολύ γαλήνιος. Αφού έχω κόψει το μ****κιες επιτέλους και είμαι καθαρός. Δύσκολο πράγμα να το καταφέρεις. Πολύ δύσκολο πράγματα να κόψεις τις κοκαΐνες και τις μ****κιες και ευτυχώς είμαι σε φάση της ζωής μου που δεν τα κάνω, δεν τα θέλω, δεν τα χρειάζομαι και έχω κόψει και τους ανθρώπους που τα κάνανε, από γύρω μου. Αυτή είναι η σημαντικότερη πρώτη κίνηση, να κόψεις αυτούς που είναι γύρω σου και τα κάνουν και αυτοί. Δεν είναι ότι φταίνε οι άνθρωποι, θέλουν και αυτοί βοήθεια και δεν βοηθά ο ένας τον άλλον. Χρειάζεσαι ανθρώπους οι οποίοι θα σε προστατέψουν, θα σε αγκαλιάσουν, θα σε καθοδηγήσουν, θα κάνουν υπομονή μαζί σου και δεν θα σε κρίνουν. Θες ανθρώπους οι οποίοι δεν θα προσπαθήσουν να σε κάνουν να νιώσεις άσχημα, γιατί ήδη νιώθεις άσχημα και το μόνο που δημιουργούν είναι μία αποστροφή και μία ανάγκη να φύγουν μακριά οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν αυτές τις ουσίες».
@tasosxiarcho
Δύναμη αδέρφια! Σίγουρα κάποιος που βλέπει το βίντεο ητα σήμερα ή χθες σερί και έλεγε αυτό που έλεγα και εγώ! Ποπό πως θα κοιμηθώ, τι κατάσταση είναι αυτή; Βοήθεια μας αδέρφια! Ο θεός είναι μεγάλος 🤍♬ πρωτότυπος ήχος - Tasos Xiarcho HQ
Στη συνέχεια, ο χορογράφος, ο οποίος αποκάλυψε πως πρώτη φορά δοκίμασε ναρκωτικά επειδή μία γυναίκα με την οποία σήμερα βρίσκεται στα δικαστήρια τον προέτρεψε και τον πίεσε, συμπλήρωσε πως στο παρελθόν είχε προσπαθήσει να πάει σε κέντρο απεξάρτησης αλλά τον έδιωξαν και τόνισε πως τα κατάφερε μόνος του. Όπως επισήμανε, έχει αφοσιωθεί στη δουλειά του, ενώ το τελευταίο διάστημα έχει ξεκινήσει και ψυχοθεραπεία και ελπίζει πως δεν θα ξανακυλήσει ποτέ ξανά.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
